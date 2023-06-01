تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

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منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا أصبح الوضع في مولدوفا متقلبا وبات احتمال انجرار البلاد إلى الحرب أمرا محتملا، لوجود أصوات مؤيدة لروسيا.
في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟
دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.
يجتمع قادة دول مجلس أوروبا، يتوقع أن يكون من بينهم المستشار شولتس والرئيس الفرنسي، في العاصمة الايسلندية في أول قمة تعقد منذ عقدين على تأسيس المنظمة. ورغم أهميته بقي تأثير مجلس أوروبا محدودا، لماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟
بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.
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