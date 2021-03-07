 تحليل- حرب العراق كشفت أخطاء جسيمة بالتفكير الاستراتيجي الأمريكي | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.03.2021

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سياسة واقتصاد

تحليل- حرب العراق كشفت أخطاء جسيمة بالتفكير الاستراتيجي الأمريكي

يرى جون مولر، العالم السياسي الأمريكي  بجامعة أوهايو أن هناك أوجه قصور منهجية نتجت عنها خسائر فادحة في صفوف الجيش الأمريكي إبان حرب العراق بسبب خطأ أساسي في التصميم الخاص بالحرب. فكيف حدث ذلك؟

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش على متن حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن

الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش أعلن انتهاء الحرب على العراق من على متن حاملة الطائرات يو اس اس لينكولن

شهدت الآونة الأخيرة اندلاع مواجهات بين الحين والآخر في العراق وسوريا بين القوات الأمريكية والميليشيات المختلفة التي تدعمها إيران. وترجع هذه المواجهات في حقيقة الأمر إلى خطأ أساسي في التصميم الخاص بالحرب، وتعتبر استمرارا له، حسبما يرى جون مولر، العالم السياسي الأمريكي بجامعة أوهايو.

 

مختارات

العراق ساحة حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والغائب عن ساحة الصراع هو سيادة الدولة ومصالح شعب العراق!. نيران الصراع تطال العراقيين وتهدد بتعرض بلدهم لانهيار اقتصادي يذكرهم بايام الحصار.

توالت الحروب علي العراقيين ليختفي مئات الآلاف منهم مخلفين ورائهم عائلات وأحبة ما زالوا في الانتظار رغم مرور سنوات طويلة على الغياب. فمن المسؤول عن البحث عن المفقودين، وهل من أمل في العثور عليهم؟

ويقول مولر، وهو أحد كبار الباحثين في معهد كاتو الأمريكي، في تقرير نشرته مجلة "ناشيونال انتريست" الأمريكية إنه كان ينبغي أن يكون هذا واضحا للمحرضين على تلك الحرب، حتى قبل شنها في عام 2003 .

"أوجه قصور منهجية"

وأوضح مولر أن هناك دراسة موسعة للجيش الأمريكي تؤكد أن" الغالبية العظمى من القرارات في  حرب العراق اتخذها قادة  أذكياء للغاية، ومحنكين بدرجة كبيرة". ومع ذلك تخلص الدراسة إلى أن "الفشل في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية" نابع من تفكير ينطوى على "أوجه قصور منهجية " أبرزها أنه "بدا أن القادة الأمريكيين كانوا يعتقدون أن الدول الأخرى في المنطقة لن يكون لها رد فعل".

وكان الرئيس جورج دبليو. بوش الذي تبنى لدى توليه الرئاسة اتباع سياسة خارجية متواضعة، قام فجأة بتغيير هذا المسار في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية عام 2001، في الولايات المتحدة، فقد أعلن أن "مسؤولية بلاده تجاه التاريخ" أصبحت الآن هي "تخليص العالم من الشر". وبعد أشهر قليلة، أعلن بوش أنه رغم افتراض وجود الشر في كل مكان، هناك "محور" خاص، يكمن أساسا في كوريا الشمالية، وإيران، والعراق.

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العراق.. الألغام الأرضية من الحروب السابقة وخطرها المستمر على السكان

ويقول مولر إن إيران أدركت تماما أنها في مأزق، وكذلك سوريا، التي بدت أحيانا مدرجة على قائمة الأهداف التي يعرضها بوش وزمرة قياداته من المحافظين الجدد بصورة شبه يومية.

وزيادة في التأكيد، اقترح المستشار العسكري ريتشارد بيرل بعد وقت قصير من غزو العراق ضرورة إيصال رسالة مقتضبة إلى النظم العدائية الأخرى في المنطقة مفادها: "الدور عليكم". وبالتالي أصبح  من الواضح أنه من مصلحة  إيران وكوريا الشمالية العمل معا عن قرب، وتوفير الحماية  للأصدقاء الشيعة في العراق لجعل تواجد الأمريكيين هناك تعيسا إلى أبعد الحدود.

ومن ناحية أخرى، انسحبت كوريا الشمالية، التي تتعرض للتهديد، من معاهدة حظر الانتشار النووي، وكرست جهودها للحصول على أسلحة نووية لردع أي هجوم أمريكي.

أزمة أبو مصعب الزرقاوي

وبالإضافة إلى إيران وسوريا، تم اجتذاب عناصر خارجية أخرى إلى العراق، كرست جهودها لتعكير صفو تواجد المحتل هناك، وقتل قواته. وبوجه خاص، أصبح أبو مصعب الزرقاوي، وهو أردني سني تعاطف مع أيدولوجية تنظيم القاعدة وأجندته، قائدا لجيش يضم آلاف الإرهابيين الذين سخروا حياتهم لارتكاب أعمال وحشية.

وربما كان ارتباط الزرقاوي بالقاعدة سببا في اجتذاب مجندين جدد والحصول على الدعم المالي واللوجيستي. واستفاد الزرقاوي أكثر من خلال استخدام الجنود الأمريكيين أكبر قدر من العنف في العراق ضد قواته، مما ساعد في تحسين صورة الزرقاوي في كثير من الدول الإسلامية كبطل مقاومة.

ومع ذلك، فإن الأعمال الوحشية الطائشة التي ارتكبتها قوات الزرقاوي- مثل أعمال قطع الرؤوس في المساجد، وتفجير الملاعب، والاستيلاء على المستشفيات، وإعدام مواطنين عاديين، والزواج القسري- كانت في نهاية الأمر بمثابة تدمير للذات، وأدت إلى إنقلاب العراقيين ضد هذه القوات، و كان من بينهم كثيرون ممن كانوا يقاتلون ضد الاحتلال الأمريكي، سواء بمفردهم أو بالتعاون مع الزرقاوي.

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مخاوف وانتقادات لقرار واشنطن تخفيض عدد جنودها في أفغانستان والعراق

إيران المنتصر الوحيد

واستطاع الجيش الأمريكي، مستفيدا من الجفاء بين الجهاديين والقبائل العراقية،  السيطرة إلى حد ما على الحرب الأهلية في العراق بحلول عام 2009. ولكن الحملة التي تم تحقيق ذلك من خلالها أسفرت عن مقتل ألف أمريكي، أي سبعة أمثال العدد الذي فقدته الولايات المتحدة في غزو العراق عام 2003.

ويقول مولر إن هزيمة قوات الزرقاوي  تمت في نهاية الأمر، لكن ذلك لم يتحقق إلا بعد تكبيد الأمريكيين خسائر فادحة. من ناحية أخرى، كانت إيران، وما زالت، عنصر مضايقة، يدفعها إلى ذلك الآن أيضا الاستياء إزاء العقوبات المفروضة عليها. وفي حقيقة الأمر، تخلص دراسة الجيش في تقييمها للحرب في العراق، بشكل لافت للنظر، وإن كان مخيفا، إلى أنه" يبدو أن إيران هي المنتصر الوحيد".

وفي عام 2010، أوضح مقدمو الإحاطات للقادة العسكريين الأمريكيين في أفغانستان أنه من المعروف أنه  لم تنجح في أي وقت من الأوقات أي محاولة ضد التمرد عندما يلجأ المتمردون إلى ملاذ آمن عميق عبر الحدود. ورغم أنهم أضافوا أنهم يأملون في أن يكون الوضع في أفغانستان مختلفا، لم يثبت حدوث ذلك بعد أكثر من عقد من تصريحاتهم.

 ويؤكد مولر في ختام تقريره أن التجربة ذات الصلة في العراق تشير إلى أن مقدمي الإحاطات كانوا على حق تماما. وإذا كانت الولايات المتحدة لا تريد خوض حرب شاملة بصورة مباشرة ضد إيران- وهو ما قد يسفر عن كارثة أخرى في الشرق الأوسط- من الممكن أن يستمر الإيرانيون على ما هم عليه إلى الأبد.

ع.ح./ع.ج. (د ب أ)

  • Türkei Soldaten Kurdengebiet (picture-alliance/dpa)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    تركيا

    تسبب الصراع الدائر بين القوات التركية وحزب العمال الكردستاني في مقتل 3000 شخص السنة الماضية. وتعد هذه الحصيلة هي الأكبر منذ عام 1997، كما أوضحت الدراسة الصادرة عن معهد الدراسات الإستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقراً له.

  • Jemen Luftangriff in Sanaa (picture-alliance/dpa/Y. Arhab)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    اليمن

    حلت اليمن بعد تركيا في قائمة الدول من حيث عدد القتلى بسبب الصراعات المسلحة عام 2016، حيث لقي 7000 شخص مصرعهم على خلفية الصراع الدائر بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وحلفائهم الخليجيين في إطار التحالف العربي.

  • Afghanistan Kämpfe in der Prozinz Helmand (picture-alliance/dpa/W. Yar)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    أفغانستان

    16 ألف هو حصيلة عدد قتلى الصراعات المسلحة في أفغانستان في السنة الماضية، بعد أن وسعت حركة طالبان من إستراتيجيتها في تنفيذ العمليات الانتحارية لتشمل مناطق حضرية في البلاد، لم تمتد إليها خلال السنوات الماضية.

  • Irak Gefechte bei Mossul (picture-alliance/dpa/B. Janssen)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    العراق

    منذ الحرب الأمريكية على العراق عام 2003 والأوضاع في البلاد غير مستقرة. وفي السنة الماضية لقي 17 ألف شخص مصرعهم جراء العنف والتفجيرات المتواصلة التي شهدتها غالبية المحافظات العراقية، خصوصاً في الحرب المستعرة مع تنظيم "داعش".

  • Mexiko Polizei entdeckt Leichen von Alejo Nabor Jimenez Juarez und Jose Alfredo Juarez de la Cruz (Getty Images/AFP)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    المكسيك

    على نحو مفاجئ، جاءت المكسيك ثانياً في الدراسة بعد أن وصل عدد القتلى في المواجهات بين العصابات المسلحة المتاجرة بالمخدرات والقوات الحكومية إلى 23 ألف خلال العام الماضي. وقضى الضحايا حتفهم بأسلحة خفيفة وليس بالطائرات ولا الدبابات.

  • Syrien Zerstörung Stadt Daraa (picture-alliance/AA/A. Al Ali)

    بالصور.. دول ضمن قائمة "ضحايا الصراعات المسلحة"

    سوريا

    أتت سوريا الممزقة بحرب أهلية طاحنة في المرتبة الأولى من حيث عدد القتلى الذين لقوا مصرعهم في صراعات مسلحة بواقع نحو 50 ألف شخص، وهو ما استطاع المعهد توثيقه في دراسته لعام 2016. إعداد: رضوان المهدوي


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