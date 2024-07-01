  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW
بث مباشر
ملفات صوتيةأحدث الفيديوهات
قضايا راهنة
الاتحاد الأوروبي .. تحديات المستقبلالهجرة إلى ألمانياالتغيرات المناخية
سياسةالولايات المتحدة الأمريكية

تحوّل في موازين القوى - حلف الناتو والجنوب العالمي

١١ يوليو ٢٠٢٤

يرى حلف الناتو نفسه أقوى وأنجح تحالف عسكري في العالم. لكن العديد من بلدان إفريقيا وآسيا تشكك بجديته وأهدافه وتتهمه بالنفاق وازدواجية المعايير.

https://p.dw.com/p/4hv5J

أدت حرب روسيا ضد أوكرانيا إلى مزيد من الانقسام في العالم وكشفت عن هوّة عميقة تفصل بين دول حلف الناتو وبين  ما يسمى بالجنوب العالمي. وفيما يعتبر الغرب العدوان الروسي انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ترفض القوى الصاعدة كالهند وجنوب أفريقيا قطع علاقاتها مع الكرملين.

يحلل الفيلم كيف حدث هذا التباين وما هي وجهات النظر السائدة في أفريقيا وآسيا. فهل يستطيع الغرب أن يرفض هذه المخاوف باعتبارها مجرد معلومات مضللة روسية؟ أم أن انعدام الثقة في حلف الناتو الذي تأسس قبل 75 عاماً له علاقة بتاريخه وأعماله الدفاعية؟ توجهنا إلى صناع القرار والمستشارين في جنوب إفريقيا والهند، ولكن أيضاً في الولايات المتحدة وأوروبا، وناقشنا معهم انتقادات الناتو، ووجهات النظر المختلفة حول حرب روسيا في أوكرانيا ودعم الناتو لكييف.

يبحث الفيلم عن إجابات للسؤال التالي: هل يمكن إيجاد طريق للتقارب بين حلف الناتو والدول المشككة به في الجنوب العالمي. وما الدور الذي يستطيع حلف الناتو أن يلعبه في عالم ناشئ متعدد الأقطاب؟

تخطي إلى الجزء التالي المزيد من سياسة من أرجاء العالم

المزيد من سياسة من أرجاء العالم

external

الهجوم الإيراني على إسرائيل.. هل يغير الشرق الأوسط؟

الشرق الأوسط عقب الهجوم الإيراني على إسرائيل.. قلق ودعوات دولية إلى خفض التصعيد.. أي سيناريوهات يطرحها التصعيد الجديد؟
سياسة١٦ أبريل ٢٠٢٤37:39 دقيقة
Dokus KW 40

أزمة المناخ العالمية - ما العمل لمواجهة الفيضانات؟

تزداد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة في كل العالم. يؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر والأمطار الغزيرة إلى حصول فيضانات مدمرة. يتفق أغلب الباحثين على أنها نتيجة للتغير المناخي. ولكن ماذا يمكن للإنسان فعله ليحمي نفسه منها؟
سياسة١٦ ديسمبر ٢٠٢١28:31 دقيقة
تخطي إلى الجزء التالي عن هذا البرنامج

عن هذا البرنامج

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

عن كثب — ريبورتاجات تعاصر الحدث

كل أسبوع نقدم لكم ريبورتاجا لآخر التطورات السياسية والعالمية، نغطي الحدث ونبحث في أسباب حدوثه. أفلام شيقة وصورها معبرة وغنية بالمعلومات

الانتقال إلى برنامج عن كثب