تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا

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الكثيرون في تركيا يجدون صعوبة بالغة في الشعور بالأمان ورؤية المستقبل، حتى بعد مرور ستة أشهر على الزلازل المدمرة التي ضربت في فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا وتسببت في دمار غير مسبوق
وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول.
أعلن الجيش النمساوي وقف مشاركته في أعمال الإنقاذ في تركيا بعد الزلزال المدمر وذلك بسبب "مخاطر أمنية". وبعد ستة أيام من حدوث الكارثة، أودى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا بحياة أكثر من 25 ألف شخص في سوريا وتركيا.
ضرب زلزال عنيف سوريا وتركيا، وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى ودمار شاسع. وتعد تركيا من بين أكثر الدول المعرضة للزلازل في العالم. وهناك أسباب كثيرة توضح السبب وراء ذلك.
كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.
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