تدريب عضلات البطن السفلية بشكل سليم!

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تمكنت سيدة بريطانية من الركض مسافة ثلاثة آلاف ميل في الأسبوع الـ 31 من حملها خلال ماراثون في عام 2022. لكن هل ممارسة الرياضة للنساء الرياضيات وغير الرياضيات خلال فترة حملهن آمنة؟
معلومات حصرية تنشرها رويترز حول غواصة إسرائيلية أثناء قيامها بمهمة تدريبية في أعماق البحر، ذلك أثناء فترة الهجوم على غزة. الغواصة من صنع ألماني مصممة للقيام بمهام تجسسية معقدة كما يمكنها حمل رؤوس نووية.
طور العلماء ذكاء اصطناعياً يمكنه المساعدة في اكتشاف إصابة الشخص بالإسهال بدقة تصل إلى 98٪ وذلك من خلال تحليل تسجيلات الأصوات التي تصدر عن الأشخاص خلال تواجدهم في المراحيض.
التنفس الصحيح له فوائد عديدة، وبفضله يشعر الجسم بالحيوية والاسترخاء، ويؤكد العلم أن أساليب التنفس الصحيحة مهمة لمقاومة بعض الأمراض كما أنها تحفز الجهاز العصبي. بعض النصائح للتغلب على مشاكل التنفس.
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