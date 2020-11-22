 تحليل: من يضمن تنفيذ وعود قمة العشرين الخاصة بمواجهة كورونا؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.11.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: من يضمن تنفيذ وعود قمة العشرين الخاصة بمواجهة كورونا؟

وعود كثيرة قدمتها قمة العشرين لمواجهة مشاكل أبرزها تبعات جائحة كورونا الكارثية وتخفيف مديونية الدول الفقيرة، غير أن مواجهة هذا التبعات الكارثية على الصحة والاقتصاد والدول تتطلب أكثر من تقديم الوعود. فأين تكمن المشكلة؟

قمة العشرين الافتراضية لم تتح للأمير محمد بن سلمان تسويق إصلاحاته بالشكل الذي كان يأمله.

قمة العشرين الافتراضية لم تتح للأمير محمد بن سلمان تسويق إصلاحاته بالشكل الذي كان يأمله.

هيمنت جائحة فيروس كورونا واللقاحات التي يتم تطويرها لمواجهة الفيروس على قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التي نظمتها الرياض خلال اليومين الماضيين 21 و 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ووسط تعدد وجهات النظر بين من يطالب بتوفير اللقاح بسعر مناسب وآخر يدعو إلى المزيد من التعاون ودفع المزيد من المال لتوفيره للجميع دون تمييز بين غني وفقير، خرج بيان القمة بتعهدات طموحة كما في قمم سابقة.

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تأتي قمة العشرين الافتراضية بالرياض في ظل تفشي كورونا وأزمة اقتصادية عالمية خانقة، لكنّ انعقادها عبر شاشة يحدّ من الحوارات الثنائية والتفاعلات خلف الكواليس. ولم تخل انطلاقة الحدث العالمي من بعض اللقطات الطريفة والعفوية.

مع استضافة السعودية لقمة مجموعة العشرين، توالت الانتقادات الدولية الداعية للمقاطعة على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، فهل تنجح الرياض في استغلال الاجتماع لتغيير صورتها؟ وما انعكاسات القمة المحتملة على الدول العربية الأخرى؟

بسبب قضايا إقليمية مثل ليبيا وكذلك اغتيال خاشقجي؛ تردت العلاقات التركية السعودية في آخر سنتين، لكن مع انطلاق أعمال قمة العشرين في الرياض، جرى اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان والملك سلمان اتفقا فيه على تحسين العلاقات.

غير أن المشكلة الأساسية تكمن وقبل كل شيء في أن التعهدات ما تزال تفتقر إلى آليات التنفيذ التي لم تطرح حتى على بساط البحث. ويبدو أن خطر الجائحة على الجميع والتحديات التي جاءت بها ليست كافية لدفع القادة إلى وضع آليات من شأنها تنفيذ تعهداتهم. في هذا الإطار أبدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل قلقها حيال بطء المحادثات الهادفة إلى تزويد الدول الأكثر فقراً باللقاحات المضادة لوباء كورونا.

هل سيتم الوفاء بالتعهدات؟

تناول البيان الختامي للقمة قضايا كثيرة من أبرزها جائحة كورونا ومديونية الدول الفقيرة. على صعيد الجائحة تعهد قادة مجموعة العشرين "بذل كل ما وسعهم لضمان الوصول العادل إلى اللقاحات ضد فيروس كورونا وإلى الاختبارات والعلاجات الخاصة به بتكلفة معقولة، إضافة إلى سد العجز التمويلي في جهود مكافحة الفيروس". لكن السؤال هل سيتم إنتاج اللقاحات الكافية بحيث يشمل التوزيع العادل فعلياً الدول الفقيرة كالدول الغنية، وهل سيتم الالتزام بالتعهدات؟

ولكي يكون هذه الأمر قابلاًً للتطبيق، لماذا لم تلتزم القمة بوضع خطة لتنفيذ التعهدات في فترة زمنية محددة بدلاً من ترك الأمور مطاطية ومفتوحة. وتطالب المنظمات الدولية بضخ مبلغ 28 مليار دولار لمواجهة تبعات فيروس كورونا الذي تسبب حتى الآن بوفاة نحو 1.4 مليون شخص وإصابة أكثر من 58 مليون إنسان به. وسبق لهذه المنظمات أن طلبت أموالاً عاجلة بقيمة 4.5 مليار دولار لمواجهة تبعات الجائحة دون أن تتمكن من الحصول عليها حتى الساعة.

ابراهيم محمد الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية

ابراهيم محمد: أحد مشاكل نتائج قمم مجموعة العشرين تكمن في غياب آليات تنفيذ الوعود.

الدول الفقيرة ستبقى على فقرها

وإلى جانب الخسائر البشرية، تسببت الجائحة بفقر وبطالة وخسائر غير مسبوقة وخاصة في الدول النامية والفقيرة ومن ضمنها معظم الدول العربية التي تئن أيضاً تحت وطأة مديونية عالية وخاصة تجاه دول الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة. وقد آمل كثيرون بحصول اختراق في القمة على صعيد شطب وتسهيل خدمة الديون، غير أن النتائج خيبت آمالهم، لاسيما المنظمات الدولية التي تطالب بتمديد فترة السماح وتأجيل الأقساط حتى نهاية العام القادم 2021. وبدلاً من ذلك وعد القادة المشاركين في القمة بوضع مبادرة لتعليق خدمة الدين بحيث تستفيد منها 46 دولة فقيرة من أصل 73 حتى حزيران/ يونيو العام القادم 2021. كما وعدوا بدراسة مسألة تمديد هذه الفترة في الربيع المقبل دون تفعيل آليات جديدة لحصول الدول الفقيرة على أموال إضافية، مثلاً من خلال حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي. وهكذا فإن على غالبية الدول النامية والفقيرة ومن ضمنها دول عربية كثيرة أن تواجه لوحدها تبعات الجائحة دون تعليق آمال كبيرة على مجموعة العشرين لتقديم مساعدات سخية لها.

الجدير ذكره أن دول المجموعة أنفقت بشكل منفرد ما مجموعه 11 تريليون دولار لمواجهة تبعات الجائحة. غير أنها ليست مستعدة لشطب وإعادة جدولة ديون على دول فقيرة بقيمة تقل قيمتها على 72 مليار دولار.

الترويج لخطط الأمير محمد بن سلمان الإصلاحية بقي دون المستوى في قمة العشرين الافتراضية التي استضافتها بلاده

من سوء حظ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان انعقاد قمة العشرين في ظل تبعات كورونا.

إلى أي حد نجحت السعودية في القمة؟

أما السعودية التي استضافت القمة فكانت تنتظر بفضلها عودة قوية إلى الساحة الدولية من خلال حضور قادة دول المجموعة ووفودها إلى الرياض. وكان من المفترض تعريفهم عن طريق عشرات الفعاليات بالإصلاحات التي قام بها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان الذي تلطخت سمعته بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي واستمرار سفك دماء اليمنيين في الحرب التي تقودها الرياض.

غير أن وباء كورونا أجبر المنظمين على عقدها بشكل مختصر وافتراضي، ما فوت فرص استعراض تطورات الإصلاح والانفتاح الذي يقوده ولي العهد الشاب. وهو الأمر الذي يعني بالنسبة للمراقبين تبخر الكثير من الآمال السعودية التي عُقدت على القمة، لاسيما وأن حملة انتقادات واسعة في الغرب تم شنها على القيادة السعودية فيما يتعلق بملفها السيء في حقوق الإنسان وممارسة الاضطهاد وقمع حرية الرأي. 

غير أن ولي العهد الشاب والطموح يرى الأمر بشكل مختلف. فقد ذكر في كلمة له مع نهاية القمة أن المجموعة قامت بجهود غير مسبوقة لحماية الأفراد من فقدان وظائفهم مع الاهتمام بالمناطق الأكثر فقراً حيث استفاد ما يزيد على مليار شخص من مبادرة تعليق الديون التي قامت بها المجموعة". وأكد الأمير أن بلاده ستواصل الجهود لتوفير لقاح ضد كورونا معبراً عن الفخر بما تم تحقيقه خلال رئاسة بلاده للمجموعة ".

أخيراً وليس آخراً وبغض النظر عن الانتقادات المحقة التي تم توجيها إلى القيادة السعودية التي تحكم المملكة بشكل مطلق، فيما يتعلق بحقوق الإنسان واضطهادها للمعارضين، فإن تنظيم مؤتمر بهذا الحجم نجاح على أكثر من صعيد ليس بالأمر السهل تحقيقه في هذا الظرف العصيب. ولا يغير من ذلك أيضاً الإشكالات التي رافقت الانعقاد مثل بث كلمة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بشكل أبكر من المقرر وتفضيل الرئيس دونالد ترامب الذهاب إلى لعب الغولف وانشغاله بهاتفه بدلاً من متابعة أعمال القمة.

ابراهيم محمد

  • Bulgarien Alltag in Sofia (BGNES)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    بلغاريا: رواتب منخفضة وأجور متدنية

    تعد بلغاريا من أفقر دول الاتحاد الأوروبي، والأولى في معدلات الفساد في أوروبا. وبحسب مؤسسة التجارة والاستثمارات التابعة للحكومة الألمانية (GTAI) بلغ إجمالي الدخل الشهري للفرد في 2018 بالكاد 580 يورو. منذ أن انضمت بلغاريا للاتحاد الأوروبي تركت أعداد كبيرة من الشباب البلد، ومن بينهم العديد من المتعلمين.

  • Symbolbild Rumänien Tourismus - Kronstadt (Imago Images/Design Pics/R. Maschmeyer)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    رومانيا: المركز ما قبل الأخير في التصنيف الاقتصادي

    قد تعطي هذه الصورة الجميلة انطباعاً خاطئاً، فالعديد من المدن القديمة في زيبنبورغن، ومنها هذه المدينة في براسوف، مرممة بشكل يخطف الأنظار. لكن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ في 2019 نحو 11.440يورو، وهو ما يضعها في المرتبة قبل الأخيرة التي احتلتها بلغاريا بمعدل بلغ 8680 يورو للشخص الواحد في 2019. أما في ألمانيا فبلغت 41.340 يورو.

  • Griechenland | Santorin, Thira, Ortsansicht (picture-alliance/dpa/VisualEyze)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    اليونان: أزمات مالية متكررة

    لم تكد اليونان تلتقط أنفاسها من أزمة الديون التي أثقلتها لسنوات حتى جاءت أزمة كورونا لتعصف بالقليل من الاستقرار الذي حظيت به. فبسبب كورونا وقعت اليونان مرة أخرى تحت ضغط مالي شديد، وأصبحت في حاجة لمساعدة الاتحاد الأوروبي. وبالرغم من الظرف الحالي، إلا أن الأمر نسبي: فمقارنة بألمانيا يمكن اعتبار اليونان دولة فقيرة بمعدل 17.500 يورو كدخل للفرد. إلا أن هذه القيمة تعد ضعف مثيلتها في بلغاريا.

  • Frankreich - Cote d'Azur (picture alliance/prisma/K. Katja)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    فرنسا: بلد أصحاب العقارات

    قد تكون هذه المعلومة غير متوقعة، لكن فرنسا تتفوق بشكل كبير على ألمانيا فيما يتعلق بمتوسط أملاك الفرد. فبحسب بيانات شركة أليانز (Allianz) للتأمين لعام 2019 فإن متوسط الأصول الصافية للفرد بلغ في فرنسا 26.500 يورو،وهو ما يمثل زيادة 10 آلاف يورو عن متوسط الأصول الصافية للفرد في ألمانيا. يرجع السبب في ذلك إلى تملك الكثير من الفرنسيين لبيوتهم، بل يملك الكثير منهم بيتاً ثانياً في المناطق الريفية.

  • Italien Bergamo | Großtes Wandbild am Krankenhaus von Franco Rivolli (AFP/P. Cruciatti)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إيطاليا: إصلاحات نادرة وديون مرتفعة

    تعد إيطاليا من أكثر الدول الأوروبية تضرراً من جائحة كورونا وتبعاتها، فمدينة برغامو الإيطالية كانت مركز وباء الوباء في بدايته. وبعد فترة ركود اقتصادي استمرت لعقدين كانت إيطاليا على رأس قائمة حزمة مساعدات كورونا التي أقرها الاتحاد الأوروبي. فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا يصل إلى 29.6110 لعام 2018، وهي بذلك تقع بذلك تحت المتوسط الأوروبي بفارق بسيط.

  • Spanien | Ausgansperre | Ausbruch der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) in Lleida (Reuters/N. Doce)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    إسبانيا والخوف من موجة ثانية من كورونا

    بعد ارتفاع كبير في معدلات العدوى بفيروس كورونا، قررت السلطات في كاتالونيا إعادة فرض حظر التجول. لكن إسبانيا بلد سياحي من الدرجة الأولى، فالسياحة تمثل نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبحسب الإحصائيات فإن معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 26.440 يورو في 2018، وهو ما يضعها تحت المعدل الأوروبي الذي بلغ نحو 31 ألف يورو.

  • Schweden Corona-Pandemie in Malmö (imago images/TT/J. Nilsson)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    السويد: حياة مرفهة مع ضرائب مرتفعة وبدون حظر تجول

    حاولت السويد النجاة من جائحة كورونا بدون فرض حظر تجول، وهو ما تسبب في معدلات وفاة مرتفعة نسبياً. تأتي السويد في المرتبة الخامسة بعد لوكسمبورغ، ايرلندا، الدنمارك وهولندا فيما يتعلق بنصيب الفرد من الناتج المحلي والذي بلغت قيمته 46.180 يورو. وبالرغم من الضرائب المرتفعة التي تفرضها السويد، إلا أن سكانها تفوقوا على الفرنسيين في متوسط الأصول الصافية للفرد لعام 2018.

  • Bildergalerie Fahrräder | Niederlande Fahrrad auf einer Brücke (picture-alliance/robertharding/F. Hall)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    هولندا: أداء اقتصادي متقدم وثروة كبيرة

    تنتمي هولندا لما بت يعرف بالدول "الأربع المقتصدة". وسميت المجموعة المكونة من هولندا، السويد، الدنمارك والنمسا بهذا الاسم لمعارضتها الشديدة لإقرار حزمة مساعدات مالية لمواجهة أعباء كورونا. وتعد هولندا من الدول الأكثر رفاهية في الاتحاد الأوروبي حسب معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ 46.800 يورو في 2019، ومتوسط أصول صافية للفرد بقيمة 60 ألف يورو في 2018.

  • BdT mit Deutschlandsbezug |Aktion «Night of Light» - Berlin (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    في صور.. هكذا يبدو التفاوت الكبير في الثروة بأوروبا!

    ألمانيا: دولة غنية سكانها ليسوا بالضرورة أغنياء

    نجحت ألمانيا في التعامل مع جائحة كورونا، لكن التبعات الاقتصادية كبيرة: فقد قلت الصادرات، فيما تكافح شركات عديدة لتفلت من الإفلاس. تعد ألمانيا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ووصل معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 41.340 يورو في 2019. بيد أن الأصول الصافية للفرد في ألمانيا بلغت 16.800 يورو فقط، اي نصف ما هو موجود في إيطاليا. توماس كولمان/ س.ح


 

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