تدريب الذاكرة

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يمكننا تذكر الكثير من الأشياء الجديدة عندما نتعلم بتركيز باستخدام العديد من حواسنا، وعندما نحفظ المعرفة من خلال الصور والقصص. الأكل الصحي والنوم الكافي يدعمان الدماغ في عملية التعلم.
يربط كثيرون بين ارتفاع حرارة الأذنين وتحول لونهما إلى اللون الأحمر وبين الإصابة بالزكام. لكنهما تعملان مثل "جهاز إنذار" بجسمك يحذرك من مشاكل صحية عديدة قد تصيبك مع التقدم في السن.
بمحض الصدفة، حدد باحثون من مشفى شاريته في برلين منطقة في الدماغ يمكن استهدافها لعلاج الزهايمر بطريقة "التحفيز العميق للدماغ" (TSH).
العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟
لطالما كانت فترة النوم الممتدة إلى 8 ساعات محل اتفاق بين كثيرين على أنها الفترة الكافية للحصول على قسط جيد من الراحة. لكن علماء من الصين والمملكة المتحدة يقولون الآن كلاماً مختلفاً، وخاصة فيما يتعلق بكبار السن.
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