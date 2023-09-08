 تخريب خط قطارات رئيسي بهامبورغ ووزير ألماني يصفه بأنه "أحد أشكال الإرهاب" | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.09.2023

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تخريب خط قطارات رئيسي بهامبورغ ووزير ألماني يصفه بأنه "أحد أشكال الإرهاب"

إنه "شكل من أشكال الإرهاب"، هكذا وصف وزير النقل الألماني التخريب المشتبه به لخط رئيسي للسكك الحديدية في هامبورغ. ولا تزال الشرطة تحقق في ملابسات اشتعال النيران في ثلاثة أعمدة كابلات على طول خط القطار بين هامبورغ وبرلين.

النيران عرقلت بشدة قطارات الركاب في أحد أكثر ممرات السكك الحديدية ازدحاما بالحركة في ألمانيا

وصف وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ التخريب المشتبه به لخط رئيسى للسكك الحديدية في هامبورغ بأنه "شكل من أشكال الإرهاب"

وصف وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ التخريب المشتبه به لخط رئيسى للسكك الحديدية في هامبورغ ،الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول)، بأنه "شكل من أشكال الإرهاب"، مشيرا إلى أنه له عواقب قانونية قاسية.

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وقال فولكر فيسينغ، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنها مسألة حظ فقط، أن هذا الفعل لم يسفر عن إصابة أحد بأذى". وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث، حيث اشتعلت النيران في ثلاثة أعمدة كابلات على طول خط القطار الرئيسي بين هامبورغ وبرلين في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وأعلن منشور على موقع إلكتروني يساري مسؤوليته عن العمل التخريبي الذي تسبب في إغلاق خطوط السكك الحديدية بين برلين وهامبورغ. وجاء في الرسالة التي نشرت على الموقع اليساري إنديميديا: "مساء السابع من أيلول/ سبتمبر، قمنا بتخريب الشرايين المرورية للبنية التحتية الرأسمالية في هامبورغ.

وكان الهدف من سكب لترات قليلة من البنزين على أعمدة الكابلات على القضبان إحداث أطول عطل أو تقييدات ممكنة في نقل، على سبيل المثال، المواد الخام التي تم الحصول عليها عبر الاستغلال الاستعماري الجديد وأنشطة التنقيب المدمرة للأرض".  

وتركز الرسالة على نقل البضائع وتقول إن القطاعات المستهدفة بالتخريب من خط السكك الحديدية لا تستخدم في خدمة الركاب. غير أن النيران عرقلت بشدة قطارات الركاب في أحد أكثر ممرات السكك الحديدية ازدحاما بالحركة في البلاد.

ع.ش/ ف.ي (د.ب.ا)

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    الكاتب: كريسيتنا روتا/ أمين بنضريف