 تحمل اسم 3G.. ألمانيا تبدأ العمل بقواعد جديدة ضد كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 23.08.2021

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صحة

تحمل اسم 3G.. ألمانيا تبدأ العمل بقواعد جديدة ضد كورونا

من يتفادون التطعيم سيعانون من صعوبات في الحياة العامة بسبب قيود جديدة ستطالبهم دائما باختبار سلبي، وذلك في حال ما ارتفع معدل انتشار المرض. فما هي القواعد؟

من حملة التطعيم في ألمانيا - أرشيف

من حملة التطعيم في ألمانيا - أرشيف

قواعد جديدة في ألمانيا ابتداءً من اليوم الاثنين (23 أغسطس/آب) بخصوص جائحة كورونا، ففي حال كان هناك ارتفاع في معدل انتشار العدوى، فولوج الأماكن الداخلية المفتوحة للعموم لن يكون متاحا إلا لمن تلقوا التطعيم الكامل أو من أصيبوا بالفيروس وتعافوا بشكل كامل، أو من يملكون اختباراً سلبيا، وهي المعروفة محليا باسم "3G".

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معزوفات الموسيقار لودفيغ فان بيتهوفن تعد الموسيقى الكلاسيكية الأكثر عزفا حول العالم. وبعد توقف الاحتفال العام الماضي، تعود مدينة بون، موطن بيتهوفن، لإحياء ذكرى الموسيقار الكبير هذا العام بمجموعة حفلات من الطراز الرفيع.

رغم تقدم عمليات التطعيم يواصل معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعه في ألمانيا، وذلك بعد أن أعلن رسميا عن بداية "الموجة الرابعة" من الجائحة التي تستهدف فئة الشباب على وجه الخصوص.

أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستوقف إتاحة فحوص فيروس كورونا بالمجان، ابتداء من أكتوبر، في محاولة لتشجيع الناس على تلقي التطعيم، وسط مخاوف من زيادة في الإصابات وتراجع قلة الاستعداد لتلقي اللقاح. وهناك من يعارض هذا القرار.

وتسري غالبا على ولوج أماكن مغلقة كالمستشفيات (لأجل الزيارة وليس العلاج العاجل) وصالات الرياضة والمسابح وصالونات الحلاقة والفنادق والمطاعم والمقاهي والإدارات العمومية وصالات السينما والمسارح، وتستثنى محلات السوبر ماركت والمتاجر والمواصلات والصيدليات من القواعد.

وأعلنت ألمانيا أنها ستلغي مجانية الفحوص السريعة لكورونا قريباً، ما يجعل الخيارات تضيق بشكل كبير على غير المطعمين.

ويمكن لكل ولاية أو لكل مدينة داخل الولاية فرض هذه القواعد عندما يرتفع معدل انتشار العدوى. وتشهد ألمانيا مجددا ارتفاعا في العدوى، وارتفع خلال نهاية الأسبوع الماضي لما فوق 50 من كل ألف حالة على الصعيد الفيدرالي، وذلك لأول مرة منذ شهر ماي/أيار الماضي. وتعدّ ولاية شمال الراين ويستفاليا الأكثر ارتفاعا بنسبة 99.2 من كل ألف حالة.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بعد تسجيل 3368 حالة جديدة، ما يرفع الإجمالي منذ بداية الجائحة 3.8 مليون. وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بأربع حالات ليصل إجمالي الوفيات إلى 91 ألفا و980 حالة.

وحسب آخر الأرقام الرسمية، بلغ عدد اللقاحات الموزعة 99.3 مليون، وتلقى 63.9 بالمئة من السكان التطعيم، منهم 58.8 بالمئة بشكل كامل. وتراجع معدل التطعيم بشكل واضح مؤخرا بعد تطعيم كبار السن، رغم الحملات التشجيعية الضخمة في البلاد.

إ.ع/و.ب

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