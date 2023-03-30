 تدريب الذاكرة | صحتك بين يديك | DW | 30.03.2023

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صحتك بين يديك

تدريب الذاكرة

يمكننا تذكر الكثير من الأشياء الجديدة عندما نتعلم بتركيز باستخدام العديد من حواسنا، وعندما نحفظ المعرفة من خلال الصور والقصص. الأكل الصحي والنوم الكافي يدعمان الدماغ في عملية التعلم.

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This illustration made available by the National Institute on Aging/National Institutes of Health depicts cells in an Alzheimerâ€™s affected brain, with abnormal levels of the beta-amyloid protein clumping together to form plaques, brown, that collect between neurons and disrupt cell function. Abnormal collections of the tau protein accumulate and form tangles, blue, within neurons, harming synaptic communication between nerve cells. An experimental Alzheimerâ€™s drug modestly slowed the brain diseaseâ€™s inevitable worsening, researchers reported Tuesday, Nov. 29, 2022 - and the next question is how much difference that might make in peopleâ€™s lives. Japanese drugmaker Eisai and its U.S. partner Biogen had announced earlier this fall that the drug lecanemab appeared to work, a badly needed bright spot after repeated disappointments in the quest for better Alzheimerâ€™s treatments. (National Institute on Aging, NIH via AP)

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