تدريبات "الأسد الإفريقي" في المغرب.. ما الرسائل؟

زخم "إبراهيم" ـ خلفيات فتح قناة إسرائيلية مكاتب لها بالمغرب

في تطور ملفت، فتحت قناة "i24News" الإسرائيلية الإخبارية مكتبين لها بالمغرب في سياق زخم اتفاقيات إبراهيم، ما يعزيز دينامية العلاقات الاستثنائية بين المملكة والدولة العبرية والتي تستند إلى تراث يهودي مشترك ضارب في التاريخ.