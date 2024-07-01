تحوّل في موازين القوى - حلف الناتو والجنوب العالمي

يرى حلف الناتو نفسه أقوى وأنجح تحالف عسكري في العالم. لكن العديد من بلدان إفريقيا وآسيا تشكك بجديته وأهدافه وتتهمه بالنفاق وازدواجية المعايير.

أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى مزيد من الانقسام في العالم وكشفت عن هوّة عميقة تفصل بين دول حلف الناتو وبين ما يسمى بالجنوب العالمي. وفيما يعتبر الغرب العدوان الروسي انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ترفض القوى الصاعدة كالهند وجنوب أفريقيا قطع علاقاتها مع الكرملين.

يحلل الفيلم كيف حدث هذا التباين وما هي وجهات النظر السائدة في أفريقيا وآسيا. فهل يستطيع الغرب أن يرفض هذه المخاوف باعتبارها مجرد معلومات مضللة روسية؟ أم أن انعدام الثقة في حلف الناتو الذي تأسس قبل 75 عاماً له علاقة بتاريخه وأعماله الدفاعية؟ توجهنا إلى صناع القرار والمستشارين في جنوب إفريقيا والهند، ولكن أيضاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وناقشنا معهم انتقادات الناتو، ووجهات النظر المختلفة حول حرب روسيا في أوكرانيا ودعم الناتو لكييف.

يبحث الفيلم عن إجابات للسؤال التالي: هل يمكن إيجاد طريق للتقارب بين حلف الناتو والدول المشككة به في الجنوب العالمي. وما الدور الذي يستطيع حلف الناتو أن يلعبه في عالم ناشئ متعدد الأقطاب؟