تخص حراس المرمى.. تغيير قاعدة في كرة القدم الألمانية!

بعد مرور سبعة أسابيع لعب في الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء (27 أيلول/سبتمبر 2022) عن تغيير قاعدة تتعلق بحراس المرمى أثناء تنفيذ ضربات الجزاء.



ونشر الاتحاد بيانًا، نقله موقعا "بيلد" و"كيكر" الألمانيان، بعنوان: "سلوك حارس المرمى أثناء ركلة الجزاء: لا مزيد من التسامح!". وأضاف البيان: "من الآن فصاعدًا، يجب على حكام الاتحاد معاقبة حراس المرمى الذين يخالفون القواعد أثناء ركلات الجزاء بشكل أكثر صرامة. تم إبلاغ أندية الدوري الألماني والثاني وكذلك الحكام".

وفي توضيح للتغيير، جاء في البيان: "هذا يعني أنه إذا تحرك الحارس بعيدًا عن الخط في وقت مبكر جدًا ثم أمسك بالكرة، فيجب تكرار ركلة الجزاء"، وتابع: "وفقًا للقواعد، يجب أن يكون لحارس المرمى جزء من قدم واحدة على الأقل على خط المرمى أو فوقه أو خلفه (القاعدة 14)"، وأضاف: "إذا كان يمكن توثيق ذلك بشكل مرئي ولم يتعرف عليه فريق الحكام في الميدان، يجب أن يتدخل مساعد الفيديو أيضًا".





ورغم أن هذه القاعدة جديدة في ألمانيا، إلا أنها "شائعة على الصعيد الدولي"، بحسب "بيلد".

ويعني التغيير، وفقًا للموقع، أن التساهل الذي كان لايزال يتمتع به حراس المرمى أثناء تنفيذ ركلات الجزاء أصبح من الماضي، موضحًا أنه كان لحراس المرمى هامش قليل عندما كان الأمر يتعلق بالابتعاد عن خط المرمى عند تنفيذ ضربات الجزاء. ولفت الاتحاد الألماني لكرة القدم أنه تم استغلال هذا الهامش في حالتين من أصل 17 ركلة جزاء تم تنفيذها في الموسم السابق.

تغيير القاعدة ربما يعني أيضًا أننا قد نشهد المزيد من الأهداف من ركلات الجزاء في الدوري الألماني!



م.ع.ح