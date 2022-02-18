 تخشى تركيا ارتفاع أسعار المنتجات الروسية | DW الأخبار | DW | 28.02.2022

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DW الأخبار

تخشى تركيا ارتفاع أسعار المنتجات الروسية

تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. ومن أهم مستوردي القمح الروسي، تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع معدلات التضخم. والآن يخشى الكثير من الاتراك من ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل اكبر بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.

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