تداعيات حرق المصحف في السويد

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السويد تتخذ إجراءات مشددة مؤقتة للمراقبة الحدودية في أعقاب حرق المصحف مؤخرا والتداعيات الأمنية الناجمة عن ذلك. الحكومة السويدية تدرس قوانين جديدة يمكن أن تحول دون الإقدام على حرق أي كتاب مقدس
بعد إعلان السويد تعزيز الرقابة على الحدود عقب حوادث حرق المصحف، أكدت الدنمارك اتخاذ خطوات مماثلة من أجل "مواجهة تهديدات محددة". ويخشى البلدان أن يستغل متطرفون إسلاميون الحوادث لتنفيذ هجمات.
في حادثة تعد الأحدث ضمن سلسلة حرق المصحف، أقدم رجلان في ستوكهولم على إحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج. يأتي ذلك في وقت تسعى السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الإسلامي.
ذكرت السلطات السويدية أنها تعيد فحص وضع الإقامة الممنوح للاجئ العراقي الذي أحرق نسخة من القرآن وأثار موجة غضب بين المسلمين. من جانبها حذرت إسرائيل ستوكهولم من أن حرقا محتملا للتوراة سوف يلحق ضرراً بالعلاقات بين البلدين.
اقتحم مئات المحتجين سفارة السويد في بغداد وأشعلوا فيها النيران وذلك احتجاجاً على إحراق متوقع لنسخة من المصحف في ستوكهولم من قبل لاجئ عراقي هناك. والسويد تندد باقتحام سفارتها وتستدعي القائم بالأعمال العراقي.
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