 تداعيات ″كارثية″ على نهر كولورادو بسبب الجفاف | DW الأخبار | DW | 26.08.2022

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تداعيات "كارثية" على نهر كولورادو بسبب الجفاف

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