 تداعيات الحرب على ألمانيا..تراجع الرخاء وازدياد أعداد اللاجئين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.04.2022

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تداعيات الحرب على ألمانيا..تراجع الرخاء وازدياد أعداد اللاجئين

تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا لن تنحصر حتما على أطراف الصراع، وإنما تمتد إلى أوروبا وخاصة إلى ألمانيا على مستويات عدة..تضخم يصل إلى مستويات قياسية وأعداد اللاجين في ازدياد.

لاجئون أوكرانيون يصلون إلى محطة ميونيخ للقطارات

لاجئون أوكرانيون يصلون إلى محطة ميونيخ للقطارات

لم يخف وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر توقعاته بأنالغزو الروسي على أوكرانيا والذي بدأ في 24 من شهر فبرايرشباط الماضي، سيؤدي إلى "خسارة الرخاء" بالنسبة للجميع في بلاده.

وقال ليندنر الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي في ألمانيا، لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الثالث من أبريل/ نيسان 2022)، إن "الحرب في أوكرانيا ستجعلنا جميعا أفقر، نظرا لأنه سيتعين علينا مثلا دفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة".

وتابع الوزير الألماني: "وحتى الدولة لن يمكنها الحد من هذه الخسارة في حجم الرخاء، ولكن الحكومة الاتحادية سوف تخفف من حدة الصدمات الأكبر" وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة،

واستدرك قائلا: "ولكن نظرا لأن الوسائل المالية محدودة، فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة".

الركود التضخمي

يذكر أن نسبة التضخم بمعدل 7,3 % قفزت إلى مستويات مرعبة. وفي هذا السياق قال ليندنر إن لديه "مخاوف جدية على التطور الاقتصادي. النمو يتراجع، والأسعار تزداد"، مشددا بأن الحكومة الاتحادية تقوم بكل شيء من أجل تجنب خطر ما يسمى بالركود التضخمي، وقال إن "على المدى الطويل سوف يتعين علينا وضع  أسس جديدة لأجل الرخاء. يجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي".

وعلى الرغم من الأزمات، يعتزم ليندنر الالتزام بكبح الديون كما هو مقرر في العام المقبل. ورغم أنه واجه معارضة شديدة من الأحزاب إلا أنه شدد على أن كبح الديون من مقتضيات الدستور.

أعداد اللاجئين غير مستقرة

وعلى مستوى أعداد اللاجئين الأوكرانيين الذي دخلوا إلى ألمانياهرباً من الحرب، رفض سباستيان هارتمان المعني بشؤون السياسة الداخلية بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم الحالي بألمانيا، في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إعطاء تقييم للوضع، موضحا أن "وضع اللاجئين يبدو متغيرا للغاية، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بأحداث الحرب". وأضاف أنه لهذا السبب يظل من الصعب إعلان أية تنبؤات، وأكد أنه تزداد حاليا أهمية التصرف بطريقة عملية.

وصدرت بيانات من رئاسة اتحاد المدن قبل أيام قليلة تقول إن الحكومة الاتحادية تتوقع في تقديراتها الحالية نحو مليون لاجئ.

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ألمانيا: اللاجئون من أوكرانيا يبحثون عن وطن جديد

يشار إلى أن أغلب الـ 300 ألف لاجئي أوكراني تقريبا الذين سجلتهم الشرطة الاتحادية حتى الآن، وصلوا إلى برلين، وسوف يتم نقلهم من هناك بحافلات إلى مناطق أخرى، وسيتم بعد ذلك توزيعهم على محليات. ويسري الأمر ذاته على الأشخاص الذين وصلوا إلى مدن ساحلية مثل هانوفر وكوتبوس.

وقال هارتمان لـ (د.ب.أ) إنه "في دائرتي الانتخابية تسود مشكلة نقص المساكن، لذا سيجب تسكين أشخاص جزئيا في قاعات". وتابع السياسي الألماني بأنه "من المهم للغاية بالنسبة لي ألا تظل السلطات المحلية عالقة في تكاليف استيعاب اللاجئين ورعايتهم، وأن تتوصل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات الآن إلى حلٍّ يخفف العبء عن المحليات".

يشار إلى أنه من المقرر اتخاذ قرار بشأن توزيع التكاليف خلال الاجتماع القادم بين المستشار الألماني أولاف شولتس ورؤساء حكومات الولايات المنتظر يوم الخميس القادم.

و.ب/م.س (د ب أ، ك ن أ)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع


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