 تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين | DW الأخبار | DW | 18.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية دمّرت ثلث شبكة الكهرباء في أوكرانيا. تطلب السلطات من الناس توفير الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. هذا فيما جددت موسكو هجومها وضربت منشآت الطاقة في العاصمة كييف وأماكن أخرى من البلاد.

المزيد من المركز الإعلامي

مازالت معاناة الأوكرانيين من القصف الروسي المتواصل منذ 4 أيام، والمسيّرات الروسية والصواريخ تضرب أهدافًا غير عسكرية.

قصف روسي متواصل منذ 4 أيام على المدن الأوكرانية 13.10.2022

مع مرور خمسين يومًا على الحرب الروسية في أوكرانيا، هددت موسكو بتكثيف هجماتها الصاروخية على كييف.

روسيا تحذر من ضربات انتقامية ضد كييف في اليوم الـ50 لبدء الحرب 15.04.2022

تأمل رياضة الملاكمة التايلاندية الخطيرة مواي تاي أو بوكس تاي بأن تشارك في الألعاب الأولمبية الدولية.

الملاكمة التايلاندية "مواي تاي" تسعى للمشاركة الأولمبية رغم خطرها 17.10.2022

بيانات المنظمة الأممية تشير إلى أن نهاية الجائحة تلوح في الافق

منظمة الصحة العالمية:نهاية جائحة كورونا تلوح في الأفق 17.10.2022

المزيد DW الأخبار

مع استمرار الحرب في اليمن، تصارع الأسر اليمنية للبقاء على قيد الحياة. فكيف أنقذت تحويلات المغتربين اليمنيين آلاف الأسر؟

تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين 18.10.2022

هجرة الشباب السوريين نحو أوروبا، إصرار رغم المخاطر الكبيرة

انهيار الاقتصاد السوري.. والشباب يصرون على الهجرة 18.10.2022

يسعى المنفيون الإيرانيون في الخارج إلى زيادة الضغط الأوروبي على النظام في إيران.

منفيون إيرانيون في باريس يدعمون الاحتجاجات في إيران 18.10.2022

يريد المسؤولون الألمان تسهيل إجراءات اللجوء أمام الروس الفارين من التجنيد، لكن الأمر لا يخلو من تحديات.

ألمانيا .. عقبات أمام الروس الفارين من التجنيد 18.10.2022

اقرأ أيضا

17.10.2022+++ Smoke rises after a Russian drones strike, which local authorities consider to be Iranian made unmanned aerial vehicles (UAVs) Shahed-136, amid Russia's attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine October 17, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

أوكرانيا ـ قصف كييف وعدة مناطق وانفصال محطة زابوريجيا عن شبكة كهرباء 17.10.2022

قالت مصادر أوكرانية إن قصفاً روسياً على البنية التحتية في البلاد تسبب في فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الوطنية، فيما تعرض وسط كييف ومناطق أخرى من البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.

18.10.2022+++ Smokes rises on outskirts of the city during a Russian missile attack, as their invasion of Ukraine continues, in Kyiv, Ukraine October 18, 2022. REUTERS/Stringer

كييف: موسكو تستهدف منشآت الطاقة وخطفت مسؤولَين بمحطة زابوريجيا 18.10.2022

اتهمت كييف موسكو بـ"خطف" مسؤولَين في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، بالتزامن مع الإعلان عن ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في عدة مدن أوكرانية. وارتفع عدد ضحايا سقوط مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 شخصًا.

epa10209641 Spanish army air defence systems NASAMS simulates the defence during Ramstein Alloy exercise in Lielvarde Air Base, Latvia, 27 September 2022. NATO said Hungary, Germany, Czech Republic, Italy, Turkey, the United Kingdom, Estonia, Latvia and Lithuania, as well as partner Finland, will conduct the two-day third Ramstein Alloy exercise in 2022. During the exercise participating air forces flew quick reaction alert drills including Communication Loss, Slow Mover Intercept, Dissimilar Air Combat Training, Combat Search and Rescue, Close Air Support and Air-to-Air Refuelling scenarios. One special focus was on the integration of a Spanish Ground Based Air Defense Task Force into the activities. Spanish NASAMS air defence systems simulated the defence of Lielvarde Air Base against aerial attack. EPA-EFE/TOMS KALNINS

أوكرانيا- الناتو يحذر موسكو واكتشاف عشرات الجثث لمدنيين في دونيتسك 11.10.2022

حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.

Ein elektrischer Heizlüfter steht in einem Wohnraum. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und einer drohenden Gasknappheit setzen viele Bundesbürger zum Heizen auf Strom als Alternative. (zu dpa Umfrage: Jeder Zehnte hat sich schon eine Elektroheizung gekauft)

ألمانيا - حرب أوكرانيا تلهب أسواق المدافئ الكهربائية 15.10.2022

إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.