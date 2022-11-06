 تحويل مخلفات الطعام إلى سيراميك | كليك | DW | 05.12.2022

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كليك

تحويل مخلفات الطعام إلى سيراميك

يتم التخلص مما يقرب من مليار طن من المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم سنوياً. في إسبانيا، يستخدم الباحثون فضلات الطعام مثل قشور الصدف أو البيض أو الجوز للحصول على المواد الخام للطباعة ثلاثية الأبعاد.

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