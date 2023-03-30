تدريب الذاكرة

تتسبب بأضرار جسيمة على الدماغ.. احذر هذه الأطعمة!

العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟