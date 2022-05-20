تدريبات "الأسد الإفريقي" في المغرب.. ما الرسائل؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
تواصل التدريبات العسكرية الأوسع في إفريقيا والتي أطلقتها الولايات المتحدة مع المغرب بمشاركة دول عديدة.. فما الدلالات وما الرسائل؟
في تطور ملفت، فتحت قناة "i24News" الإسرائيلية الإخبارية مكتبين لها بالمغرب في سياق زخم اتفاقيات إبراهيم، ما يعزيز دينامية العلاقات الاستثنائية بين المملكة والدولة العبرية والتي تستند إلى تراث يهودي مشترك ضارب في التاريخ.
تثير حادثة تحرش مئات الفتيان "المنحدرين من شمال إفريقيا" بنساء في منتجع سياحي إيطالي جدلاً واسعاً، خصوصاً وأنها جاءت في إطار حفلات باسم إفريقيا. وتعيد الحادثة إلى الأذهان أحداث رأس السنة 2016 في مدينة كولونيا الألمانية.
التقت وفود من دول إفريقية وأوروبية ومن الولايات المتحدة والناتو والانتربول في اجتماع أمني بالمغرب هو الأول من نوعه يعقد بدولة إفريقية، لبحث سبل مكافحة داعش حول العالم وخصوصا بمنطقة الساحل والصحراء.
خلال زيارة وزيرة الداخلية الإسرائيلية شاكيد إلى المغرب، اتفقت تل أبيب مع الرباط على توقيع اتفاقية لاستقدام مغاربة إلى إسرائيل للعمل في قطاعي البناء والتمريض، فضلاً عن استقدام آخرين للعمل في قطاع التكنولوجيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول