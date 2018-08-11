 تداعيات سياسة ترامب المعادية للاجئين على الساحة الأوروبية | سياسة واقتصاد | DW | 02.11.2018

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سياسة واقتصاد

تداعيات سياسة ترامب المعادية للاجئين على الساحة الأوروبية

تبنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقف متشددة حيال الهجرة، خاصة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كيف يؤثر خطاب ترامب على سياسات الهجرة في أوروبا؟

Trump schüttelt Merkel nicht die Hand (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

تسببت الهجرة بـ"فوضى عارمة" هذا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي (24 تشرين الأول/أكتوبر). ووبخ ترامب الأوروبيين الذين يدعمون الهجرة غير الشرعية، قائلاً إنهم سوف يندمون على مواقفهم الداعمة للاجئين. "أقول لأولئك الذين يريدون ويدافعون عن الهجرة غير الشرعية: فقط ألقوا نظرة على ما حدث لأوروبا خلال السنوات الخمس الماضية". وأضاف ترامب أن الأوروبيين يتمنون لو بإمكانهم إعادة اتخاذ قرارهم من جديد.

مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس حمل بشدة على تصريح ترامب: "بعد خمس سنوات من أزمة اللاجئين فإن حدودنا محمية وتدار بشكل أفضل من أي وقت مضى"، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية أن الاتحاد الأووربي يمتلك استراتيجية شاملة وفعالة من دون أن يصبح قلعة (يمنع دخولها على الجميع).

في عام 2015، وصل مئات آلاف اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر طريق البلقان من دول الشرق الأوسط كسوريا، التي تدور رحى حرب فيها منذ أكثر من سبع سنوات. واستجابت المستشارة الألمانية آنذاك لأزمة اللاجئين باستقبال أكثر من مليون طالب لجوء في عام 2015. وحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فقد دخل أوروبا منذ عام 2014 حوالي 1.8 مليون طالب لجوء.

تأثيرات على النقاش الأوروبي

"هذه ليست المرة الأولى التي يدلي ترامب بمثل تلك التصريحات"، يقول لارس لودولاف الباحث بشؤون الهجرة في "مركز دراسات السياسات الأوروبية" لموقع "مهاجر نيوز". وكان ترامب قد انتقد ميركل قائلاً إن استقبال اللاجئين في 2015 كان "خطأ كبيراً" وإن الألمان انقلبوا على قادتهم في قضية اللاجئين.

ويضيف لودالواف أن خطاب ترامب المتشدد يعمق النقاش الدائر في أوروبا حول قضية الهجرة. إذ يستفيد الساسة المعادون للاجئين من خطاب ترامب المتشدد ذاك.

موقف ترامب من اللاجئين هو جزء من نزعة عالمية. "ترامب وبريكست شجعا السياسات المعادية للاجئين، ليس في أوروبا فقط بل في آسيا وأمريكا أيضاً"، حسب ما يعتقد أندريو غيدز، مدير "مركز سياسة الهجرة" الإيطالي، في تصريح لـ"مهاجر نيوز". ويعتقد أندريو أن ترامب وشخصيات أوروبية أخرى معادية للاجئين كوزير الداخلية الإيطالي ماتيو سيلفيني ورئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان هم جزء من حركة شعبوية دولية معادية للهجرة والعولمة.

مهما يكن من الأمر، يعتقد غيدز أن المواقف المعادية للاجئين تلك لا يحملها سوى قسم صغير من الأوروبيين. "لكن هناك بالتأكيد جزءا بسيطاً مسيساً ضد اللاجئين وقلقاً من التغيرات التي يظن أن اللاجئين سيجلبونها معهم".

أوروبا تسد العجز الأمريكي؟

تخطط إدارة ترامب لاستقبال 30 ألف لاجئ فقط العام القادم. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه في عام 2018 كان سقف العدد المسموح باستقباله من اللاجئين 45 ألفاً، إلا أن البلاد لم تستقبل سوى 22491 لاجئاً حتى الآن.

وقد أبدى غيدز شكوكه جواباً على سؤال فيما إذا كانت الدول الأوروبية ستستقبل المزيد لتغطية العجز: "عدد المهاجرين يستمر بالارتفاع، وسيزيد ازدحام الدول خارج القارة الأوروبية والولايات المتحدة بهم، إذا لم تتحرك هاتان الجهتان لاستيعابهم".

Italien Rom - Matteo Salvini - italienischer Innenminister (picture-alliance/dpa/ANSA/E. Ferrari)

وسعى الاتحاد الاوروبي لإيقاف قدوم اللاجئين عن طريق التعاون مع دول مثل مصر وتونس والنيجر. ويتفق لارس لودلولاف الباحث بشؤون الهجرة في "مركز دراسات السياسات الأوروبية" مع نظيره أندريو غيدز، مدير "مركز سياسة الهجرة" الإيطالي، بالرأي أن موقف إدارة ترامب المتشدد لن يسبب أي تغير على سياسات الهجرة الأوروبية: "خفض عدد اللاجئين الذين تستقبلهم الولايات المتحدة لن يضع على الأرجح أي ضغط مباشر على الاتحاد الأوروبي"، حسب لودولاف.

ويشير لودولاف إلى أن الاتحاد الأوروبي يستقبل لاجئين أكثر من خلال برامج إعادة التوطين التي تقوم عليها مفوضية اللاجئين والتي يتم من خلالها توطين اللاجئين الأكثر حاجة من سوريا والأردن إلى دول غربية. في عام 2017 شملت برامج إعادة التوطين حوالي 23 ألفاً. وختم لودولاف بالقول إنه في عامي 2018 و2019 سيزيد العدد بشكل طفيف وذلك كجزء من جهود المفوضية السامية للاجئين لفتح سبل شرعية أمام طالبي اللجوء.

ويسلي دوكري/خ.س-مهاجر نيوز

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    هروب من الحرب والفقر

    في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    البحث عن ملجأ على الحدود

    بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    رحلة طويلة سيرا على الأقدام

    في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    محاولات يائسة لعبور البحر

    عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    ضغط على الحدود

    الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    إغلاق باب كان مفتوحا

    يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    توقيع اتفاق مع تركيا

    في بدايات العام 2016، وقع الاتحاد الاوروبي وتركيا اتفاقا يتم بموجبه إرجاع اللاجئين الذين يصلون اليونان إلى تركيا. الاتفاق تعرض لانتقادات من مجموعات حقوقية. وتبعه توتر كبير بين الطرفين التركي والأوروبي عقب قرار للبرلمان الأوروبي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

  • Griechenland Flüchtlingsunterkünfte in Lagadikia (Getty Images/AFP/S. Mitrolidis)

    كيف بدأت أزمة اللاجئين في أوروبا؟

    لا نهاية في الأفق

    مع تنامي المشاعر المعادية للاجئين في أوروبا، تكافح الحكومات من أجل التوصل إلى حلول توافقية لمعالجة أزمة اللجوء خاصة بعد الفشل الكبير لمحاولة إدخال نظام الحصص لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد الأوروبي. الحروب والأزمات في منطقة الشرق الأوسط لا تبدو قريبة الحل وأعداد اللاجئين الذين يموتون في طريقهم إلى أوروبا عبر البحر في تزايد. الكاتبة: راشيل ستيوارت/ سهام أشطو


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