تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين

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مع استمرار الحرب في اليمن وتراجع الاقتصاد، تصارع العديد من الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة. فكيف أنقذت تحويلات المغتربين اليمنيين الملايين من المواطنين؟
بعد انتهاء الهدنة في اليمن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه اليمنيون مصاعب أكثر بعد عودة المتحاربين إلى الميدان والبدء من حيث توقفوا قبل شهور. فإلى أين يسير اليمن الآن؟ وما مصير السلام؟
فاقمت السيول العارمة والأمطار الغزيرة من متاعب اليمنيين فيما لا تزال البلاد تئن تحت وطأة حرب أهلية وأزمة إنسانية قاسية. وحذر خبراء من أن كارثة السيول تُظهر ضعف قدرات البلاد ما ينذر بكوارث وشيكة.
يواجه مبعوث الأمم المتحدة لليمن صعوبات في إحياء الهدنة التي استمرت ستة أشهر، وذلك بعد رفض الحوثيين لمقترحه مع توجيه تهديدات مجدداً للسعودية والإمارات. فيما دعت الرياض المجتمع الدولي إلى التعامل بـ "حزم" مع المتمردين.
أعلنت الأمم المتحدة عن "استجابة أطراف النزاع" في اليمن لتجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة "اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقّق الهدنة إمكاناتها بالكامل". والرئيس الأمريكي جو بايدن رحب بالهدنة وأشاد "بشجاعة القيادة" السعودية.
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