تداعيات كورونا على الاقتصاد الألماني: خبراء "قلقون" ووزير يطمئن

تثير جائحة كورونا مخاوف كبيرة عند خبراء اقتصاديين ألمان من احتمال تضرّر اقتصاد البلد. ولا تزال مخاطر التوظيف مرتفعة، خاصة في القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالزبائن على نحو مباشر، خاصةبعد ارتفاع الإصابات بشكل كبير.



ويبقي مصرف "دويتشه بنك" حتى الآن على توقعاته بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة 5.5% هذا العام ونمو بنسبة 4.5% العام المقبل. وتتوقع مجموعة "أليانز" للتأمين انخفاضا بنسبة 6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام وزيادة بنسبة 3.5% العام المقبل.

وصرّحت خبيرة الاقتصاد لدى المجموعة المصرفية الحكومية "كيه إف دبليو"، فريتسي-كولر غايب، في استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية ونشرته اليوم السبت (24 تشرين الأول/أكتوبر 2020): "النهوض الاقتصادي قد يتوقف إلى حد كبير بحلول الربيع... نتيجة لذلك، من المتوقع أن تستقر معدلات البطالة في الأشهر المقبلة أو - إذا ساءت الأمور - ستزيد بشكل كبير". وأوضحت غايب أن أشهر الخريف والشتاء ستكون بمثابة اختبار تحمل آخر، خاصة بالنسبة لقطاع الفنادق والمطاعم وكذلك أجزاء من تجارة التجزئة والقطاع الثقافي.

ويتبنى هذا الرأي أيضاً مارك شاتنبرغ، الخبير الاقتصادي في مصرف "دويتشه بنك"، حيث قال: "الوضع مرهق، خاصة بالنسبة لقطاع الخدمات"، متابعاً أن سوق العمل يتأثر أيضا - فالوظائف الموسمية، على سبيل المثال في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، معرضة للخطر بشكل خاص.

ويرى إنتسو فيبر، من معهد أبحاث التوظيف في نورنبرغ، الأمر بالمثل، حيث قال: "سوق العمل بدأ التعافى في الصيف، لكن على نحو أكثر تباطؤا، وبعض القطاعات مثل الصناعة تستمر في خفض الوظائف".

غير أن وزير المالية الألماني أولاف شولتس أكد قناعته بأن بلاده مستعدة مالياً على نحو جيد لمواجهة التداعيات الاقتصادية لموجة ثانية من جائحة كورونا. وقال الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "أوغوسبورغر ألغماينه" الألمانية الصادرة اليوم السبت إن ألمانيا اجتازت الأزمة حتى الآن على نحو جيد. وأضاف: "لأننا اتخذنا خطوة حاسمة ضد الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا في وقت مبكر". وتابع: "نحن مستعدون مالياً على نحو جيد، ولا تزال قوتنا المالية عالية جداً".

ميركل تجدد مناشدتها للألمان

هذا ووجهت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل مواطنيها مجدداً نداء للمواطنين للمساعدة في احتواء جائحة كورونا من خلال تقليل الاختلاط. وفي رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت، قالت ميركل اليوم السبت:" لسنا قليلي الحيلة في مواجهة الفيروس، فسلوكنا يحدد مدى قوة وسرعة انتشاره، وواجب الساعة يعني بالنسبة لنا جميعا تقليل المخالطات، والالتقاء بعدد أقل كثيراً من الناس".

وكانت ميركل وجهت في رسالة الأسبوع الماضي نداء مؤثرا للموطنين، وناشدتهم المساعدة في التغلب على الجائحة، وقد أثار الفيديو ردود أفعال عديدة، وقالت ميركل إن وضع الجائحة تفاقم في الأسبوع التالي. وأضافت ميركل:" بالنسبة لي لا يزال ساريا ما قلته لكم في الأسبوع الماضي، كلمة بكلمة، ولهذا سيتبع الآن تسجيل السبت الماضي مرة أخرى"، وأعقب هذه العبارة تشغيل تسجيل الأسبوع الماضي.

وكانت ميركل دعت المواطنين في ذلك التسجيل إلى تقليص المخالطات خارج الأسرة وناشدتهم التخلي عن الرحلات والحفلات "غير الضرورية بحق" وتابعت: "من فضلكم ابقوا في بيوتكم وأماكن سكنكم طالما أمكن ذلك".

إ.ع/خ.س ( د ب أ)