 تحليل: موجة هجرة جديدة.. كي لا تضيع فرصة تاريخية أخرى مع ألمانيا! | سياسة واقتصاد | DW | 05.12.2019

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سياسة واقتصاد

تحليل: موجة هجرة جديدة.. كي لا تضيع فرصة تاريخية أخرى مع ألمانيا!

هل يعيد التاريخ نفسه وتُضيّع بلدان المغرب ومصر فرصة أخرى في علاقاتها مع ألمانيا؟ ما يجري حالياً بشأن أداء دول المنطقة إزاء فرص هجرة الكفاءات نحو ألمانيا بمقتضى قانون الهجرة الجديد، يعيد للأذهان مفارقة حدثت قبل نصف قرن.

من مصلحة ألمانيا أن تحسن من قدراتها التنافسية في استقبال كفاءات من بلدان شمال أفريقيا

من مصلحة ألمانيا أن تحسن من قدراتها التنافسية في استقبال كفاءات من بلدان شمال أفريقيا

في خمسينيات القرن الماضي عرضت ألمانيا (الغربية آنذاك) على بلدان شمال إفريقيا الحديثة العهد بالاستقلال، إبرام اتفاقيات لهجرة اليد العاملة من أجل المساهمة في تشييد المعجزة الاقتصادية الألمانية بعد الحرب. ولم تبد البلدان المغاربية آنذاك جاهزية، بخلاف تركيا وإيطاليا واليونان والبرتغال التي تدفق منها عشرات آلاف الشبان الذين لم يكونوا يتمتعون بكفاءات عالية، وتم استقدامهم للعمل في مصانع السيارات والمنتجات الكيماوية ومناجم منطقة الرور بغرب ألمانيا.

مختارات

الآلاف من الكفاءات المغربية هاجرت إلى الخارج، وكثير ممن بقي منها في بلاده يبحث عن الفرصة للرحيل. ما هي أسباب هذا الوضع في بلد مستقر أمنيا وسياسيا؟ وماذا يخسره المغرب جراء رحيل طاقاته القادرة على دفعه نحو الأمام؟ (20.04.2019)

عشرات الآلاف من الأطر والباحثين والمهندسين والأطباء المكونين بجهد وإمكانيات الدولة الجزائرية يغادرون البلاد كل سنة بحثا عن مستقبل أفضل في الخارج، ما يُشكل نزيفا حقيقيا لاقتصاد الجزائر ولمستقبل التنمية فيها. (07.02.2019)

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ولم تكن أجواء العداء بين المعسكرين الشرقي والغربي آنذاك تسمح بتطور علاقات التبادل والتعاون بين ألمانيا وكل من الجزائر ومصر اللتين كانتا تؤيدان ألمانيا الشرقية.

أما المغرب وتونس المحسوبتين ضمن النفوذ الغربي، فقد تثاقلتا في بداية الأمر في التجاوب مع موجة الهجرة الأولى التي كان يُطلق عليها في ألمانيا هجرة "العمال الضيوف"، ثم التحقتا متأخرتين في منتصف الستينيات، عبر اتفاقيات لهجرة أعداد محدودة من اليد العاملة.

بعد عقود من الزمن ستتحول اليد العاملة التركية التي استقبلتها ألمانيا في الخمسينيات، إلى قوة اقتصادية هائلة تدفع عجلة التنمية في تركيا وتطوير صناعاتها، كما تحولت الجالية التركية إلى أكبر تجمع بشري من المهاجرين في ألمانيا: قاطرة الاقتصاد الأوروبي.

بينما ظل حضور الهجرة المغاربية في ألمانيا عبر السنوات محدوداً، كما أضاعت بلدان المنطقة فرصة تاريخية في تنويع علاقاتها وفي الخروج عن النفوذ التقليدي لفرنسا المستعمر السابق.

المستشارة أنغيلا ميركل في حوار مع تلميذات يدرسن اللغة الألمانية بثانوية في الجزائر

المستشارة أنغيلا ميركل في حوار مع تلميذات يدرسن اللغة الألمانية بثانوية في الجزائر

هل فقدت دول المنطقة المبادرة؟

واليوم تبدو مسألة الهجرة مختلفة جذرياً، ذلك أن التحولات العميقة في الاتصالات وعولمة الاقتصاد، تجعل هجرة اليد العاملة بمختلف أصنافها غير خاضعة ضرورة لمراقبة الدولة. ففي بهو فندق فاخر بالدار البيضاء أو تونس أو القاهرة، يمكن لممثل شركة عالمية أن يوقع عقود عمل مع من يراه ملائماً من الكفاءات المحلية، كما يمكن لكفاءات عربية شابة أن تحصل عبر الإنترنت على فرص هجرة مغرية إلى كندا أو الولايات المتحدة أو أوروبا أو حتى أستراليا.

فهل يعني ذلك أن دول المنطقة قد تجاوزتها الأحداث، أم ما يزال بإمكانها المبادرة بالتحرك في هذا المجال كي لا تفقد زمام الأمور كلياً؟

تستعد ألمانيا بشكل حثيث على مستوى القطاعين العام والخاص، لاستقبال عشرات آلاف من اليد العاملة الماهرة والكفاءات من خارج الاتحاد الأوروبي، لتغطية حاجة قطاعات الصحة وتقنية المعلومات والتجارة والتعليم، إلى أكثر من 150 ألف مستخدم سنوياً.

 وفي محاولة لمنافسة أسواق عمل أخرى مغرية وخصوصاً في أمريكا الشمالية، شرعت ألمانيا منذ بضع سنوات في منح بطاقة زرقاء توازي البطاقة الخضراء في أمريكا، كما يقدم قانون الهجرة الجديد الذي يبدأ سريانه في مطلع آذار/ مارس المقبل، حوافز عديدة تشمل تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات ومعادلة الشواهد المهنية والعلمية إضافة إلى متطلبات اللغة الألمانية. بينما يبدو أداء بلدان شمال إفريقيا إزاء العرض الألماني، متبايناً بشكل ملحوظ، كما يفتقد أي تنسيق على المستوى الإقليمي.

فراغ صادم!

على المستوى القانوني يبدو الأمر صادماً، إذ أن الخطب السياسية المتبادلة بين الأوروبيين ونظرائهم في جنوب المتوسط منذ سنوات، حول فتح فرص الهجرة الشرعية كسبيل لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تتسبب سنوياً في العديد من المآسي، لا ترافقها خطوات ملموسة في شكل اتفاقيات أو برامج لتنظيم هجرة اليد العاملة بشكل قانوني، ما عدا بعض الحالات المحدودة على غرار برامج الهجرة الموسمية لعمال الزراعة المغاربية إلى جنوب إسبانيا. أو مبادرات تقوم بها وكالات التنمية والتعاون الألمانيةGIZ  والفرنسية في شكل برامج محدودة النطاق.

منصف السليمي، صحفي خبير في الشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية

منصف السليمي، صحفي خبير في الشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية

فناهيك عن بلدان مثل سوريا وليبيا التي تشهد حالة حرب أهلية، تشير تقارير غير رسمية في الجزائر بأن البلد فقد منذ سنة 1990 ما يناهز 100 ألف من كفاءاته في ميادين مختلفة، ولا يوجد حالياً اتفاق أو محادثات رسمية على الأقل مع ألمانيا، حول كيفية التعامل مع هجرة اليد العاملة الماهرة والكفاءات التي تقدر تقارير بأنها كلفت البلاد أكثر من 10 مليار دولار.

وليس الوضع بالنسبة لمصر أفضل حالاً، فوحده قطاع الصحة يشهد منذ سنوات نزيفاً كبيراً في كفاءاته الطبية، حيث هاجر ما يفوق 15 ألف طبيب في أمريكا وكندا وأستراليا، بحسب تصريحات للدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء. كما كشفت نقابة الأطباء أن أكثر من 50 في المائة من المسجلين لديها هاجروا إلى الخليج أو إلى أوروبا.

ورغم هذه المؤشرات المثيرة للفزع لدى أوساط عديدة في مصر، لا يوجد اتفاق بين الحكومة المصرية ونظيراتها الأوروبية مثل ألمانيا حول هذه المعضلة التي تكبد مصر خسائر فادحة في التنمية وتتسبب في تراجع فرص العلاج لدى المواطنين.

وبدورها لا تتوفر دولتا المغرب وتونس على اتفاقيات أو تفاهمات مع نظيراتها الأوروبية حول الهجرة المنظمة، لكن فداحة نزيف هجرة الأدمغة والكفاءات من البلدين، دفعتهما للدخول في مفاوضات مع ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي حول صيغ جديدة لتنظيم هجرة الكفاءات بدل البقاء في كرسي المراقب للظاهرة. فتونس تأتي في الرتبة الثانية عربياً، بعد سوريا، حيث غادرها منذ اندلاع الثورة سنة 2011 حتى 2017، ما يفوق 94 ألفا من كفاءاتها (أعمارهم ما بين 24 و45 سنة)، وذلك بحسب إحصاءات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

البطاقة الزرقاء الألمانية تنافس البطاقة الخضراء الأمريكية

البطاقة الزرقاء الألمانية تنافس البطاقة الخضراء الأمريكية

ويفقد المغرب بدوره، كفاءات في قطاعات حساسة بالنسبة للتنمية في البلاد، فقد أقر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي المغربي سعيد أمزازي، بأن معدل هجرة المهندسين من المغرب تفوق 600 مهندس سنوياً. وبسبب الهجرة يفقد البلد سنويا 1200 ممرض، كما تتسبب هجرة آلاف الأطباء في تراجع الخدمات الصحية الضعيفة أصلا في البلد، حيث لا يتوفر سوى 8 أطباء و3 صيادلة لكل 10 آلاف مواطن، وهو مؤشر دون المعدل العالمي، بحسب المرصد المغربي لمنظومة التربية والتكوين.

ولا يكمن خلل غياب اتفاقيات تعاون في مجال هجرة الكفاءات من جانب واحد، كما يقول مسؤولون تونسيون ومغاربة، تحدثوا لـ DW عربية، بل إن "صعوبات عديدة" تواجه محاولات البلدين في التوصل إلى اتفاقيات في مجال الهجرة القانونية مع ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي. إذ تسعى تونس التي تحظى منذ ثورتها بدعم ألماني ملحوظ، للتوصل إلى اتفاق يؤمن حقوق مهاجريها من ناحية ويراعي مصالح البلد وتوازنه التنموي.

ومن جانبه طرح المغرب على ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي فكرة إطار جديد للشراكة في مجال حركة الهجرة والدراسة والتكوين Partnership Mobility، من أجل الخروج من دوامة الهجرة غير الشرعية، وفتح آفاق جديدة تشمل هجرة الكفاءات والطلبة وتنظيم مسألة التأشيرات. ويحاول المغرب إقناع شركائه الأوروبيين بضرورة التوصل إلى اتفاق، لأن هجرة الكفاءات إذا استمرت خاضعة فقط لمنطق العرض والطلب في السوق دون مراعاة ظروف تنمية بلدان الجنوب وتطور اقتصاداتها، فستضاعف من حدة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان وتتسبب في مزيد من عدم الاستقرار.

قبل فوات الأوان!

وفي ظل مؤشرات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتفاوتة الدرجة في دول المنطقة، لا يبدو أن موجة هجرة الكفاءات ستتبدد على الأقل في المدى القصير. إذ تفيد دراسات واستطلاعات أجرتها مؤسسات دولية متخصصة، في المغرب والجزائر وتونس، بأن الرغبة في الهجرة إلى أوروبا أو إلى أمريكا الشمالية لدى خريجي الجامعات في هذه البلدان تفوق 70 في المائة، وأن نسبة الذين لا يعتزمون العودة بعد الهجرة تتراوح ما بين 25 إلى 40 في المائة.

Deutschland hochqualifizierte Migranten (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

قطاع الصحة في بلدان شمال أفريقيا يشهد نزيفا بسبب هجرة الكفاءات

وفي ظل الفراغ القانوني على مستوى الاتفاقيات الرسمية بين حكومات بلدان شمال أفريقيا وألمانيا أو شريكتها الأوروبية، تطفو على السطح في الآونة الأخيرة مبادرات عديدة في شكل شركات خاصة ووكالات تتولى عمليات التوسط في هجرة الكفاءات إلى ألمانيا. وهي مبادرات نابعة من منطق السوق وتحميها قواعد حرية التبادل التي تنص عليها اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر التي وقعتها دول مثل المغرب وتونس مع الاتحاد الأوروبي. وفي بلد مثل مصر لديه تجربة قديمة في مجال الوكالات التي تتولى تسفير اليد العاملة إلى بلدان الخليج.

كما تتيح ثورة تكنولوجيا الاتصالات فرصاً كبيرة للشباب المؤهلين في الحصول عبر الإنترنت على عقود عمل وهجرة، إضافة لفرص أخرى عبر شبكات العلاقات الاجتماعية والعائلية التي تعززها اليوم مواقع التواصل الاجتماعي.

وهذا يطرح، برأي الخبراء، تحدياً كبيراً على طرفي المعادلة، حكومات بلدان الجنوب والدول المستقبلة للهجرة مثل ألمانيا وشريكاتها الأوروبية التي تكمن مصلحتها في استقرار جوارها في جنوب ضفة المتوسط وتحسين فرص العمل ومستوى العيش. فاذا كانت دول الجنوب، وبسبب عوامل كثيرة كالفساد والاستبداد وفشل سياسات التنمية، قد أضاعت فرصا في إقناع كفاءاتها بالبقاء في بلدانها والمساهمة في تنميتها، فيمكنها، على الأقل، الدخول على خط هجرة الكفاءات ومحاولة ترشيدها وتوظيفها على المدى البعيد لفائدة التنمية، من خلال الحفاظ على عوامل ارتباط بين الكفاءات المهاجرة وقطاعات التنمية التي يغادرونها في بلدانهم، وتمكينها من دعم بالخبرات والتكنولوجيا التي سيكسبونها في أكبر اقتصاد أوروبي.

ومن جانبها سيكون من مصلحة ألمانيا، الراغبة في استقبال عشرات الآلاف من اليد العاملة الماهرة والكفاءات، أن تحسن من قدراتها التنافسية في استقبال كفاءات من بلدان شمال أفريقيا، التي يفضل قطاع كبير منها التوجه إلى بلدان أوروبا الجنوبية أو أمريكا الشمالية، لأسباب متعددة منها اللغة وأنظمة العمل وحتى المناخ. ويعتقد خبراء بأنه إضافة إلى الحوافز التي يتضمنها قانون الهجرة الجديد، يمكن لألمانيا أيضا القيام بخطوات أكثر جرأة مثلا في ميدان تسهيل تعلم اللغة الألمانية وتحسين إجراءات تأشيرات السفر.

منصف السليمي

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    مصر: بلد عبور يثير القلق

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  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

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  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


مختارات

الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

تكثف دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً مساعيها من أجل كبح جماح الهجرة غير الشرعية نحو أراضيها، وذلك من خلال عقد شراكات وثيقة مع دول شمال أفريقيا، لكن كيف هي أوضاع ومواقف هذه الدول من أزمة اللاجئين والهجرة غير الشرعية؟ (21.09.2018)  

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