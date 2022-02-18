تخشى تركيا ارتفاع أسعار المنتجات الروسية

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تعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم. ومن أهم مستوردي القمح الروسي، تركيا التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وارتفاع معدلات التضخم. والآن يخشى الكثير من الاتراك من ارتفاع اسعار المواد الغذائية بشكل اكبر بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
روسيا وأوكرانيا هما من أكبر موردي القمح بالنسبة لعدة دول عربية من ضمنها السودان ومصر ولبنان واليمن، وقد يجد مواطنو هذه الدول صعوبة قريباً في توفير الخبز على طاولة الطعام بسبب توقف محتمل لإمدادات القمح.
مع اندلاع الحرب في أوكرانيا ظهرت أرقام مخيفة حول مدى اعتماد معظم الدول العربية على القمح الأوكراني والروسي في توفير رغيف الخبز. ما هي بدائل هذه الدول لضمان توفير الرغيف الذي ينبغي أن يكون حاضراً في كل وجباتنا الغذائية؟
تعتبر أوكرانيا السفن الحربية الروسية بالبحر الأسود قرب حدودها تهديدا لها، حسب سفيره في تركيا الذي أكد أنه بلاده ستطلب من أنقرة إغلاق البحر الأسود في حال اندلاع الحرب. وتركيا "لن تعترف بأي إجراء يؤثر على سيادة أوكرانيا".
تسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في ارتفاع أسعار الحبوب عالميا، ومسّ الارتفاع دولا منتجة للقمح مما يثير مخاوف بتداعيات كبيرة على الدول المستوردة، خاصة العربية التي تعتمد بعضها على القمح الروسي والأوكراني.
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