تخمينات بشأن أول سائح في أول رحلة خاصة إلى المريخ

قامت شركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة المعنية بصناعات تكنولوجيا الفضاء والرحلات الفضائية، بحجز أول رحلة سياحية خاصة في العالم تقل راكباً للتحليق حول القمر، ومن المقرر أن تعلن اليوم الاثنين عن تفاصيل الرحلة. وسوف يقل الراكب مركبة فضائية ضخمة صممتها "سبيس إكس" للتوجه إلى المريخ.
وأوضحت "سبيس إكس" أن الرحلة ستكون "خطوة مهمة إلى الأمام لتمكين الأشخاص العاديين من تحقيق حلم السفر إلى الفضاء". ومن المقرر أن يقوم مؤسس "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بالكشف عن التفاصيل الأخرى بشأن الرحلة خلال إعلان الشركة المقرر مساء اليوم الاثنين السابع عشر من (سبتمبر/ أيلول 2018). وبغض النظر عن الشخص الذي حجزت له شركة "سبيس إكس" للقيام بـ "مهمة بي. إف. آر. القمرية"، فإن الشركة تسعى لكي تكون الرحلة ملحمية.
ويشار إلى أن أحرف "بي. إف. آر." هي اختصار لكلمات "بيج فالكون روكيت"، أي صاروخ الصقر الكبير". وقالت الشركة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ذهب 24 إنساناً فقط إلى القمر في التاريخ"، مضيفة أنه لم يقم أحد بزيارة القمر منذ رحلة أبولو في عام 1972. وبسؤاله عبر تويتر عما إذا كان سيكون هو الراكب في تلك الرحلة، رد ماسك، بنشر رمز تعبيري للعلم الياباني.
وقد أدى رد ماسك بنشر العلم الياباني إلى انتشار تكهنات عبر تويتر حول احتمال أن يكون أحد هؤلاء الأشخاص هو واحد من رجال الأعمال اليابانيين، ويدعى دايسوكي إينوموتو. وكان رجل الأعمال الياباني عاشق الفضاء قد دفع مبلغاً من المال لمحطة الفضاء الدولية (أي.إس.إس) للقيام برحلة للفضاء الخارجي لكن تم إلغاؤها لأسباب طبية.
كما توقع بعض المغردين أن يكون الياباني ماسايوشي سون رئيس مجلس إدارة سوفت بنك، هو أحد هذين الشخصين المحتملين للقيام بالرحلة.
وسبق أن أعلنت الشركة في شباط/ فبراير الماضي أن ثمة شخصين قد تقدما بالحجز من أجل القيام برحلة حول القمر وأنها ستنطلق قبل نهاية عام 2018 ، لكن لم يتم الكشف عن اسمي الشخصين كما أن الرحلة لم تنطلق بعد. ولم يتضح ما إذا كان الشخص المعني بالرحلة الجديدة هو أحد هذين الشخصين.
س.م/ DW، (د ب أ)
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
صاروخ فضائي في طريقه إلى قاعدة إنطلاق
الصاروخ من طراز " سويوز " في طريقة إلى منصة الإطلاق في قاعدة "بايكونور" الفضائية الكازاخستانية، وسيحلق على متنه رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" إضافة إلى زملائه من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
حيوانات في مهمة فضائية
الكلبة لايكا لاقت حتفها في 3 نوفمبر/تشرين الأول 1957 بعد أن أصبحت أول حيوان يدورٍ حول الأرض على متن المركبة الفضائية سبوتنيك2، بينما تمت استعادة الكلبة بيلكا والكلب ستريلكوف كما تمت استعادة أرنب و 40 فأراً وجرذين، كما تم إسترداد أغلب الحيوانات بأمان بعد أن هبطت في صحراء كازاخستان، وأثبتت تلك التجارب إمكانية تحليق الإنسان في الفضاء الخارجي.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
أول رائد فضاء
في الـ 12أبريل/ نيسان 1961 انطلق رائد الفضاء "يوري غارغارين" في رحلة إلى الفضاء الخارجي وتمكن من الدوران حول الأرض على متن المركية الفضائية السوفياتية فوستوك1 .
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
هبوط كبسولة الفضاء بأمان
هبطت كبسولة الفضاء التي أقلت رائد الفضاء "يوري غارغارين" بأمان في صحراء كازاخستان. وقد مهدت رحلة "غارغارين" الأساس لإنشاء قاعدة "بايكونور" الفضانية التي ستصبح فيما بعد المركز الرئيسي للإتحاد السوفييتي لإستكشاف الفضاء. إضافة لذلك كله عمل الإتحاد السوفييتي على بناء مدينة أطلق عليها اسم "ستار سيتي" أو (مدينة النجوم) بالقرب من العاصمة موسكو لتصبح مركزاً للبحوث والتطوير.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
أول رائدة فضاء
رائدة الفضاء السوفيتية "فالنتينا تيريشكوفا"كانت أول رائدة فضاء سوفيتية، في الصورة "فالنتينا" تؤدي التحية العسكرية قبل إنطلاقها من قاعدة "بايكونور" متوجهة إلى الفضاء الخارجي في الـ 16 يونيو/ حزيران 1963، وكانت هذه الرحلة هي رسالة قوية من الإتحاد السوفييتي السابق للتأكيد على قضية تحرير المرأة.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
بايكونور إرث سوفيتي، و روسي و كازاخستاني
تمثال "فلاديمير لينين" وهو يقف وسط قاعدة "بايكونور" وتظهر في الصورة غيوم كثيفة تغطي القمر. التقطت الصورة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. يظهر التراث السوفييتي بوضوح في مدينة بايكونور وحتى بعد انهيار الإتحاد السوفييتي السابق ستظل القاعدة الفضائية تخضع للسيادة الروسية بموجب اتفاقية وُقِعَت بين كازاخستان و روسيا تنتهي في عام 2050.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
بايكونور مركز لإستقبال رواد الفضاء
منذ أن أنهت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء برنامج مكوك الفضاء أمست بايكونور المكان الوحيد في العالم لإنطلاق الرواد إلى الفضاء الخارجي. منها تنطلق جميع رحلات برنامج وكالة الفضاء الروسية "سويوز"، وجميع رحلات وكالة الفضاء الأوروبية التي تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية. في الصورة : "راندولف بريسنيك" من وكالة ناسا، و "باولو نيسبولي" من وكالة الفضاء الأوروبية، و "سيرغي ريازانسكي" من وكالة الفضاء الروسية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
رحلات مُخصصة للأقمار الصناعية التجارية
يشتد التنافس في ميدان إطلاق الأقمار الصناعية المُخصصة للإتصالات التجارية، وتمتلك وكالة الفضاء الأوروبية قاعدة في كورو التي تقع في غويانا الفرنسية على ساحل المحيط الأطلسي، وتمتلك وكالة ناسا قواعد منتشرة في عدة ولايات أمريكية، ومع ذلك بايكونور تقدم الخدمات للشركات الغربية التي ترغب بوضع أقمار صناعية في المدارات الفضائية. في الصورة صاروخ بروتون يحمل أقماراً صناعية مُخصصة لخدمات الإتصالات البريطانية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
سويوز أثبت جدارته
تجري الإستعدادات لإطلاق الصاروخ الروسي "سويوز" الذي يحمل على متنه ثلاثة رواد فضاء سيتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
لا يُمكن لهذه التجربة أن تصبح روتينية
رائد الفضاء الألماني "ألكسندر غيرست" على دراية وافية بعملية إطلاق الصاروخ "سويوز" وكان الجيوفيزياني قد حلق على متن المركبة "سويوز" في 28 مايو/ أيار 2014، ومن المتوقع أن يُحَلِقَ أيضاً على متن المركبة "سويوز" في الشهر الجاري متوجهاً إلى المحطة الفضائية الدولية.
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بايكونور... محطة عالمية لرحلات رواد الفضاء!
قاعدة إطلاق فضائية جديدة في سيبيريا
في محاولة لتخفيف إعتمادها على قاعدة " بايكونور" الفضائية تعمل روسيا على إنشاء قاعدة لإطلاق الصواريخ في مقاطعة "آمور" التي تقع في الشرق الأقصى الروسي، غير أنه لا يُسمح حتى الآن بتحليق رواد الفضاء وتقتصر عملية الإطلاق على الأقمار الصناعية، و يُذكر أن عمليات إطلاق الصواريخ ستستمر في بايكونور لخدمة رواد الفضاء. (غ. د)
الكاتب: غالية داغستاني