تخريب النصب التذكاري لضحايا النازية من المثليين

قالت شرطة برلين إنه تم تخريب نصب تذكاري مركزي للمثليين الذين راحوا ضحية الحكم النازي في ألمانيا. النصب التذكاري في حديقة تيرغاردن Tiergarten في برلين، بالقرب من النصب التذكاري لضحايا المحرقة من اليهود، يضم نافذة يمكن للزوار من خلالها مشاهدة وعرض فيديو لأزواج من نفس الجنس يقبلان بعضهما.

الشرطة نقلت اليوم الإثنين (19 آب/ أغسطس 2019) عن حراس الأمن أنه تم الرسم على النافذة الليلة الماضية، وأنه ليس لدى الشرطة حاليًا أي مشتبه فيهم، ولم تعلن ما إذا كان هناك فيديو سجل عملية التخريب.

يذكر أنه قتل حوالي سبعة آلاف شخص من المثليين بسبب الجوع والمرض وسوء المعاملة في معسكرات الاعتقال النازية خلال نظام هتلر النازي في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي.

وكان النظام النازي قد أدان ما يقدر بنحو 54 ألف شخص بموجب الفقرة 175 المشددة المعادية للمثليين والتي نشأت عن قانون العقوبات لعام 1872 في مملكة بروسيا.

مؤخرا أحيت برلين ذكرى ضحايا المثليين الذين قتلوا على أيدي النازيين في الحرب العالمية الثانية خلال مسيرة الفخر السنوية الشهر الماضي (27 تموز/ يوليو 2019). مسيرة الفخر هذه كانت احتفالا بمرور 50 عاما على بدأ مسيرات الفخر للمثليين في مدن العالم التي بدأت في نيويورك عام 1969.

أ.د.و/ ع.خ (أ ف ب)