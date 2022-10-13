تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجمات الروسية دمّرت ثلث شبكة الكهرباء في أوكرانيا. تطلب السلطات من الناس توفير الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء. هذا فيما جددت موسكو هجومها وضربت منشآت الطاقة في العاصمة كييف وأماكن أخرى من البلاد.
قالت مصادر أوكرانية إن قصفاً روسياً على البنية التحتية في البلاد تسبب في فصل محطة زابوريجيا للطاقة النووية عن شبكة الكهرباء الوطنية، فيما تعرض وسط كييف ومناطق أخرى من البلاد لهجمات بطائرات مسيرة.
اتهمت كييف موسكو بـ"خطف" مسؤولَين في محطة زابوريجيا النووية الخاضعة لسيطرة روسيا، بالتزامن مع الإعلان عن ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة في عدة مدن أوكرانية. وارتفع عدد ضحايا سقوط مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 شخصًا.
حذر الناتو روسيا من أن أي هجمات على البنية التحتية الحيوية للحلفاء ستلقى ردا حازما، في الوقت الذي عززت فيه فرنسا وجودها العسكري على الجناح الشرقي للناتو، فيما أعلنت أوكرانيا اكتشاف جثث لعشرات المدنيين.
إقبال غير مسبوق من الألمان على شراء المدافئ الكهربائية وغيرها من أجهزة التدفئة التي تعمل بالكهرباء مع قرب فصل الشتاء وسط مخاوف الألمان من نقص الغاز لتدفئة المنازل، نتيجة ندرة الغاز بسبب حرب أوكرانيا.
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