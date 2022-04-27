تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية على مستقبل مولدوفا

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منذ أن بدأت روسيا غزوها واسع النطاق على أوكرانيا أصبح الوضع في مولدوفا متقلبا وبات احتمال انجرار البلاد إلى الحرب أمرا محتملا، لوجود أصوات مؤيدة لروسيا.
في قرية تقع على الحدود مع أوكرانيا، يجتمع 50 من قادة دول أوروبية لمناقشة التحديات السياسية الراهنة، فما هي رمزية وأهمية هذه القمة الموسعة التي لم تدع إليها روسيا وبيلاروس، فيما يشارك فيها زيلينسكي ويغيب عنها أردوغان؟
يجتمع قادة دول مجلس أوروبا، يتوقع أن يكون من بينهم المستشار شولتس والرئيس الفرنسي، في العاصمة الايسلندية في أول قمة تعقد منذ عقدين على تأسيس المنظمة. ورغم أهميته بقي تأثير مجلس أوروبا محدودا، لماذا؟ وكيف يمكن تجاوز ذلك؟
أكّدت مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن أدلّة جديدة في التحقيق حول عمليات تخريب استهدفت خطَي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تشير إلى تورط أوكرانيا. فيما استدعت موسكو سفراء دول غربية لديها على خلفية القضية.
حذر المستشار الألماني شولتس من تجميد الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتحويل خط الجبهة إلى "حدود" جديدة، ومسؤول روسي كبير يقول إن الحرب قد تستمر لعشرات السنين. شولتس أكد أنه يعتزم معاودة التحدث مع بوتين "في الوقت المناسب".
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