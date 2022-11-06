تحويل مخلفات الطعام إلى سيراميك

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يتم التخلص مما يقرب من مليار طن من المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم سنوياً. في إسبانيا، يستخدم الباحثون فضلات الطعام مثل قشور الصدف أو البيض أو الجوز للحصول على المواد الخام للطباعة ثلاثية الأبعاد.
آلية جديدة للتعويض تسمح للشركات بأن تطلق على نفسها اسم "محايدة من البلاستيك"، حتى وإن كانت تستمر فى استخدامه..فما هى هذه الصناعة التى أصبحت متنامية مؤخرا بشكل كبير؟
تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟
تتسبب المخلفات البلاستيكية في الكثير من الأضرار البيئية المدمرة وخصوصاً عند حرقها. وفي محاولة لتقليل الآثار السلبية للبلاستيك طور علماء في السويد طريقة جديدة لإعادة تدوير البلاستيك، بل والاستفادة منها.
يعاني اليمن عامة والعاصمة صنعاء خاصة من مشكلة تجمع النفايات وعدم معالجتها. وهو ما يؤثر على صحة السكان وعلى البيئة في نفس الوقت. لكن هناك مبادرات ومشاريع لمعالجة المشكلة والاستفادة من النفايات في توليد الطاقة.
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