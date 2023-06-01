 تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا | DW الأخبار | DW | 03.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا أصبح الوضع في مولدوفا متقلبا وبات احتمال انجرار البلاد إلى الحرب أمرا محتملا، لوجود أصوات مؤيدة لروسيا.

المزيد من المركز الإعلامي

تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا 01.06.2023

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟

إصرار كييف على الانضمام للناتو والاتحاد الأوروبي.. كيف يراه الغرب؟ 01.06.2023

تتصاعد المخاوف في مولدوفا من أن تكون الوجهة المقبلة للرئيس الروسي ومما زاد من حدتها وقوع انفجارين في منطقة ترانسنيستريا

شبح الحرب يصل مولدوفا.. انفجارات ضخمة بإقليم ترانسدنيستريا 27.04.2022

مولدوفا تقول إنها تواجه أوضاع خطيرة خاصة بعد سلسلة التفجيرات

مولدوفا مهددة بخطر توسع الحرب في أوكرانيا 29.04.2022

المزيد DW الأخبار

تستضيف العاصمة برلين نهائي كأس ألمانيا اليوم، سيواجه فيها لايبتسيغ، حامل اللقب، منافسه اللدود آينتراخت فرانكفورت.

نهائي كأس ألمانيا.. حامل اللقب لايبتسيغ يواجه فرانكفورت في برلين 03.06.2023

TOPSHOT - Rescue workers gather around damaged carriages at the accident site of a three-train collision near Balasore, about 200 km (125 miles) from the state capital Bhubaneswar in the eastern state of Odisha, on June 3, 2023. At least 288 people were killed and more than 850 injured in a horrific three-train collision in India, officials said on June 3, the country's deadliest rail accident in more than 20 years. (Photo by DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

مقتل وإصابة المئات في حادث تصادم قطارين في الهند 03.06.2023

تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية.

القوات الأوكرانية تواصل الاستعداد للهجوم المضاد 02.06.2023

قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا

حرب أوكرانيا .. قتيلان في ضربة على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا 02.06.2023

اقرأ أيضا

01.06.2023 Gipfeltreffen Europäische Politische Gemeinschaft EPG, Mimi Castel, Weingut, Gesamtansicht, Moldau, Foto: Bernd Riegert, alle Rechte

بدون روسيا وبيلاروس.. نحو 50 من قادة أوروبا يجتمعون في مولدوفا 01.06.2023

في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟

President of Moldova Maia Sandu (R) greets President of Ukraine Volodymyr Zelensky (L) as they arrive at the European Political Community (EPC) Summit in Bulboaca, on June 1, 2023. Moldova is hosting its first major summit of wider Europe, bringing together leaders of all 27 EU countries with 20 of the bloc's neighbours as Moldova seeks EU membership as soon as possible as protection against any threat from Russia. (Photo by Ludovic MARIN / AFP) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

في القمة الأوروبية.. دعم قوي لأوكرانيا وتردد بخصوص انضمامها للناتو 01.06.2023

دعم الرئيس الفرنسي طموح أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو، لكنه قال إن العضوية الكاملة غير ممكنة في هذا الوقت، وهو ما اتفق معه المستشار الألماني شولتس، مؤكدا أن ضم أوكرانيا بعد انتهاء الحرب مع روسيا ليس مضمونا.

French President Emmanuel Macron delivers a speech to the Council of Europe parliamentary assembly on October 1, 2019, at the Council of Europe in Strasbourg, northeastern France. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP) (Photo credit should read FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images)

مهم لكنه غير معروف.. مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين! 16.05.2023

يجتمع قادة دول مجلس أوروبا، يتوقع أن يكون من بينهم المستشار شولتس والرئيس الفرنسي، في العاصمة الايسلندية في أول قمة تعقد منذ عقدين على تأسيس المنظمة. ورغم أهميته بقي تأثير مجلس أوروبا محدودا، لماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟

The President of Kosovo Vjosa Osmani in a meeting with the President of France Emmanuel Macron and the German Chancellor Olaf Scholz, during EU Samit in Moldavia Deutsche Welle have all right to use those photos for website Author: Office of the President of Kosovo (official publications for media) Date: 01.06.2023

كوسوفو ـ لعب بالنار قد يُشعل فتيل حرب جديدة في أوروبا؟ 02.06.2023

بعد أوكرانيا، تصاعد الموقف في كوسوفو، مهددا باندلاع نزاع مسلح جديد في قلب أوروبا التي عليها أخذ الوضع بجدية، وفق معلقين ألمان وأوروبيين. انتقادات واشنطن وتحرك كل من برلين وباريس مؤشرات على رغبة في نزع سريع لفتيل الأزمة.