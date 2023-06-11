تخطى نادال - جوكوفيتش يصنع التاريخ ويتوج ببطولة رولان غاروس للتنس

بفوزه في المباراة النهائية للبطولة على النرويجي كاسبر رود، أحرز الصربي نوفاك جوكوفيتش عصر اليوم الأحد (11 يونيو/ حزيران 2023) لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام في كرة المضرب (التنس).

واستغرقت المباراة، المقامة على الملاعب الرملية، 3 ساعات و13 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتي: 7-6 (7-1) و6-3 و7-5 لصالح اللاعب الصربي.

وحظيت المباراة بمتابعة العديد من المشاهير بملعب (فيليب شاترييه)، حيث كان في مقدمتهم النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، والمهاجم السويدي المعتزل زلاتان إبراهيموفيتش.

وبهذا ينفرد نوفاك جوكوفيتش بالرقم القياسي في عدد الالقاب الكبرى مع 23 لقباً بعد أن كان يتساوى مع النجم الإسباني المحنك رافاييل نادال، الذي غاب عن المسابقة هذا العام بسبب معاناته من الإصابة.

نوفاك جوكوفيتش يواصل تفوقه على كاسبر رود بعدما تغلب عليه في جميع المباريات الخمس التي جمعت بينهما.

واللقب هو الثالث لجوكوفيتش في العاصمة الفرنسية بعد عامي 2016 و2021، كما بات أكبر لاعب سنا (36 عاماً) يتوج بطلاً في رولان غاروس. وأصبح الصربي أيضاً على بعد لقب كبير واحد من الرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات والمسجل باسم الأسترالية مارغريت كورت (24 لقباً).

وللمفارقة، حقق الصربي 11 من ألقابه الـ 23 الكبرى بعد أن تخطى الثلاثين من عمره.

كما بات جوكوفيتش أوّل لاعب في التاريخ يحرز لقب البطولات الأربع الكبرى 3 مرات على الأقل ويحتاج إلى التتويج فيبطولة ويمبلدون الشهر المقبل وفلاشينغ ميدوز ليعادل إنجاز الأسترالي الأسطورة رود لايفر الذي فاز بها جميعها في عام واحد (1969).

ويضم جوكوفيتش الآن في جعبته 10 ألقاب ببطولة أستراليا و7 ألقاب ببطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) و3 ألقاب في بطولة أمريكا (فلاشينغ ميدوز)، وكذلك في رولان غاروس.

وبفوزه بلقب رولان غاروس، ضمن جوكوفيتش، استعادة قمة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين من النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز، الذي تغلب عليه الأسطورة الصربي في الدور قبل النهائي لرولان غاروس أول أمس الجمعة.

وحقق جوكوفيتش أيضاً فوزه الخامس في خمس مواجهات جمعت بينه وبين رود حتى الآن.

وفشل رود للعام الثاني توالياً في إحراز لقبرولان غاروسبعد سقوطه العام الماضي أمام نادال حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في هذه البطولة مع 14 لقباً.

ع.أ.ج/ ص. ش (أ ف ب، د ب أ)