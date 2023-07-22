تداعيات حرق المصحف في السويد

حرق المصحف مجددا في السويد يهدد جهود احتواء ردود الفعل

في حادثة تعد الأحدث ضمن سلسلة حرق المصحف، أقدم رجلان في ستوكهولم على إحراق المصحف أمام البرلمان، بعدما منحتهما الشرطة السويدية الإذن لإقامة احتجاج. يأتي ذلك في وقت تسعى السويد والدنمارك لاحتواء الغضب في العالم الإسلامي.