 تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا | DW الأخبار | DW | 01.06.2023

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تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا أصبح الوضع في مولدوفا متقلبا وبات احتمال انجرار البلاد إلى الحرب أمرا محتملا، لوجود أصوات مؤيدة لروسيا.

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