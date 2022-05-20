 تدريبات ″الأسد الإفريقي″ في المغرب.. ما الرسائل؟ | مسائية DW | DW | 22.06.2022

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مسائية DW

تدريبات "الأسد الإفريقي" في المغرب.. ما الرسائل؟

تواصل التدريبات العسكرية الأوسع في إفريقيا والتي أطلقتها الولايات المتحدة مع المغرب بمشاركة دول عديدة.. فما الدلالات وما الرسائل؟

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Security personnel prepare to lift a tape cordonning off an area to let a Gendarmerie vehicle through close to the site of a terrorist attack in Ouagadougou on August 15, 2017. Eighteen people, including at least eight foreigners were shot dead in a Turkish restaurant in Burkina Faso, according to a provisional toll, in the latest attack in West Africa to target a spot popular with expatriates. There has been no claim of responsibility for the attack laye August 13, at the Aziz Istanbul restaurant, which is often packed with foreign nationals who go there to watch television coverage of football. / AFP PHOTO / SIA KAMBOU (Photo credit should read SIA KAMBOU/AFP via Getty Images)

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