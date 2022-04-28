 تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا | DW الأخبار | DW | 28.04.2022

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DW الأخبار

تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا

أعلنت الكثير من الدول إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بما فيها إلزامية ارتداء الكمامات الواقية. خطوة لطالما انتظرها الكثيرون متناسين معها كل الإجراءات الاحترازية، كما في قرية أرنسبيرغ الصغيرة غربي ألمانيا.

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