تخفيف قيود مكافحة كورونا في ألمانيا

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أعلنت الكثير من الدول إلغاء معظم قواعد مكافحة كورونا بما فيها إلزامية ارتداء الكمامات الواقية. خطوة لطالما انتظرها الكثيرون متناسين معها كل الإجراءات الاحترازية، كما في قرية أرنسبيرغ الصغيرة غربي ألمانيا.
مع تسارع تفشي المتحور أوميكرون، يلقي وباء كوفيد-19 بظله على احتفالات أعياد الميلاد وسط قيود وتحذيرات. وفيما غاب السياح عن بيت لحم، أقام البابا قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا في روما.
سددت جائحة كورونا صفعة قاسية لقطاع السياحة في تونس، وفيما تخطو البلاد لتصبح أولى دول شمال إفريقيا التي تعيد فتح حدودها للسياح، تبقى مخاوف الشعب تتقاسمها الأوضاع الاقتصادية للبلد، والوضع الصحي فيه بعد "انجلاء" الجائحة.
على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات ما يثير قلق كثير من العلماء والساسة، رفعت إنكلترا القيود الصحية بشكل شبه كامل وشهدت لندن أول حفل موسيقي حي منذ بداية الجائحة. يأتي ذلك في وقت يلتزم رئيس الوزراء بوريس جونسون بالحجر الصحي.
لاشك أن قطاع السياحة قد تضرر كثيرا من تداعيات وباء كورونا، والملايين من الألمان الذين كانوا يقضون عطلاتهم الصيفية في منتجعات مصر وتونس والمغرب وتركيا ودول أخرى، سيتجه الكثير منهم إلى السياحة الداخلية.
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