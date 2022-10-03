 تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين | DW الأخبار | DW | 18.10.2022

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تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين

مع استمرار الحرب في اليمن وتراجع الاقتصاد، تصارع العديد من الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة. فكيف أنقذت تحويلات المغتربين اليمنيين الملايين من المواطنين؟

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تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين 18.10.2022

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