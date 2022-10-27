تدريب العضلات: تمارين الضغط بشكل مختلف

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مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تشرح لنا نوعاً خاصاً من تمارين الضغط.
من الرائع أن يمارس كل منا الرياضة لكن مع تقدمنا في العمرلا تصبح كفاءة العضلات وأجهزة الجسم كما كانت عليه في السابق. لذلك يحذر خبراء الرياضة والتغذية من ممارسات رياضية قد تكون ضارة في الأعمار الكبيرة.
خلصت دراسة حديثة إلى أن تحسين اللياقة البدنية لا يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة في اليوم، مشيرة إلى أن ممارسة الرياضة لأكثر من 13 دقيقة يومياً "مضيعة للوقت" إذا كان الهدف هو تحسين اللياقة فقط!.
صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟
الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تسبب التهابا في أوعية جميع أعضاء الجسم بما في ذلك القلب. لكن ما السبب في تأخر تشخيص مرض التهاب عضلة القلب وماهي الأعراض التي ينبغي على المصابين الانتباه إليها؟
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