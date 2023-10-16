 تحيات قلبية من كوريا الشمالية | تقارير جديدة | DW | 16.10.2023

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تقارير جديدة

تحيات قلبية من كوريا الشمالية

يختطف النظام الكوري الشمالي الشباب الكوريين الشماليين من كوريا الجنوبية. شباب حققوا شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية، ولكنهم اختطفوا بعد ذلك وعادوا للظهور كأبواق للنظام في بيونغ يانغ.

الفيلم الدعائي للريبورتاج: تحيات قلبية من كوريا الشمالية

Screenshot | Liebesgrüße aus Nordkorea

يبدو الأمر وكأنه فيلم مثير من زمن الحرب الباردة: يفر شباب من الجيل زد من ديكتاتورية كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية. هناك يصبحون مشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي ويكوِّنون صداقات عديدة ويبدؤون حياة جديدة. في منشوراتهم يصفون الحياة اليومية في ظل الديكتاتور كيم جونغ أون وبذلك يقدمون نظرة داخلية لبلد يعد أحد أكثر البلدان عزلة وغموضا في العالم. كما يسردون طريقة فرارهم من كوريا الشمالية.

Screenshot | Liebesgrüße aus Nordkorea

لكن فجأة يختفي البعض من هؤلاء المشاهير ويظهرون بعد وقت قصير على قنوات التواصل الاجتماعي الكورية الشمالية، يمدحون الديكتاتور كيم جونغ أون ونظامه، لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يشوهون صورة كوريا الجنوبية حيث كانوا يعيشون بكل حرية. إنهم عاشوا تحولا لم يحدث بالتأكيد بشكل طوعي.

 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 22:15 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 01:15 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:00 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 06:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 10:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 15:15 UTC
السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 23:15 UTC
الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 13:15 UTC
الأحد 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 19:15 UTC
الإثنين 30 أكتوبر/تشرين الأول 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 31  أكتوبر/تشرين الأول 2023– 11:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

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الفيلم الدعائي للريبورتاج: تحيات قلبية من كوريا الشمالية

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