 تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟ | تقارير جديدة | DW | 11.01.2022

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تقارير جديدة

تداعيات التحول الطاقي ـ هل هي خضراء فعلا؟

السيارات الإلكترونية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعصر الوقود الأحفوري يقترب من نهايته. فيما أن الطلب على المواد الخام الأخرى آخذ في الازدياد وهو الأخر يكلف المليارات وله عواقب على البيئة.

Symbolbild E-Fahrzeuge an einer Ladesäule

China | Baotou | Abbau von seltenen Erden


لا تزال المعادن النادرة والغرافيت والنحاس والليثيوم موجودة في العديد من المنتجات عالية التقنية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ولكن أيضًا في السيارات الإلكترونية وتوربينات الرياح. ومع ذلك ، غالبًا ما لا يتم الامتثال للمعايير البيئية والسلامة المهنية أثناء التفكيك.

Seltene Erden Mine


تعد الصين رائدة في مجال استخراج المعادن من الأرض والتجارة بها. يتم هنا أيضًا استخراج الغرافيت الذي يستخدم للبطاريات ضمن أشياء أخرى. كما هو الحال في مقاطعة هيلونغجيانغ وعلى بعد عدة كيلومترات من مناجم الغرافيت، لا تزال هناك بقايا سامة ناتجة عن المعالجة. إذ يتم استخراج النحاس والليثيوم على نطاق واسع في تشيلي وبوليفيا. كما أنها تستخدم في البطاريات على سبيل المثال.
فتجارة السلع العالمية متنامية وتقدر قيمتها بالمليارات، لكن الاحتياطيات محدودة. لذا من المهم تقليل الاستهلاك وزيادة معدلات إعادة التدوير للموارد المرغوبة.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 13 فبراير/شباط 2022 – 03:15 UTC
الأحد 13 فبراير/شباط 2022 – 11:15 UTC
الأحد 13 فبراير/شباط 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 14 فبراير/شباط 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 15 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
الخميس 17 فبراير/شباط 2022 – 07:15 UTC
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