 تداعيات حرق المصحف في السويد | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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تداعيات حرق المصحف في السويد

السويد تتخذ إجراءات مشددة مؤقتة للمراقبة الحدودية في أعقاب حرق المصحف مؤخرا والتداعيات الأمنية الناجمة عن ذلك. الحكومة السويدية تدرس قوانين جديدة يمكن أن تحول دون الإقدام على حرق أي كتاب مقدس

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خرجت احتجاجات في عدة بلدان عربية وإسلامية كالعراق وإيران ولبنان بعد صلاة الجمعة للتنديد بسماح السويد بحرق نسخ من المصحف.

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January 28, 2023, London, United Kingdom: Protestors raise the Quran during the demonstration against the Quran Burning In Sweden. The high representative of the United Nations Alliance of Civilizations has condemned the burning of the Muslim holy book by a Swedish-Danish far-right politician as a âvile actâ. Rasmus Paludan, leader of the Danish far-right political party Hard Line, carried out the stunt outside the Turkish embassy in Sweden under the protection of local police on Friday 27 January 2023. (Credit Image: © Loredana Sangiuliano/SOPA Images via ZUMA Press Wire

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In this grab taken from video released on Friday, Aug. 4, 2023, a drone manoeuvers as it approaches the vessel claimed to be a Russian large landing ship, the Olenegorsky Gonyak, close to the Black Sea port of Novorossiysk. Russia had accused Ukraine of attacking its Black Sea navy base in the port of Novorossiysk with sea drones. (via AP)

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Dänische Polizisten laufen an der deutsch/dänischen Grenze auf einem Fußgängerweg. Dänemark lockert zum Freitag nach langer Zeit seine Grenzkontrollen an der deutsch-dänischen Grenze.

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بعد إعلان السويد تعزيز الرقابة على الحدود عقب حوادث حرق المصحف، أكدت الدنمارك اتخاذ خطوات مماثلة من أجل "مواجهة تهديدات محددة". ويخشى البلدان أن يستغل متطرفون إسلاميون الحوادث لتنفيذ هجمات.

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حرق المصحف مجددا في السويد يهدد جهود احتواء ردود الفعل 31.07.2023

في حادثة تعد الأحدث ضمن سلسلة حرق المصحف، أقدم رجلان في ستوكهولم على إحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج. يأتي ذلك في وقت تسعى السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الإسلامي.

STOCKHOLM 20230628 Vi kommer att bränna Koranen. Vi kommer att säga: vakna Sverige, säger Salwan Momika, som ansökt om tillståndet. Polisen har kallat in förstärkning från hela landet för att hantera eventuella stökigheter kring arrangemanget med koranbränningen utanför Stockholms moské vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. Foto: Stefan Jerrevång / TT / kod 60160

السويد تعيد النظر في تصريح إقامة لاجئ عراقي أحرق المصحف 29.07.2023

ذكرت السلطات السويدية أنها تعيد فحص وضع الإقامة الممنوح للاجئ العراقي الذي أحرق نسخة من القرآن وأثار موجة غضب بين المسلمين. من جانبها حذرت إسرائيل ستوكهولم من أن حرقا محتملا للتوراة سوف يلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين.

20/07/2023**Protesters gather near the Swedish embassy in Baghdad hours after the embassy was stormed and set on fire ahead of an expected Koran burning in Stockholm, in Baghdad, Iraq, July 20, 2023. REUTERS/Ahmed Saad REFILE - QUALITY EDIT TPX IMAGES OF THE DAY

اقتحام سفارة السويد في بغداد قبيل حرق محتمل للمصحف في ستوكهولم 20.07.2023

اقتحم مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد وأشعلوا فيها النيران وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في ستوكهولم من قبل لاجئ عراقي هناك. والسويد تندد باقتحام سفارتها وتستدعي القائم بالأعمال العراقي.