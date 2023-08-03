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تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا

الكثيرون في تركيا يجدون صعوبة بالغة في الشعور بالأمان ورؤية المستقبل، حتى بعد مرور ستة أشهر على الزلازل المدمرة التي ضربت في فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا وتسببت في دمار غير مسبوق