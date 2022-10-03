تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين

بعد فشل تمديد الهدنة .. إلى أين تسير الحرب في اليمن؟

بعد انتهاء الهدنة في اليمن في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، يواجه اليمنيون مصاعب أكثر بعد عودة المتحاربين إلى الميدان والبدء من حيث توقفوا قبل شهور. فإلى أين يسير اليمن الآن؟ وما مصير السلام؟