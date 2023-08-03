 تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا | DW الأخبار | DW | 04.08.2023

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تداعيات الزلازل المدمرة التي ضربت جنوب شرق تركيا

الكثيرون في تركيا يجدون صعوبة بالغة في الشعور بالأمان ورؤية المستقبل، حتى بعد مرور ستة أشهر على الزلازل المدمرة التي ضربت في فبراير الماضي جنوب شرق تركيا وأجزاء من سوريا وتسببت في دمار غير مسبوق

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Aug 1, 2023; Washington, DC, USA; Former President Donald Trump was indicted on four charges in the United States District Court for the District of Columbia in relation to interference in 2020 election. The indictment charged Trump with Conspiracy to Defraud the United States, Conspiracy to Obstruct an Official Proceeding, Obstruction of and attempt to Obstruct an Official Proceeding, and Conspiracy Against Rights. Mandatory Credit: picture-alliance/Andrew P. Scott-USA TODAY

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07.02.2023+++ Earthquake victims in Iskenderun district of Hatay, one of the cities most affected by the earthquakes that hit Turkey, had a difficult night. People who could not enter their homes in the city where aftershocks continued, spent the night outside under the rainy cold weather and burned firewood on the streets to keep warm. While search and rescue operations with the participation of citizens continued under difficult conditions throughout the night, anxiety prevailed among those waiting for their relatives to be extracted from the rubble. Hatay, Turkey, February 7, 2023. At least 2,921 have died in Turkey, while Syria toll stands at 1,444; WHO says deaths could pass 20,000. Difficult conditions frustrate rescue efforts after Turkey and Syria earthquakes as toll reaches 4,300. Photo by Efekan Akyuz/Depo Photos/ABACAPRESS.COM

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KAHRAMANMARAS’TA MEYDANA GELEN 7.7 VE 7.6 BUYUKLUGUNDEKI DEPREMDE ELBISTAN’DA COK SAYIDA BINA YIKILDI. (FOTO: FURKAN KAVUKLU, KAHRAMANMARAS, DHA) Die Türkei ist von einem Erdbeben mit einem Stärke von 7,7 erschüttert worden. Das Epizentrum lag in der Provinz Kahramanmaras. Copyright: DHA

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