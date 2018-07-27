تخمينات بشأن أول سائح في أول رحلة خاصة إلى المريخ

قامت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة المعنية بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية، بحجز أول رحلة سياحية خاصة في العالم تقل راكباً للتحليق حول القمر، ومن المقرر أن تعلن اليوم الاثنين عن تفاصيل الرحلة. وسوف يقل الراكب مركبة فضائية ضخمة صممتها "سبيس إكس" للتوجه إلى المريخ.

وأوضحت "سبيس إكس" أن الرحلة ستكون "خطوة مهمة إلى الأمام لتمكين الأشخاص العاديين من تحقيق حلم السفر إلى الفضاء". ومن المقرر أن يقوم مؤسس "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بالكشف عن التفاصيل الأخرى بشأن الرحلة خلال إعلان الشركة المقرر مساء اليوم الاثنين السابع عشر من (سبتمبر/ أيلول 2018). وبغض النظر عن الشخص الذي حجزت له شركة "سبيس إكس" للقيام بـ "مهمة بي. إف. آر. القمرية"، فإن الشركة تسعى لكي تكون الرحلة ملحمية.

ويشار إلى أن أحرف "بي. إف. آر." هي اختصار لكلمات "بيج فالكون روكيت"، أي صاروخ الصقر الكبير". وقالت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذهب 24 إنساناً فقط إلى القمر في التاريخ"، مضيفة أنه لم يقم أحد بزيارة القمر منذ رحلة أبولو في عام 1972. وبسؤاله عبر تويتر عما إذا كان سيكون هو الراكب في تلك الرحلة، رد ماسك، بنشر رمز تعبيري للعلم الياباني.

وقد أدى رد ماسك بنشر العلم الياباني إلى انتشار تكهنات عبر تويتر حول احتمال أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص هو واحد من رجال الأعمال اليابانيين، ويدعى دايسوكي إينوموتو. وكان رجل الأعمال الياباني عاشق الفضاء قد دفع مبلغاً من المال لمحطة الفضاء الدولية (أي.إس.إس) للقيام برحلة للفضاء الخارجي لكن تم إلغاؤها لأسباب طبية.

كما توقع بعض المغردين أن يكون الياباني ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة سوفت بنك، هو أحد هذين الشخصين المحتملين للقيام بالرحلة.

وسبق أن أعلنت الشركة في شباط/ فبراير الماضي أن ثمة شخصين قد تقدما بالحجز من أجل القيام برحلة حول القمر وأنها ستنطلق قبل نهاية عام 2018 ، لكن لم يتم الكشف عن اسمي الشخصين كما أن الرحلة لم تنطلق بعد. ولم يتضح ما إذا كان الشخص المعني بالرحلة الجديدة هو أحد هذين الشخصين.

س.م/ DW، (د ب أ)