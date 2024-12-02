راحة للقضاء! - انخفاض شديد لجرائم القنب في برلين منذ تقنينه

من خلال قانون جديد بألمانيا، أصبح تدخين الحشائش قانونيًا لحد ما منذ أبريل/ نيسان. وفي برلين، تم تسجيل عدد أقل بكثير من الجرائم المتعلقة بالقنب منذ صدور القانون الجديد. ويرى البعض أن ذلك خطوة نحو تخفيف العبء عن القضاء.

منذ تقنينه على نطاق واسع في الربيع الماضي، انخفضت الجرائم المسجلة المرتبطة بالقنب في برلين بشكل ملحوظ، حسبما جاء في رد وزارة الصحة المحلية في ولاية برلين على طلب إحاطة من النائب البرلماني عن حزب الخضر فاسيلي فرانكو، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

"تخفيف العبء عن الشرطة والقضاء"

وبحسب البيانات، سجلت قاعدة بيانات الشرطة 1685 جريمة بموجب قانون القنب خلال الفترة من مطلع أبريل/نيسان ونهاية أكتوبر/تشرين الأول، والتي تضمنت الاتجار أو الحيازة غير المصرح بها.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 81 مخالفة نظامية، من بينها مخالفات مناطق حظر الاستهلاك. وللمقارنة: وقعت 5315 جريمة تتعلق بالقنب في نفس الفترة من عام 2023 بموجب قانون المخدرات.

وقال فرانكو: "على عكس كافة المخاوف، أظهر قانون القنب بالفعل نجاحاته الأولى بعد بضعة أشهر فقط. إلغاء التجريم يعني أن مستخدمي القنب لم يعودوا يتعرضون للاضطهاد أو التجريم أو الوصم دون داع"، مشيرا إلى أن ما يقرب من 80% من الجرائم المتعلقة بالقنب كانت حتى الآن جرائم مرتبطة بالاستهلاك، وقال: "على المدى الطويل، سيتم القضاء عليها تماما وبالتالي تخفيف العبء عن الشرطة والقضاء".

قانون في ألمانيا يضفي الشرعية على القنب To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

الأمر ينطوي على مخاطر أيضا

لكن في مقابل ذلك ينظر آخرون نظرة ناقدة لتقنين استهلاك القنب جزئيا. فعلى سبيل المثال، صرح ألكسندر بويتس، من نقابة الشرطة، في أكتوبر/تشرين الأول، أن القانون أرسل إشارات واضحة أدت إلى المزيد من الاستهلاك، وكان بشكل عام "صياغة سيئة". مضيفا أن إحدى نتائج ذلك هي أن "هياكل الجريمة المنظمة تشهد الآن سوقًا أكبر بكثير هنا"، بحسب ما نقل موقع "شبيغل أونلاين".

يذكر أنه تم السماح بتدخين الماريغوانا أو الحشيش منذ الأول من أبريل/نيسان الماضي، ولكن يجب الابتعاد في الأماكن العامة عن الأطفال والمراهقين ومراكز الرعاية النهارية والمدارس والملاعب. ويسمح للبالغين بحيازة 25 غراما، ويعتبر حيازة أكثر من 30 غراما جريمة يعاقب عليها القانون.

ومنذ الأول من يوليو/ تموز، يسمح للمستهلكين بزراعة القنب بأنفسهم بكميات معينة أو أن يصبحوا أعضاء في ناد مخصص لزراعة القنب والحصول عليه بهذه الطريقة. ويمكن التصريح بإنشا هذه الأندية غير التجارية إذا بلغ عدد الأعضاء 500 عضو. ومع ذلك، يجب عليهم أولاً التقدم بطلب للحصول على تصريح. وفي الأندية، يمكن للبالغين زراعة القنب معًا ومشاركته مع بعضهم البعض لاستهلاكهم الخاص.

ولا يزال بيع وشراء القنب محظورا في ألمانيا ولا يُسمح بزراعته للأغراض التجارية، باستثناء القنب المستخدم في المجال الطبي

ص.ش/ح.ز (د ب أ)