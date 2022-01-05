تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟



لا تزال المعادن النادرة والغرافيت والنحاس والليثيوم موجودة في العديد من المنتجات عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولكن أيضًا في السيارات الإلكترونية وتوربينات الرياح. ومع ذلك ، غالبًا ما لا يتم الامتثال للمعايير البيئية والسلامة المهنية أثناء التفكيك.



تعد الصين رائدة في مجال استخراج المعادن من الأرض والتجارة بها. يتم هنا أيضًا استخراج الغرافيت الذي يستخدم للبطاريات ضمن أشياء أخرى. كما هو الحال في مقاطعة هيلونغجيانغ وعلى بعد عدة كيلومترات من مناجم الغرافيت، لا تزال هناك بقايا سامة ناتجة عن المعالجة. إذ يتم استخراج النحاس والليثيوم على نطاق واسع في تشيلي وبوليفيا. كما أنها تستخدم في البطاريات على سبيل المثال.

فتجارة السلع العالمية متنامية وتقدر قيمتها بالمليارات، لكن الاحتياطيات محدودة. لذا من المهم تقليل الاستهلاك وزيادة معدلات إعادة التدوير للموارد المرغوبة.





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