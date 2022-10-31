تحمل البرد لخفض تكاليف التدفئة!

منذ أن خفضت روسيا صادرات الغاز الطبيعي لأوروبا بصورة كبيرة في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الغاز، ويسعى الأفراد والشركات لتوفير الطاقة، ويشمل ذلك الحد من التدفئة في ظل تراجع درجات الحرارة. البعض يمكن أن يشعر ببرودة الطقس بسهولة. فهل يمكن تعزيز قدرتنا على مواجهة الشعور بالبرد؟
ويشير الخبراء إلى أن إحساس أي شخص بالبرودة يعتمد على الكثير من العوامل، من بينها النوع، والعمر والبنية الجسدية والتمثيل الغذائي. وعلى الرغم من أنه من الواضح أنه لا يمكن تغيير بعض هذه العوامل، فإن هناك عوامل يمكن تعديلها لتعزيز قدرة الجسم على تحمل البرودة، ولكن كيف؟ من خلال التأقلم.
ومثال على ذلك، تغيير الفصول في المناخ المعتدل.عندما تبلغ درجة الحرارة 13 أو 14 درجة مئوية في نيسان/أبريل، يبدو الطقس دافئا بالنسبة لنا، ونستطيع أن نخرج بدون ارتداء سترة، وفقا لما يقوله رالف برانديز، أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة "غوته" في فرانكفورت في ألمانيا.
ويقول"مع ذلك، عندما تنخفض درجة الحرارة إلى 13 أو 14 في الخريف، نشعر بالبرد"، مضيفا أن أجسامنا تتأقلم مع درجة الحرارة سريعا.
ومن أجل استغلال تأقلم أجسامنا، يمكن تدفئة المنزل بصورة أقل، ومع ذلك سنظل نشعر بالراحة، بحسب ما يقوله توماس كروف، الأستاذ بمعهد "هايدلبرغ" لعلم وظائف الأعضاء والفيزيولوجيا المرضية، فإن تعزيز تحمل الشعور بالبرودة أمر ممكن من خلال التعرض الدوري، أو الأفضل اليومي، لدرجات حرارة أكثر برودة.
ويقول "نرى ذلك على سبيل المثال، بالنسبة للأشخاص الذين يعملون في أماكن مفتوحة... فهم يميلون إلى الحصول على مزيد من التمارين، و بذلك من المفترض لأنهم يتمتعون بالمزيد من الكتلة العضلية ومعدل أيض أساسي أعلى"، حيث إن معدل الأيض هو الطاقة اللازمة لكي يعمل الجسد بصورة سلسة.
ويضيف: "الشخص الذي يعمل كثيرا في أماكن مفتوحة ربما يحتاج لتغيير نظامه الغذائي أيضا، لأن زيادة معدل الأيض يتطلب الحصول على سعرات حرارية أعلى".
ومع ذلك، يحذر من اكتساب طبقة حمائية من الدهون. فالدهون البيضاء الكثيرة، التي تعد النوع الأكثر شيوعا، وتخزن فائض السعرات الذي نأكله في عدة أماكن حول أجسامنا، تؤدي إلى البدانة. ويقول كروف: "الدهون البيضاء لها تأثير عازل، بالطبع، ولكن فقط في الأماكن التي تتمركز فيها ". ويضيف: " تخزينها تحت الجلد يكون له هذا التأثير، ولكن تخزينها في الاحشاء ليس له هذا التأثير".
كما أن هناك الدهون البنية، التي يعتقد أنها توجد فقط لدى الرضع. ويمتلك البالغون أيضا هذا النوع من النسيج الدهني، ولكن بكميات صغيرة، تنتج الحرارة لتنظيم درجة حرارة الجسم خلال ظروف الطقس الباردة. ولكن الرضع، الذين ليس لديهم عضل كافي لتوليد الحرارة الكافية، والذين أيضا أكثر حساسية للبرد مقارنة بالبالغين، يحتاجون الدهون البنية للحفاظ على درجة حرارتهم الأساسية.
وأظهرت الدراسات أن محفزات البرودة يمكن أن تزيد من نسبة الدهون البنية والمولدة للحرارة لدى البالغين. مع ذلك، مازال البحث في مراحله الأولى، وفقا لما قاله كروف. وأشار إلى أن ما هو واضح أن كل تغيير ضئيل في السلوك يمكن أن يجعلنا أقل حساسية للبرودة.
ويقول كروف إنه إذا رغب المرء في تعزيز مقاومته للبرودة بصورة أكبر، يمكن أن يتعود تدريجيا على تبادل الاستحمام بالمياه الساخنة والباردة. وكانت دراسة هولندية قد خلصت إلى أن ذلك لا يعزز قوة الشخص فقط، ولكن يبدو أن له تأثير إيجابي على النظام المناعي.
ويقول برانديز "الحساسية للبرودة تختلف بصورة كبيرة من شخص لآخر"، كما أنها تتفاوت بين أجزاء الجسم "عندما تلمس المياه الباردة سوف تلاحظ أن ساقك أقل حساسية للبرودة مقارنة بالبطن". كما أن النساء يملن للشعور بالبرودة أكثر من الرجال، الذين يقول كورف "عادة ما يكون لديهم نسبة أعلى من الكتلة العضلية، وجلد أكثر سماكة".
كما أن العمر له دور في الاحساس بالبرودة، ويقول كروف "الشباب عادة ما يتأقلمون بصورة أفضل مع درجات الحرارة المنخفضة حيث إن لديهم معدل أيض أساسي أعلى".
ويشار إلى أن معدل الأيض الاساسي يمثل عدد السعرات التي يمكن للجسم حرقها للقيام بوظائفه الحيوية، والتي عادة ما تكون أقل لدى البالغين الأكبر سنا لأن لديهم كتلة عضلية أقل . ويوضح كروف " أن التمتع بكتلة عضلية أكبر يعني أنه يمكن للجسم توليد مزيد من الحرارة".
ر.م/ أ.ح (د ب أ)
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
ألمانيا.. التسوق بات مكلفا
أدت الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا إلى ارتفاع تكلفة المعيشة في ألمانيا وهو ما أثر على المستهلكين. ففي مارس/ آذار، ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981. وبالنسبة للعقوبات، تبدي الحكومة الألمانية حرصا على المضي قدما في فرض حظر على الفحم الروسي، لكنها لم تتخذ قرارا بعد حيال حظر الغاز والنفط الروسي.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
كينيا.. ازدحام أمام محطات الوقود
شهدت محطات الوقود في العاصمة الكينية نيروبي ازدحاما كبيرا مع شعور الناس بارتفاع سعر الوقود بشكل كبير، مع عدم توفره جراء الحرب فضلا عن تداعياتها على أزمة الغذاء في هذا البلد الفقير. وقد أعرب سفير كينيا لدى الأمم المتحدة، مارتن كيماني، عن بالغ قلقه إزاء الأمر أمام مجلس الأمن، إذ أجرى مقارنة بين الوضع في شرق أوكرانيا والأحداث التي شهدتها أفريقيا عقب الحقبة الاستعمارية.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
تركيا.. تأمين إمدادات القمح
تعد روسيا من أكبر منتجي القمح في العالم. وبسبب الحظر على الصادرات الروسية، ارتفع سعر الخبز في دول عدة ومنها تركيا. كما أدت العقوبات الدولية إلى تعطيل سلاسل التوريد. وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر خمس دول مصدرة للقمح في العالم، لكن بسبب الغزو الروسي لا تستطيع كييف شحن الإمدادات من موانئها المطلة على البحر الأسود.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
العراق.. ارتفاع كبير في أسعار القمح
يعمل هذا العامل في سوق جميلة، أحد أسواق الجملة في بغداد. ارتفعت أسعار القمح في العراق إلى معدلات قياسية منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وبما أن روسيا وأوكرانيا تستحوذان على نسبة 30 بالمائة من تجارة القمح في العالم، فلم يكن العراق بمنأى عن تأثير العقوبات. ورغم أن الحكومة العراقية اتخذت موقفا محايدا من الأزمة الأوكرانية، إلا أن الملصقات المؤيدة لبوتين باتت محظورة في البلاد.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
مصر.. رفوف ممتلئة وأسواق خالية
تضررت مصر بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا فقد أصبحت بعض الأسواق خالية رغم أن الأسواق تكون مزدحمة عادة وتشهد رواجا في شهر رمضان. وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 بالمائة.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
تونس ..مخاوف من أزمة هجرة
ارتفعت أسعار أسطوانة الغاز والخبز في تونس إلى معدلات مذهلة بسبب الحرب في أوكرانيا ليواجه مهد "الربيع العربي" حاليا أزمة حادة في توفير الغذاء للجميع. فهل ستتسبب الأزمة في موجة جديدة من الهجرة؟
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
اليمن.. السير على الأقدام
أدى ارتفاع أسعار الوقود إلى ارتفاع أجور النقل في اليمن، وهو ما دفع البعض إلى السير على الأقدام بدل ركوب السيارة. ففي الأسابيع الأولى للحرب، ارتفعت أسعار الوقود فتضاعف سعر التنقل من 100 ريال إلى 200 ريال يمني. وقد حذر برنامج الأغذية العالمي في مارس/ آذار الماضي من تدهور الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية في اليمن في ظل حاجة قرابة 17,4 مليون شخص إلى مساعدات فورية.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بيرو.. موجة احتجاجات
اندلعت مظاهرات ووقعت اشتباكات بين محتجين ورجال الشرطة في العاصمة ليما التي شهدت موجة من احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، خاصة مع تفاقم الأزمة مع اندلاع حرب أوكرانيا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات وزيادة حدتها، فرض الرئيس بيدرو كاستيلو حظر تجول وأعلن حالة الطوارئ بشكل مؤقت. لكن مع انتهاء سريان حالة الطوارئ، خرجت مظاهرات جديدة في البلاد.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
سريلانكا.. حالة طوارئ
عصفت بسريلانكا أيضا موجة احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لكن تزايدت حدتها مع محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام المقر الخاص للرئيس غوتابايا راجاباكسا. ومع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة ونقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي، أعلن راجاباكسا حالة الطوارئ، داعيا في الوقت نفسه الهند والصين إلى مساعدة بلاده في تأمين احتياجاتها الغذائية.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
اسكتلندا.. المظاهرات تصل أوروبا
شهدت اسكتلندا احتجاجات ضد ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، كما نظمت النقابات العمالية في جميع أنحاء المملكة المتحدة مظاهرات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وعقب انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ارتفعت الأسعار، لكن الحرب في أوكرانيا زادت الوضع سوءً.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
بريطانيا.. ارتفاع أسعار الأسماك
يعد طبق "السمك مع البطاطا المقلية" من الأطباق المفضلة والشعبية في بريطانيا، إذ يتم تناول حوالي 380 مليون حصة من السمك ورقائق البطاطس في المملكة المتحدة كل عام. بيد أن العقوبات الصارمة على روسيا أدت إلى ارتفاع أسعار السمك الأبيض المستورد من روسيا فضلا عن زيادة أسعار زيت الطهي والطاقة. وقد وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة 6.2 بالمائة على أساس سنوي في فبراير/ شباط الماضي.
-
عربيا ودوليا.. تداعيات حرب بوتين على الأسعار ومعيشة الناس
نيجيريا.. اغتنام الفرصة
يقوم هذا التاجر بتعبئة الدقيق لإعادة بيعه في منطقة إيبافو بنيجيريا. وتسعى نيجيريا منذ زمن طويل لتقليل اعتمادها على استيراد المواد الغذائية. فهل يمكن أن توفر الحرب في أوكرانيا الفرصة لنيجيريا لتقليل استيرادها للمواد الغذائية؟ وفي هذا السياق، دشن أليكو دانغوت، أغنى رجل في نيجيريا وأحد أثرياء إفريقيا، مؤخرا أكبر مصنع للأسمدة في البلاد فيما يحدوه الأمل في سد حاجة نيجيريا من الأسمدة.