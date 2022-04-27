تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

مهم لكنه غير معروف.. مجلس أوروبا يعقد أول قمة منذ عقدين!

يجتمع قادة دول مجلس أوروبا، يتوقع أن يكون من بينهم المستشار شولتس والرئيس الفرنسي، في العاصمة الايسلندية في أول قمة تعقد منذ عقدين على تأسيس المنظمة. ورغم أهميته بقي تأثير مجلس أوروبا محدودا، لماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟