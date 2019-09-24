 تحليل: مبادرة ألمانيا حول ليبيا - الفرصة الأخيرة قبل الكارثة! | سياسة واقتصاد | DW | 21.10.2019

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سياسة واقتصاد

تحليل: مبادرة ألمانيا حول ليبيا - الفرصة الأخيرة قبل الكارثة!

سباق مع الزمن يخوضه مفاوضون ألمان من أجل توفير شروط النجاح لمبادرة المستشارة أنغيلا ميركل بشأن ليبيا. حسم الصراع حول طرابلس عسكريا سيكون كارثيا بمقاييس عديدة، والمبادرة الألمانية يمكن أن تشكل فرصة أخيرة.

Berlin - Angela Merkel trifft Libyschen Premierminister Fayez al-Sarraj (picture-alliance/AA/A. Hosbas)

المستشارة ميركل وفايز السراج (صورة من الأرشيف)

  "التدخل الأجنبي" كلمة السر في المشهد الليبي المضطرب، ومن مفارقات هذا البلد الشمال أفريقي، أن معظم أطراف الأزمة - إلا ما ندر - يرفضون التدخل الأجنبي لحلها، بينما هم يعتمدون بالأساس على أطراف أجنبية لفرض أنفسهم على الخصوم.

ومنذ شن الجنرال المتقاعد خليفة خليفة في بداية أبريل/ نيسان الماضي، هجومه العسكري على العاصمة طرابلس، يظهر المجتمع الدولي حالة انقسام ملحوظة، وهو انقسام يشمل الأطراف الأوروبية أيضا وإن كان يأخذ طابعا مختلفا.

ويمكن رسم ملامح المشهد كالتالي:

أطراف داعمة لحفتر سياسيا وعسكريا، وهي بدرجات متفاوتة: الإمارات، مصر، روسيا.. بينما تتفاوت أشكال الدعم لحكومة الوفاق الوطني، بين تأييد سياسي ينطلق من كونها حكومة فايز السراج ابلمعترف بها من قبل الشرعية الدولية، وهو الموقف الذي تصطف فيه دول الجوار الأوروبي والمغاربي وراء الأمم المتحدة. بينما تقدم بعض الدول، وعلى رأسها تركيا، دعما عسكريا معلنا، وذلك لأسباب أيديولوجية وجيواستراتيجية.

ويشكل الارتباك والتذبذب حالة مشتركة في الموقفين الأوروبي والأمريكي.

وفي ظل استعصاء حسم الصراع حول العاصمة طرابلس وارتفاع حصيلة ضحاياه، تتزايد المخاوف من تداعياته - أقلّه - على الطاقة والأمن في الجوار بأوروبا وشمال أفريقيا، اتسمت ردود فعل القوى الأوروبية والأمريكية بسعي بعضها إلى محاولة التأثير في مجريات الصراع من أجل تسريع حسمه. بينما توخى آخرون، بسبب العجز أو لعدم الرغبة بالاستثمار في الصراع الليبي، انتظار أن يرجح ميزان القوى لأحد الطرفين.

Libyen Antonio Guterres und General Haftar (Reuters/Media office of the Libyan Army)

الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش في لقاء مع خليفة حفتر في بنغازي في أبريل/ نيسان 2019

صراع دموي متفاقم وأوراق مكشوفة

والآن بعد أكثر من مائتي يوم من هجوم طرابلس، باتت الصورة أكثر وضوحا بشأن أدوار الأطراف الإقليمية والقوى الكبرى وخلفيات تدخلاتها في الشأن الليبي. فالمبادرات الدبلوماسية التي احتضنتها باريس في مايو/ أيار 2018، تحت شعار "الحوار الليبي" كانت أجندتها الأساسية فرض دور كبير لحفتر في العملية السياسية بليبيا. وأعقبتها مبادرة "حوار" إيطالية في باليرمو في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أغضبت حفتر، وداعميه وعلى رأسهم الإمارات العربية المتحدة التي بادرت بعقد لقاء في بداية شهر مارس/ آذار الماضي، ولم يمض شهر واحد على فشله حتى انطلق الهجوم العسكري على طرابلس.

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قيام بلادها بدورها لتجنب حرب بالوكالة في ليبيا محذرة من أن الوضع هناك ينذر بزعزعة استقرار أفريقيا بأسرها، فيما كشف دبلوماسي ألماني عن استعدادات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا في ألمانيا. (11.09.2019)

انضمت ألمانيا لعضوية مجلس الأمن الدولي مطلع العام الحالي، لكنها لا تملك حق النقض. وزير الخارجية الألماني هايكو ماس طالب بأن يكون مجلس الأمن هو الجهة المحددة للسياسة الدولية في قضايا كسوريا وليبيا واليمن. لكن هل هذا ممكن؟ (13.08.2019)

ومن علامات العجز الأممي الصارخ في الشأن الليبي، ليس فقط الفشل الذريع لمؤتمر "الحوار الوطني الليبي" الذي كانت تستعد الأمم المتحدة لتنظيمه في أبريل/ نيسان الماضي بغدامس على حدود ليبيا مع الجزائر، وتبخر على وقع هجوم حفتر على طرابلس؛ بل إن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غسان سلامة، كانت تمنح غطاءها الأممي على مبادرات "حوار" متباينة ومكشوفة الدوافع والأهداف. فناهيك عن المصالح الجيواستراتيجية المتضاربة بين القوى الإقليمية والعالمية المتصارعة على ما يبدو وكأنها حرب بالوكالة على رقعة شطرنج ليبية، هنالك دوافع أيديولوجية، تحدث عنها غسان سلامة في حوار سابق لـ DW عربية حيث اعتبر أن الخلاف بين دول المنطقة حول أدوار الإسلام السياسي يشكل عقبة رئيسية أمام حل الصراع بليبيا.

ولا تبدو، برأي المراقبين، في الأفق القريب مؤشرات أي نجاح للأمم المتحدة في الملف الليبي، لأن مواقف الأطراف المتدخلة في الأزمة ما تزال متباعدة، والليبيون أنفسهم منقسمون أكثر من أي وقت مضى.

فماذا عسى أن تقدمه ألمانيا بمبادرتها لتنظيم مؤتمر دولي حول ليبيا في الأسابيع القليلة المقبلة؟ وهل يمكنها أن تساهم في خروج ليبيا من النفق الطويل الذي تاهت فيه؟

هل هي الفرصة الأخيرة؟

يبدو أن طول أمد الصراع المسلح الدائر حول العاصمة الليبية، وارتفاع حصيلته الدامية وتداعياته الخطيرة، يغري كل طرف من الأطراف المتدخلة من الجانبين في الصراع المسلح بنهاية قريبة وسقوط وكلاء الحرب المحليين من الجانب الآخر بـ"الضربة القاضية" أو بـ"الاستنزاف".

Moncef Slimi Kommentarbild App

منصف السليمي، خبير الشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية

ومن مؤشرات ذلك هو ظهور وسائل حربية أكثر شراسة، تزج بها القوى الإقليمية والدولية المتدخلة في الصراع، على غرار ما تقوم به الإمارات ومصر من جهة وتركيا وقطر من جهة ثانية، بحسب تقارير متواترة من ليبيا. بالإضافة إلى موسكو التي زجت، بحسب تقرير لشبكة بلومبيرغ الأمريكية، بمجموعات قتالية تابعة لشركة فاغنر الخاصة التي اعتمدت عليها في صراعات أخرى مثل سوريا.

ويبدو أن المساعي التي تقودها الدبلوماسية الألمانية منذ بضعة أشهر، تتقدم ببطء نحو عقد مؤتمر حول ليبيا، برعاية الأمم المتحدة، ومشاركة معظم الأطراف المعنية بالأزمة الليبية. ومن خلال مبادرتها تريد المستشارة أنغيلا ميركل وقف النزيف الليبي، وتحويل ليبيا من بؤرة للمشاكل والصراعات إلى ملتقى للتوافق الإقليمي والدولي يحقق الاستقرار لأفريقيا وضفتي البحر الأبيض المتوسط.

سباق مع الزمن يخوضه الفريق الدبلوماسي الألماني بقيادة يان هيكر كبير مستشاري الحكومة الألمانية للسياسة الخارجية والأمن، وأندرياس ميشائيليز كاتب الدولة في الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. ذلك أن انتظار حسم عسكري للصراع حول طرابلس، قد تكون نهايته كارثية إذ لن تقتصر مخاطره في حصيلة بشرية فادحة في صفوف المدنيين بالعاصمة ومحيطها التي يوجد بها حوالي ثلث سكان البلد، بل يُخشى أيضا أن يؤدي إلى ظهور صراعات مسلحة أخرى بحكم تعدد القوى المحلية المتصارعة وتنوع مصادر الدعم الذي تتلقاه من داخل المجتمع الليبي، بقواه القبلية وتداخلاتها في الجوار الأفريقي والعربي الشاسع للبلاد.

تكتم وحذر شديد في العاصمة برلين، يحيط بمجريات التحضيرات لهذا المؤتمر، في محاولة لتوفير أقصى شروط النجاح للمبادرة الألمانية التي توصف بـ"الفرصة الأخيرة" للحل السلمي وإيقاف النزيف الليبي. وما رشح عن الاجتماعات التشاورية التي عقدت لحد الآن في برلين مع الأطراف المختلفة، كما سبق أن أوضح ذلك دبلوماسيون لصحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن التوصل إلى تفاهم بين محوري الإمارات - مصر وتركيا - قطر، سيشكل خطوة حاسمة نحو نجاح المؤتمر.

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هل ينجح الألمان بمنع تحول ليبيا إلى "سوريا جديدة"؟

لكن مساعي الدبلوماسية الألمانية، تواجهها، برأي خبراء في الشأن الليبي، تحديات أخرى لا تقل صعوبة، بعضها يتصل بالقوى الإقليمية والدولية وبعضها الآخر بتركيبة المشهد الليبي نفسه.

أولها: تقريب وجهات نظر الدول الأوروبية المتضاربة الأهداف والمطامح في ليبيا، وخصوصا فرنسا وإيطاليا. ولدى برلين ما يكفي من المؤشرات لإقناع الشركاء الأوروبيين بخطورة تداعيات الصراع الليبي على مصالح أوروبا.

ثانيها: مهمة قد تكون أكثر استعصاء من الأولى، وتتمثل في كبح اندفاع روسيا نحو الانخراط المباشر في الصراع المسلح، وتحفيز إدارة الرئيس دونالد ترامب على لعب دور "حياد إيجابي" يكون متناغما مع الدور الذي تلعبه ألمانيا. وتشترك القوتان الأعظم في الهدف المتمثل في محاربة التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من ليبيا مركزا إقليميا لها. لكنهما تتصارعان على المصالح في ليبيا، فعين أمريكا على الطاقة الليبية أما روسيا فعينها على ليبيا كموطئ قدم استرتيجي تضيفه إلى ما حققته في سوريا.  

ثالثها: تشجيع دول عربية وأفريقية مؤثرة في الشأن الليبي، على غرار البلدان المغاربية والجامعة العربية والسعودية والإتحاد الأفريقي، لمساعدة الأطراف الليبية على اتخاذ مواقف أكثر مرونة. ولا تبدو المهمة على هذا الصعيد سهلة المنال، فعلاقة برلين مع الرياض أحد أكبر المؤثرين - إلى جانب مصر- في النظام العربي، تفتقد للحرارة. أما العواصم المغاربية التي تتفق بشكل مبدئي على رفض هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، فيمكن لألمانيا أن تعتمد عليها في مساعيها. لكن تونس والجزائر، تجتازان ظروفا انتقالية تجعل أدوارهما الدبلوماسية محدودة التأثير. كما تراجع دور الرباط التي لعبت دورا أساسيا في التوصل لاتفاق الصخيرات، بسبب حذرها في الفترة الأخيرة إزاء قضية يحتدم فيها الصراع بين القوى الخليجية المتصارعة.

ورابعها: وهي إحدى أعقد حلقات المسألة الليبية، وتتمثل في التعقيدات الشديدة في المشهد الليبي، فمعظم القوى المتصارعة - إلا ما ندر - ترفع شعار رفض التدخل الأجنبي وهي في نفس الوقت تعتمد عليه كسبيل رئيسي لضمان سيطرتها على الطرف الآخر أو على الأقل ضمان بقائها. هذا العامل يجعل مهمة تحييد المواقف المحلية عن مواقف ومصالح القوى الخارجية، أو على الأقل التقليل من شدة تبعيتها، مهمة شاقة، وما يزيد في تعقيد مهمة المفاوضين الألمان، ارتباط الصراع بين الفرقاء الليبيين بطابع شخصي، وخصوصا ما يتعلق منها بدور شخصية حفتر. وكمخرج من الخلافات المتشعِّبة، تبدو فكرة الدفع بنخب ليبية ممثّلة للطيف الليبي المتعدد، تكون غير متورطة مباشرة في الصراع، ورقة مهمة قد تساعد على نجاح سفينة المبادرة الألمانية التي تبحر وسط عاصفة هوجاء وتسعى للوصول إلى بر الأمان.

منصف السليمي

  • Libyen Tripolis Kämpfe zwischen Milizen (Reuters/H. Amara)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    العاصمة طرابلس

    قوة حماية طرابلس، وهي تحالف يضم مجموعات موالية لحكومة الوفاق. وأبرزها: "كتيبة ثوار طرابلس" وتنتشر في شرق العاصمة ووسطها. قوة الردع: قوات سلفية غير جهادية تتمركز خصوصاً في شرق العاصمة وتقوم بدور الشرطة ولها ميول متشددة. كتيبة أبو سليم: تسيطر خصوصا على حي أبو سليم الشعبي في جنوب العاصمة. كتيبة النواسي: إسلامية موجودة في شرق العاصمة حيث تسيطر خصوصا على القاعدة البحرية.

  • Libyen Khalifa Haftar LNA Poster (Getty Images/AFP/A. Doma)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "الجيش الوطني الليبي"

    قوات اللواء السابق خليفة حفتر المسماة "الجيش الوطني الليبي"، تسيطر على معظم مناطق الشرق من سرت غرباً إلى الحدود المصرية. وتسيطر قوات حفتر على مناطق الهلال النفطي على ساحل المتوسط شمالاً إلى مدينة الكفرة ونواحي سبها جنوباً وتسعى حاليا للسيطرة على طرابلس. قوات حفتر هي الأكثر تسلحا وقوامها بين 30 و45 ألف مقاتل، وضمنهم ضباط سابقون في الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة وعناصر قبلية إضافة إلى سلفيين.

  • Libyen Panzerfriedhof (picture alliance/abaca)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    كتائب مصراتة

    فصائل نافذة في مصراتة الواقعة في منتصف الطريق بين مدينتي طرابلس وسرت، وهي معادية للمشير خليفة حفتر ومنقسمة بين مؤيدين ومعارضين لحكومة الوفاق الوطني. والمعارضة منها متحالفة مع فصائل إسلامية موالية للمفتي صادق الغرياني ولخليفة الغويل. وتتواجد بعض هذه الفصائل كذلك في العاصمة. وتسيطر مجموعات من مصراتة على سرت ومحيطها، وتمكنت من تحرير سرت من تنظيم الدولة الإسلامية في نهاية 2016.

  • Libyen Misarata Brigade (picture-alliance/AP Photo)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "فجر ليبيا"

    كان تحالفاً عريضاً لميلشيات إسلامية، يربطها البعض بجماعة الإخوان المسلمين (حزب العدالة والبناء)، وضم ميلشيات "درع ليبيا الوسطى" و"غرفة ثوار طرابلس" وكتائب أخرى من مصراته. في 2014 اندلعت معارك عنيفة بين هذا التحالف و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر، خرج منها حفتر مسيطراً على رقعة كبيرة من التراب الليبي.

  • Libyen | Eine Reise nach Zentan (DW/D. Laribi)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    فصائل منكفئة في الزنتان

    انكفأت فصائل الزنتان بعد طردها من طرابلس في 2014 إلى مدينتها الواقعة جنوب غرب العاصمة. تعارض هذه الفصائل التيارات الإسلامية، ويبقي عدد منها على صلات مع حكومة الوفاق الوطني و"الجيش الوطني الليبي" في الوقت نفسه. وتسيطر هذه الفصائل على حقول النفط في غرب البلاد. وعينت حكومة الوفاق أخيرا ضابطا من الزنتان قائدا عسكريا على المنطقة الغربية.

  • Algerien, Niger & Libyen | Thema Flüchtlinge in der Sahara (picture-alliance/AP Photo/J. Delay)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    جماعات متحركة في الصحراء

    تعتبر فزان أهم منطقة في الجنوب الليبي تنتشر فيها عمليات التهريب والسلاح..وتحدثت تقارير إعلامية عن وجود ما لا يقل عن سبعة فصائل إفريقية، تنحدر من تشاد ومالي والسودان والنيجر والسنغال وبروكينافاسو وموريتانيا، في المناطق الحدودية في الجنوب الليبي. ومن أبرز الجماعات المسلحة في الجنوب الليبي: الطوارق، وجماعات تابعة لقبائل التبو، وجماعات جهادية(القاعدة وداعش) تتنقل على الحدود بين دول الساحل والصحراء.

  • Libyen Islamischer Staat Propaganda Video (picture-alliance/militant video via AP)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "داعش"

    دخل تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلامياً باسم "داعش" ليبيا في تشرين الأول/ أكتوبر 2014. وفي كانون الأول/ديسمبر من نفس العام تبنى التنظيم أول اعتداء بعد تمركزه في البلاد مستغلاً غياب السلطة. ويمارس التنظيم لعبة الكر والفر، كما حقق مكاسب، إذ سيطر في فترات على النوفلية وسرت ودرنة وغيرها، ليعود ويخسر بعض الأراضي. وفي شباط/فبراير 2015 خرج شريط بثه التنظيم الإرهابي يظهر ذبح 21 قبطياً مصرياً.

  • Libyen/ Bengasi/ US-Konsulat (Reuters)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    "القاعدة" وأفراخها

    في 2012 قتل أربعة أميركيين بينهم السفير في هجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي. واتهمت واشنطن مجموعة "أنصار الشريعة" المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الاعتداء. وقبل ثلاثة أشهر قضت محكمة أمريكية بسجن أحمد أبو ختالة، الذي يعتقد أنه كان زعيماً لـلمجموعة، لمدة 22 عاماً بعدما دانته بالتورط في الهجوم. وتحدثت تقارير إعلامية أن فصائل تنشط على رقعة واسعة من التراب الليبي مرتبطة بالقاعدة وتعمل تحت مسميات مختلفة.

  • Libyen Sirte Artilleriegeschütz (picture-alliance/dpa/B. Schwinghammer)

    أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

    بين 2011 و2018

    ذكرت تقارير للأمم المتحدة أنه يوجد في ليبيا ما يقرب من 29 مليون قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة. وبدوره قدر رئيس الوزراء الليبي الأسبق، محمود جبريل، عدد الميلشيات المسلحة بأكثر من 1600 ميليشيا مسلحة، بعد أن كانوا 18 تشكيلاً عسكريا فقط يوم سقوط العاصمة في آب /أغسطس 2011. إعداد: خ.س/ م.س


مختارات

أبرز القوى المسلحة المتصارعة على النفوذ في المشهد الليبي

البعض يقول إنها حوالي 30، في حين يصل البعض الآخر بالرقم إلى 1600. إنها الجماعات والميلشيات التي تحمل السلاح في ليبيا. DW عربية ترصد في هذه الجولة المصورة أبرز القوى المسلحة في المشهد الليبي الديناميكي والمتداخل. (05.04.2019)  

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