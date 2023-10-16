تحيات قلبية من كوريا الشمالية

يختطف النظام الكوري الشمالي الشباب الكوريين الشماليين من كوريا الجنوبية. شباب حققوا شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، ولكنهم اختطفوا بعد ذلك وعادوا للظهور كأبواق للنظام في بيونغ يانغ.
يبدو الأمر وكأنه فيلم مثير من زمن الحرب الباردة: يفر شباب من الجيل زد من ديكتاتورية كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. هناك يصبحون مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي ويكوِّنون صداقات عديدة ويبدؤون حياة جديدة. في منشوراتهم يصفون الحياة اليومية في ظل الديكتاتور كيم جونغ أون وبذلك يقدمون نظرة داخلية لبلد يعد أحد أكثر البلدان عزلة وغموضا في العالم. كما يسردون طريقة فرارهم من كوريا الشمالية.
لكن فجأة يختفي البعض من هؤلاء المشاهير ويظهرون بعد وقت قصير على قنوات التواصل الاجتماعي الكورية الشمالية، يمدحون الديكتاتور كيم جونغ أون ونظامه، لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشوهون صورة كوريا الجنوبية حيث كانوا يعيشون بكل حرية. إنهم عاشوا تحولا لم يحدث بالتأكيد بشكل طوعي.
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DW عربية
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