 تحليل: على منوال ترامب ـ جدار فاصل بين إسبانيا والمغرب! | سياسة واقتصاد | DW | 05.06.2019

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سياسة واقتصاد

تحليل: على منوال ترامب ـ جدار فاصل بين إسبانيا والمغرب!

مع كل موعد انتخابي جديد في القارة العجوز تلوح اختراقات لأحزاب اليمين الشعبوي. وتزداد معها المخاوف من مشاريعها المناهضة للوحدة الأوروبية وللمهاجرين. في إسبانيا وافد شعبوي جديد يريد بناء جدار بين المغرب وإسبانيا.

Spanien Sevilla Wahlkampfauftritt von Santiago Abascal (Getty Images/AFP/C. Quicler)

سانتياغو اباسكال زعيم حزب فوكس الشعبوي صاحب دعوة بناء جدار فاصل

"نريد أن نبني جدارا بين إسبانيا والمغرب..وسيدفع المغرب تكلفة بنائه" تصريحات أطلقها زعيم حزب فوكس الاسباني سنتياغو اباسكال، في حملة حزبه اليميني الشعبوي في الانتخابات الأوروبية الأخيرة وزاد تثبيتها في كتاب صدر قبل أيام في مدريد بعنوان "سانتياغو اباسكال..اسبانيا المسنودة" عن دار النشر بلانيت.

يتضمن الكتاب حوارا مطولا أجراه الكتاب الاسباني فرناندو سانشيز دراغو مع السياسي اليميني الشعبوي الذي بدأ نجمه يصعد في الآونة الأخيرة بإسبانيا، ويقدم ملامح زعيم شعبوي أوروبي، يستلهم توجهاته من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ما يزال يعاند التيار في بلاده، من أجل إقامة جدار فاصل مع المكسيك بهدف منع الهجرة غير الشرعية.

دعوة اباسكال قد تبدو سريالية عندما يلاحظ المرء الفارق الكبير على الأقل في الجغرافيا بين حدود برية تفصل المكسيك مع الولايات المتحدة، ومضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب.. بيد أن السياسي اليميني الإسباني يريد إقامة الجدار ليفصل مدينتي سبتة ومليلية عن محيطهما البري المغربي. وبذلك لن يكون فقط قد عمّق الحواجز ومعها الخلافات بين الجارين الأوروبي والشمال أفريقي، حول ملف الهجرة، بل أيقظ بينهما مخزون قرون من النزاعات والتراكمات.

Spanien Blick über die Straße von Gibraltar nach Marokko (picture-alliance/chromorange/A. Poertner)

اطلالة من اسبانيا على المغرب ..عبر مضيق جبل طارق

مخاطر مشروع "فوكس" الإسباني

حصل حزب فوكس الاسباني مؤخرا في انتخابات البرلمان الأوروبي وأقاليم اسبانيا على ثلاثة 3 في المائة، وذلك أسابيع قليلة بعد تحقيقه اختراقا تاريخيا بنسبة تفوق 10 في المائة من مقاعد البرلمان الإسباني..

يعتبر فوكس أحدث حزب شعبوي أوروبي يصعد إلى حلبة الصراع المحتدم حول وحدة أوروبا ومستقبلها، ويكتسي صعوده مخاطر ثقافية وتاريخية تفوق بكثير نظرائه الأوروبيين. ذلك أن هذا الحزب لا يتوقف عند العزف على قضايا الهجرة وأسلمة أوروبا، بل يسعى لإيقاظ جراح غائرة من التوترات الدينية والتاريخية بين إسبانيا وجوارها المغربي. وهي قضية حساسة لطالما حاولت إسبانيا الحديثة تفاديها.

بدأ اباسكال مسيرة حزبه من إقليم الأندلس، وهو يريد الآن أن يحول الإقليم من جسر ثقافي وحضاري وبشري بين إسبانيا ومحيطها المغاربي، إلى بؤرة للصراع والمواجهة. وهنا تكمن خطورة مشروعه في نظر المغاربة. فهو لا يريد فقط "وقف زحف الهجرة" المغربية، بل يسعى إلى تعبئة الإسبان ضد "المورو" وهي عبارة تستمد جذورها من التاريخ الموريسكي بإسبانيا، ولا تخلو من إيحاءات عنصرية ضد سكان شمال أفريقيا.

Spanien | Hunderte Migranten stürmen spanische Exklave Ceuta (Reuters/Reuters TV)

سياج فاصل بين مدينة سبتة والمغرب

وبذلك لن تكون تداعيات صعود الحزب اليميني الشعبوي وحسب على أوضاع المهاجرين المغاربة في إسبانيا الذين يناهز عددهم مليون شخص، حوالي 20 في المائة منهم في وضعية غير قانونية، بل أيضا على العلاقات المتشابكة بين البلدين. علاقات وصفها جوزيف بوريل وزير الخارجية الاسباني في زيارته بداية هذا الأسبوع إلى الرباط، بعلاقة "شراكة استراتيجية"، وهي علاقات مرشحة إلى أن تشهد تحسنا مع عودة الاشتراكيين للحكم في إسبانيا، ما لم يحدث ما يكدِّرها، خصوصا في ملف الهجرة المتحرك، اذ تشكل اسبانيا بوابة رئيسية للوافدين إلى أوروبا بطرق غير شرعية (حوالي 57 ألف مهاجر غير شرعي في عام 2018) ومعظمهم يتسللون من المغرب عبر الحدود البرية مع جيبي سبتة ومليلية ومضيق جبل طارق.

وبرأي خبراء فان مشروع حزب فوكس الاسباني لا يضاهيه أوروبيا سوى اليمين الشعبوي والمتطرف في ألمانيا، الذي يحاول إيقاظ المشاعر القومية العنصرية والنازية التي طالما كافحت ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية من أجل محوها.  وقد ذهبت الكاتبة الصحفية ايلكه بوديراس في تعليق لها بصحيفة "دي فيلت" الألمانية (18 مارس / آذار 2019) للقول بأن "فوكس" الاسباني شبيه بـ "حزب البديل من أجل ألمانيا".

وقد حقق الحزبان اليمينيان اختراقات تاريخية مستخدما شعارات عاطفية لاستمالة الناخبين الأوروبيين المتذمرين من أزمات الهجرة والاقتصاد، مستفيدين من تراجع الحزبين "المسيحي الديمقراطي" بألمانيا و"الشعبي" بإسبانيا، ويشترك الحزبان الشعبويان في سعيهما إلى طرد المهاجرين ومناهضة الإسلام ودعوتهما إلى "هوية قومية أوروبية".

وفي إسبانيا تتزايد مخاوف المهاجرين المغاربة والمسلمين بشكل عام من حزب "فوكس"، كما هي مخاوف المهاجرين والمسلمين وقلق اليهود من حزب "البديل" في ألمانيا.

لاعب أمريكي في الحديقة الخلفية لأوروبا

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منصف السليمي، صحفي في مؤسسة DW الألمانية، خبير في الشؤون المغاربية

وثمة بُعد آخر، يضفي مزيدا من القلق من مشاريع حزب فوكس الإسباني ونظرائه الأوروبيين. دخول لاعب من الوزن الثقيل، من العيار الأمريكي الرسمي عبر الرئيس دونالد ترامب أو عبر واجهات غير رسمية على غرار ما يقوم به كبير مستشاري الأمن القومي السابق ستيفان بانون، يكشف إلى أي حد تبدو معركة الشعبويين ضد دعاة الوحدة الأوروبية من ليبراليين ويساريين، بأنها ليست مجرد صراع ديَكة، بل معركة مصيرية بالنسبة للوحدة الأوروبية. فها هي إحدى جدران الكيان الأوروبي تهتز بالبريكسيت، ومعها تتوالى تغريدات ترامب المليئة بالبهجة والشماتة في زعماء أوروبا، وخصوصا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لا بل إنه (ترامب) يشترط على المملكة المتحدة الآن إتمام طلاقها مع الاتحاد الأوروبي، كي يبرم معها "اتفاقا تجاريا عظيما".

ومع كل موعد انتخابي جديد تتواتر اختراقات اليمين الشعبوي، حتى بات قوة سياسية رئيسية في البرلمان الأوروبي. ومن وراء تلك الاختراقات تدور آلة انتخابية ودعائية بدون هوادة، ويعدُّ ستيفان بانون أحد أبرز عازفيها.

Buchcover Santiago Abascal - Espana Vertebrada von Fernando Sanchez Drago

كتاب "سانتياغو اباسكال..اسبانيا المسنودة" صدر حديثا في مدريد

فمنذ إقالته من إدارة الرئيس ترامب، إختار بانون، منظِّر تيار المحافظين الأمريكيين الجدد، أن يستقر في إيطاليا، ويقدم مشورته وخدماته من أجل دعم شعبويي حزب استقلال المملكة المتحدة بزعامة نايغل فاراج، و"الرابطة" الإيطالية بزعامة نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، و"التجمع الوطني"الفرنسي بزعامة مارين لوبان، و"البديل" الألماني، وحزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وآخرين.

ويضع بانون حزب "فوكس" بزعامة سانتياغو اباسكال، في صلب أجندته الأوروبية. ويعتبر الحزب الإسباني من أكثر الأحزاب الشعبوية الأوروبية تأثرا بالتيار المحافظ الأمريكي، ومثابرة في تنفيذ الاستراتيجية السياسية والدعائية التي يرسمها بانون من أكاديميته التي أسسها حديثا ويعتزم أن يكون مقرها قصر يقع قرب روما بديرة كنسية تعود إلى القرن الثالث عشر ميلادي، وخصص لها ميزانية بملايين اليوروهات. وتهدف الأكاديمية إلى إرساء مشروع غربي قائم على الثقافة المسيحية-اليهودية، اعتمادا على تكوين جيل جديد مناهض للنخب السياسية التي تتداول على حكم أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وما يلفت نظر المراقبين هو أن سرعة وكثافة تحرك الشعبويين الأوروبيين وداعميهم من خارج أوروبا، تبدو أكثر فعالية من رد فعل النخب والأحزاب السياسية الأوروبية، ناهيك عن بلدان الجوار الأوروبي التي ستتأثر دون شك بأي تداعيات يخلفها صعود اليمين الشعبوي. فهل ينتظرون أن تقع الفأس في الرأس وأن يُشيَّدَ الجدار؟

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ويلفا.. مملكة الفراولة في إسبانيا

    يعدّ جني الفواكه الحمراء، خاصة الفراولة، أحد أكبر الأنشطة الزراعية بمنطقة الأندلس، وتحديداً في إقليم ويلفا، ما يساهم في جعل إسبانيا أحدى أكبر ثلاثة مصدرين لهذه الفاكهة عبر العالم. يحتاج كبار المنتجين في الإقليم إلى اليد العاملة الموسمية لعملية الجني، ما يدفعهم إلى الاستنجاد بالعمال المهاجرين، وبالعاملات الموسميات، خصوصاً القادمات من المغرب.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    ظروف عمل صعبة بأجور زهيدة

    يبدأ العمل مبكراً في الضيعات. يختلف الأجر بشكل طفيف، لكن العاملات يحصلن عموماً على 37 يورو (صافي) يوميا عن سبع ساعات ونصف، مع إمكانية تلّقي تعويضات مالية عن الساعات الإضافية. يعدّ هذا الأجر من الأضعف في إسبانيا، ولا يجذب، إلا نادراً، أبناء وبنات البلد. تبقى ظروف الجني جد صعبة، وعدة عاملات وعمال يُضطرون إلى التوقف بعد بضعة أيام.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    مشاكل متعددة تُلاحق العاملات المغربيات

    وصلت آلاف المغربيات على مراحل إلى الإقليم. لكن كثيرات منهن عانين مشاكل عديدة، من أبرزها أنهن لم يعملن مدة العقد الكاملة (3-4 أشهر)، ممّا أثّر على أجورهن، فضلاً عن نُدرة المترجمين وكثرة العراقيل أثناء الحصول على الأجور وأحياناً غياب المرافقة الطبية. مصادر تحدثت عن تعرّض عاملاتٍ لمضايقات جنسية، لكن هناك شبه إجماع أنها حالات معزولة.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    الفقر.. الدافع الأكبر للعمل الموسمي

    الفقر أكبر الأسباب التي دفعت بالعاملات الموسميات إلى خوض تجربة العمل في إسبانيا. تحكي هذه السيدة أنها تعمل لأجل إعالة أبنائها، خاصة أن واحداً منهم يعاني إعاقة، مؤكدة أنها على استعداد للعودة العام المقبل ما دامت تجني هنا أكثر بكثير ممّا يمكن أن تجنيه بالمغرب. تنحدر جلّ العاملات من مناطق قروية، واختيارهن كان حكراً في الغالب على من لهن أبناء، حتى لا يبقين سراً في إسبانيا بعد نهاية العقد.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    السكن قرب الضيعات تفاديا لتكاليف أخرى

    يعيش العمال والعاملات في مساكن خشبية قرب الضيعات. في كل بيت هناك 3 أو 4 غرف. بكل غرفة 3 أو 4 أشخاص، بينما توجد أحيانا غرف مخصصة للأزواج.توّفر الشركات أهم احتياجات الحياة بهذه المساكن، لكن على العمال تحمّل نفقات طعامهم، فيما يؤدي آخرون جزءاً من تكاليف السكن. توجد جنسيات متعددة في هذه المساكن، أهمها المغاربة والرومان والقادمون من إفريقيا جنوب الصحراء.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "المسمن" المغربي حاضر بإسبانيا!

    تحرص العاملات الموسميات على العيش وفق الطريقة المغربية. زرنا هذا المسكن في شهر رمضان حيثُ كانت سيدتان تعدّان مائدة الإفطار، وخصوصاً خبز "المسمن". بعض العاملات عبرن عن ارتياحهن للسكن بينما جرى العكس عند أخريات. تزامن موسم الجني مع شهر رمضان زاد من صعوبة العمل، خاصةً مع الحرارة المفرطة، وتأخر غروب الشمس للتاسعة والنصف أو أكثر.

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    "الخطافة" في إسبانيا كذلك!

    تحتاج العاملات إلى "الخطافة"، وهو لفظ يطلق على ممتهني النقل السري بالمغرب، لأجل بلوغ محلات التسوق. النقل الذي توّفره شركات الفراولة يخصّ فقط المسافة بين الضيعات والبيوت. تسعيرة "الخطافة" تتنوع حسب المسافة وتبدأ من يورو للعاملة الواحدة. بفضل العاملات الموسميات، حقق فرع سوق ممتاز ببلدة موغر أرقام مبيعات مرتفعة جعلته الأكثر نشاطاً بالإقليم ككل!

  • Spanien - Erdbeerfarm (DW/I. Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    تجارة مزدهرة.. بفضلهن!

    تستغل العاملات الموسميات فرصة العمل بإسبانيا لشراء عدة سلع يأخذنها معهن إلى المغرب. تزامن موعد عودة الكثيرات منهن مع عطلة عيد الفطر، ما جعلهن يشترين هدايا لأقربائهن. وهو ما ساعد العاملات في بلدة موغر هو وجود محلات تجارية كثيرة يعمل بها مغاربة، ما سهل عليهن التواصل. بفضل هؤلاء النساء، حققت فروع تحويل المال في البلدة أرقام معاملات كبيرة، إذ يحرصن على تحويلات دورية لأسرهن بالمغرب.

  • Spanien Huelva Arbeiter in Erdbeerfeld (DW/Ismail Azzam)

    بالصور.. حلاوة فراولة جنوب إسبانيا لا تُخفي مرارة جنيها!

    أكواخ البلاستيك "الصالحة" للسكن!

    العمال المغاربة يستفيدون بدورهم من ضيعات الفراولة. لكن، بسبب حرص عدد منهم على توفير المال، أو معاناة آخرين في إيجاد الإيجار، أوعدم توّفرهم على وثائق الإقامة، يكون البديل في السكن هو أكواخ بلاستيكية تفتقر لشروط العيش الكريم. توجد في هذه الأكواخ بعض النساء لكن عددهن قليل. يسكن عمال آخرون في مراقد جماعية أفضل حالا بما بين 60 و100 يورو شهريا، بينما استطاع آخرون الظفر بسكن يُوّفره مُلاك المزارع.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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