 تدريب عضلات البطن السفلية بشكل سليم! | صحتك بين يديك | DW | 09.03.2023

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صحتك بين يديك

تدريب عضلات البطن السفلية بشكل سليم!

هل تريد التمتع بعضلات بطن قوية ومشدودة؟ قم بتدريب عضلات البطن السفلية مثل المحترفين مع مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان.

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