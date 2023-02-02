 تدريب بسيط للبطن | صحتك بين يديك | DW | 02.02.2023

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صحتك بين يديك

تدريب بسيط للبطن

مع أوريليا دامان سنقوم بتمارين بسيطة ولكنها فعالة جدا لتقوية عضلات البطن.

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