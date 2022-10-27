 تدريب العضلات: تمارين الضغط بشكل مختلف | صحتك بين يديك | DW | 27.10.2022

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صحتك بين يديك

تدريب العضلات: تمارين الضغط بشكل مختلف

مدربة اللياقة البدنية أوريليا دامان تشرح لنا نوعاً خاصاً من تمارين الضغط.

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