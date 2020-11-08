 تحليل: بايدن والعالم العربي.. أوكسيجين لـ″الربيع″ والترامبيون لم يخسروا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: بايدن والعالم العربي.. أوكسيجين لـ"الربيع" والترامبيون لم يخسروا

شباب ونشطاء الحراك السياسي في البلدان العربية ابتهجوا لفوز جو بايدن.. وبالمقابل فان خسارة ترامب لا تعني أن الترامبيين في المنطقة خسروا تماما. وهذا ما يدعو إلى الحذر في قراءة تداعيات نتائج الانتخابات الأمريكية عربيا.

Karikatur Sergey Elkin l US-Präsidentschaftswahl - Joe Biden feiert den Sieg

هل ينجح الرئيس المنتخب جو بايدن في نهج سياسة تضع حقوق الانسان كأولوية؟

أن يكون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول الزعماء العرب المهنئين للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدين، حتى قبل أن يستفيق بعض النشطاء المدافعين عن الديمقراطية من نشوتهم بخسارة الرئيس دونالد ترمب، فتلك إشارة إلى أن قراءة متسرعة لتداعيات نتائج الإنتخابات الأمريكية في العالم العربي، قد تقود إلى استنتاجات خاطئة.

"أوكسجين للربيع العربي"

أحدث تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أنظمة سياسية في العالم العربي تستخدم جائحة كورونا كذريعة لتصعيد انتهاكاتها لحقوق الانسان. ففي مصر ارتفع عدد التجاوزات، وفي الجزائر تتعرض حرية الصحافة ونشطاء الحراك الشعبي لعمليات خنق ملحوظة، وفي العراق نفذت أبشع انتهاكات بحق نشطاء الحراك وبلغت حد الاغتيالات في صفوفهم، دون أن يكشف عن الفاعلين.

"أخيرا شيئا من الأوكسجين"، هذه العبارة لا تعني ما يمكن أن يتبادر إلى حاجة ملايين يعانون الاختناق بسبب فيروس كورونا، بل كانت جملة قصيرة غرد بها الحقوقي المصري البارز جمال عيد، لحظة إعلان نتائج الإنتخابات الأمريكية، معبرا من خلالها عن توصيفه لوقع فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية على الأوضاع في مصر وبلدان عربية أخرى.

لكن مع رد فعل الحقوقي المصري النابع من بلد يوجد به عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، صدرت ردود فعل أخرى تُظهر الابتهاج الكبير في أوساط نشطاء حقوقيين وسياسيين عرب بفوز بايدن.

الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، ذكّر بصداقته القوية مع جو بايدن عندما كان نائبا للرئيس أوباما، الذي منحت إدارته نصف مليار دولار كائتمان نقدي للديمقراطية الناشئة في تونس، التي تواجه منذ سنوات صعوبات إقتصادية جمّة. و بالنسبة للمرزوقي فإن فوز بايدن على ترامب يعني "فوز الديمقراطية على الشعبوية".

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما والرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي واشنطن 2015 (أرشيف)

منحت ادارة الرئيس أوباما دعما ماليا وسياسيا للانتقال الديمقراطي في تونس

مختارات

يمثل تدخل القوى الأجنبية في التصويت أحد أكبر المخاوف في الانتخابات الأمريكية. ويقول الخبراء إن هناك أكثر من طريقة لحدوث ذلك - ولا يتعلق الأمر بتغيير النتائج فقط.

يرى نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس أن بلاده معنية باستنتاج الدروس من الانتخابات الأمريكية، معتبراً أن مجريات فرز الانتخابات الأمريكية واتهامات ترامب بالتلاعب فيها، هو تحذير لألمانيا أيضاً في انتخاباتها المقبلة.

كما توقع الكثيرون، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقرار والاعتراف بهزيمته أمام غريمه الديمقراطي جو بايدن. ترامب غادر البيت الأبيض متجها إلى نادي الغولف الخاص به لكنه لم يتوقف عن نشر التغريدات المثيرة للجدل.

ففي مهد الربيع العربي واستثناؤه الوحيد، وبعد مرور عشر سنوات من حادثة حرق محمد البوعزيزي لنفسه والتي أشعلت الانتفاضات والثورات في العالم العربي، ما تزال الديمقراطية الناشئة تواجه تحديات كبيرة, وتشير أحدث استطلاعات للرأي في البلد، بأن عبير موسي زعيمة الحزب الدستوري الحر أشد أنصار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، تتصدر نوايا التصويت بالاضافة إلى الرئيس الحالي قيس سعيّد.

وقد كان لافتا أنه في اليوم الذي أعلن فيه فوز بايدن، كانت السياسية التونسية الشعبوية تحتفل مع نواب حزبها، بذكرى تولي زين العابدين بن علي للحكم، وجرى المشهد تحت قبة البرلمان المنتخب إثر الثورة. وقد أثار المشهد ردود فعل غاضبة في أوساط شبابية ونشاط سياسيين. وكثير منهم لا يخفون خشيتهم من استعادة بقايا النظام السابق لزمام السلطة في مهد الربيع العربي، وبعضهم يتهم "قوى مضادة للثورة" في الدولة العميقة وجماعات ضاغظة بالداخل، بموازاة أدوار دول عربية مثل الإمارات ومصر لدعم أنصار النظام السابق وعلى رأسهم عبير موسي، لإجهاض الديمقراطية الناشئة، عبر استغلال حالة التذمر في أوساط الشباب بسبب سوء الأحوال الاجتماعية والاقتصادية.

مصر بين ترامب وبايدن

فوز جو بايدن في مرحلة حساسة من تطور الأوضاع السياسية في بلدان عربية عديدة، حيث توجد مسارات حراك شعبي في مفترق طرق، كالجزائر والسودان ولبنان والعراق، وفي دول أخرى مثل سوريا واليمن يسود منطق الحسم العسكري. كما تكشف الحالة المتأزمة في ليبيا، سريالية المشهد السياسي العربي، حيث تتأرجح بين الحسم العسكري وجلسات حوار مارثونية بحثا عن حل سلمي مستعص.

وفيما يستعد الرئيس المنتخب بايدن لاستلام السلطة، فإن سجل مصر في حقوق الانسان مثقل بالانتهاكات، وقبل أسابيع فقط وجه 56 من أعضاء الكونغرس رسالة للرئيس المصري تطالبه بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

USA Washington | Abdel Fatah Al-Sisi, Präsident Ägypten & Donald Trump (Reuters/K. Lamarque)

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دعم متواصل من الرئيس ترامب

ويميل محللون للاعتقاد بأن بايدن سيكون أكثر حسما من سلفه ترامب إزاء قضايا حقوق الإنسان في مصر. وقد كان لافتا أن تظهر تغريدة سابقة لبايدن من جديد للتداول على منصة تويتر، مباشرة إثر إعلان فوزه، حيث غرد بايدن في يوليو تموز الماضي: "لا مزيد من الشيكات على بياض لـ'ديكتاتور ترامب المفضل‘."، وذلك في تعقيب منه على إفراج السلطات المصرية عن الناشط المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية، محمد عماشة، بعد قضائه 486 يوما في السجون على خلفية اتهامه بحمل لافتة تظاهر.

ومن المرجح أن يبعث فوز بايدن روحا جديدة في "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" Project on Middle East Democracy (POMED)، لكن من الصعب تخيل مشهد اللقاء الواعد بالتغيير الذي جمع طلاب جامعة القاهرة في مايو أيار 2009 بالرئيس الديمقراطي باراك أوباما الذي كانت مصر أول عاصمة شرق أوسطية يزورها - بعد انتخابه - حتى قبل اسرائيل، واستمرت إدارته في دعمها لثورات الربيع العربي التي أطاحت بزعماء كانوا حلفاء تقليديين لواشنطن وأولهم الرئيس الراحل حسني مبارك.

وكان أوباما يريد وقف المساعدات المالية والعسكرية لنظام الرئيس السيسي إثر إطاحته بحكومة الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي (توفي بالسجن في يوينيو 2019)، وهي مساعدات تقدمها واشنطن لمصر منذ توقيع هذه الأخيرة لمعاهدة كامب ديفيد للسلام سنة 1978.

USA Washington Weißes Haus | Abkommen Naher Osten (Getty Images/A. Wong)

اتفاقيات السلام بين اسرائيل ودول عربية برعاية ترامب خطوة لا يتوقع أن يتراجع عنها بايدن

ويعتقد مراقبون غربيون بأن سياسة بايدن إزاء مصر لن تكون نسخة مكررة لسياسة إدارة أوباما، لكنها لن تستمر في سياسة ترامب، ومن المرجح أن يكون عنصر الاستمرارية في كل الأحوال هو الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية مع مصر كداعم للسلام مع إسرائيل، وكشريك في الحرب على الإرهاب، ودون أن يتخلى عن قضايا حقوق الانسان.

وتتعزز هذه النظرة لمستقبل العلاقات الأمريكية المصرية، باستمرار الدور المصري في دعم اتفاقيات التطبيع مع إسرايئل التي وقعتها الإمارات والبحرين والسودان.

ولكن ملامح السياسة الأمريكية في المنطقة ستكتمل بعناصر أخرى وملفات متشابكة ترتبط بالملف الإيراني والعلاقة مع السعودية وتركيا، ولن يغيب عنها "دعم الديمقراطيات" كما جاء في مقال لبايدن نشره في مجلة فورين أفيرز الأمريكية بعددها الربيعي (مارس-أبريل) الماضي.

ذريعة أخرى لمحاصرة الديمقراطية الناشئة

بيد أن دعم الديمقراطيات في العالم، سيقتضي من إدارة بايدن المقبلة أن تقدم الديمقراطية الأمريكية كنموذج، وهنا تبدو الصورة مشوشة في طريق بايدن وإدارته المقبلة.

ذلك أن بايدن خرج من معركة انتخابية مريرة تلوثت فيها صورة الديمقراطية الأمريكية العريقة، ليس فقط بمشهد الرئيس الممتنع عن التسليم بهزيمته بحجة وجود تجاوزات في العملية الانتخابية، بل أيضا بما لحق ديمقراطية يتجاوزعمرها قرنين من الزمن، من انقسامات وفضائح تمييز عرقي وعنف.

لقد كشفت انتخابات 2016 التي فاز بها الرئيس ترامب وفترة ولايته، ثغرات وعيوب عديدة في النظام الاجتماعي والسياسي الأمريكي، وإلى أي حد كان النهج الشعبوي الذي انتهجه ترامب مضرا بالديمقراطية الأمريكية والغربية بشكل عام. ما حدا بنائب المستشارة أنغيلا ميركل، وزير المالية الاشتراكي أولاف شولتس للتحذير من مآل مشابه في ألمانيا. وكتب شولتس في مقال لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانيةفي عددها ليوم الأحد (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020)  لم يكن "مجرد إثارة سياسية استمرت لأيام، بل كان أيضاً تحذيراً قوياً لنا في ألمانيا مما يمكن أن يؤول إليه الأمر، عندما ينقسم مجتمع ما"، مشيرا إلى توظيف الرئيس ترامب و"بلا هوادة" خلال فترة رئاسته للانقسام في المجتمع الأمريكي وتعميقه.

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منصف السليمي، صحفي خبير بالشؤون المغاربية بمؤسسة DW الألمانية

وفي مقاله المنشور قبل ستة أشهر يتحدث بايدن عن "تجديد الديمقراطية في الداخل" كأولوية في حالة فوزه بالانتخابات. ولاشك أن من أهم مقومات الديمقراطية الحديثة هو قدرة مؤسساتها على التصحيح الذاتي، لتجاوز الثغرات والمخاطر التي تهددها في السنوات الأخيرة جراء تنامي التيارات الشعبوية. وبالنسبة للولايات المتحدة، وفق منظور بايدن، فان المسألة تتعلق أيضا بـ"مصير القوة الأولى في العالم ودورها القيادي" الذي يهتز في العالم تحت وطأة المنافسة مع الصين وقوى أخرى.

لكن، تحذير زعيم سياسي مثل أولاف شولتس القيادي في أعرق حزب ألماني (الاشتراكي الديمقراطي) من قساوة دروس الانتخابات الأمريكية على ديمقراطيات أوروبية عريقة، يحمل معه محاذير أكبر بالنسبة لديمقراطيات ناشئة في تونس أو السودان أو لبنان، ناهيك عن بلدان عربية أخرى ما تزال في قلب صحراء الاستبداد.

ومن هنا تبدو خطورة الخطاب القومي الشعبوي والإسلاموي على الديمقراطية في العالم العربي، وكلاهما يتوفر على معول فعال في هدم الحريات والديمقراطية، ليس فقط في ظل غياب العدالة الاجتماعية وتفشي البطالة وانسداد الآفاق أمام الشباب وهزال حصيلة حكم أحزاب الاسلام السياسي، بل أيضا بتوظيف الثغرات التي ظهرت في الديمقراطية الأمريكية للتشكيك في النظام الديمقراطي نفسه، والترويج لنظريات المؤامرة في تفسير أحداث الربيع العربي.

وإذا كانت الانتخابات الأمريكية والأوروبية، قد أظهرت في السنوات القليلة الأخيرة إلى أي حد يمكن توظيف شبكات التواصل الاجتماعي وهجمات قراصنة الانترنت، من قبل الشعبويين ومن قبل قوى خارجية مناوئة للقيم الديمقراطيةلتهديد ديمقراطيات عريقة والتلاعب بأصوات ناخبيها، فان الأمر يمكن أن يكون أكثر فداحة بالنسبة للعالم العربي. إذ تفيد تقاريرمتخصصة عديدة بأن الديمقراطية الناشئة في تونس تعرضت وما تزال تتعرض لمحاولات إجهاض وإرباك ضخمة.

ومن يتصفح منصات مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية عديدة حاليا في سياق الانتخابات الأمريكية، تطالعه عناوين من قبيل "أزمة الديمقراطية الأمريكية"، "انهيار الديمقراطية الأمريكية"، وهي ليست كلها قلقا على مستقبل الديمقراطية، بل يتم في غضون كثير منها تحميل الديمقراطية أوزار الفوضى والمشاكل البنيوية في المجتمعات العربية، ومن خلالها يتم استدعاء الحلول الأمنية والقبضة الحديدة كسبيل لـ"الخلاص" وكمسوغ لوأد أي حراك ديمقراطي وإجهاض الديمقراطية الناشئة!

  • يمتطي كل من بايدن وهاريس ثعبانًا وسط بركة وحل ، وتظهر الصورة لافتة كتب عليها احترس من المستنقع ، بينما يركب ترامب عصا المكنسة في الخلفية. وبعيدا تظهر جزيرة صغيرة تحمل العلم الأمريكي (ينس كريك)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    على درب الحرب الانتخابي

    اتهمت كامالا هاريس، نائبة المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية جو بايدن، الرئيس الحالي دونالد ترامب باستخدام "تكتيكات قذرة". وعبر هذا الرسم الكاريكاتوري يصور الألماني ينس كريك، الرئيس الأامريكي دونالد ترامب، برسم يظهره مثل ساحرة شريرة في قصة خيالية، غير آبه بما يجري.

  • دونالد ترامب يحمل صورة لجو بايدن مصورًا على أنه شيطان حامل لمطرقة ومنجل مع ألسنة لهب مشتعلة في الخلفية (رسم كاريكاتوري لمارتن إيرل / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعاية كاذبة

    يعشق الرئيس ترامب مدح نفسه، إذ قال في تصريحات سابقة: "أنا شخص غير عنصري بتاتاً"، "لا أحد يحترم النساء أكثر مني"، "أنا أكثر الأشخاص فهما للأمور الاقتصادية". لكن هذا الرسم يجسد ترامب مادحاً لملتقط صورة تظهر المرشح الديمقراطي جو بايدن وهو في شكل شيطان، بأنه "أفضل المصورين في العالم".

  • غرق ترامب وبايدن، تحت مراقبة عيون كاميرات التلفزيون ، في حفرة طينية (كاريكاتير لماريان كامينسكي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    مناظرة تلفزيونية

    يطرح رسام الكاريكاتير التشيكي ماريان كامينسكي عبر رسمه سؤال: ما الذي حل بثقافة النقاش السياسي في الولايات المتحدة؟ ويصور المواجهة الأولى على شاشة التلفزيون بين المرشحين للرئاسة الأمريكية كمعركة داخل حلبة وحل. إذ انهما قاما بشتم بعضهما خلالها بدلاً من تبادل الحجج.

  • تمثال نصفي لجو بايدن بجانب أحد المهرجين (رسم كاريكاتوري لكريستي)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    "جو النائم" و "المهرج"

    دأب دونالد ترامب على وصف غريمه بايدن بـ "رجل عجوز نائم" و"دمية في يد اليسار الراديكالي". ورد بايدن على هذه الاتهامات بوصف ترامب بـ "العنصري والكاذب والمهرج" وأنه "أسوأ رئيس عرفته أمريكا على الإطلاق". مناظرة علق عليها الأمريكيون بكونها "واحدة من أسوأ المناظرات التي شهدتها أمريكا على الإطلاق". الفنانة الإيطالية كريستي عبرت عن الموضوع برمته برسمتها هذه.

  • طفل ممتلئ الجسم يرتدي حفاضات مع قصة شعر ترامب ، محاطًا بالألعاب وقطعة من الكعكة وشعار تويتر وصاروخ لعبة (كاريكاتير لدامين جليز)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلوك طفولي

    يشعر الناس في إفريقيا أيضاً بالدهشة من سلوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الناضج. إذ يرى رسام الكاريكاتير داميان جليز من بوركينا فاسو أن الرئيس مجرد شقي صغير يريد أن يصل غايته بغض النظر عن التكلفة والخسائر.

  • دونالد ترامب على شكل غودزيلا وخلفية حمراء (رسم كاريكاتوري بواسطة تاكيشي كيشينو)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامبزيلا

    أول ظهور للفيلم الياباني غودزيلا على الشاشة كان في عام 1954. وأينما ذهبت السحلية العملاقة، كانت تخلف دماراً. وعبر الفنان تاكيشي كيشينو، عن موضوع الانتخابات بتصوير الرئيس الأمريكي المشاكس ترامب في شكل وحش غودزيلا العملاق، ويطرح سؤال: هل لجو بايدن فرصة ضد ترامبزيلا؟

  • ترامب وكيم جونغ أون، كلاهما طفلان عريان ممتلئا الجسم ، يزحفان حول صاروخ (Karikatur von Tjeerd Royaards)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    صراع "ذكور القطيع"

    يستمتع دونالد ترامب بصراعه مع الحكام الذين لا يهتمون بشدة بالمعايير الديمقراطية كبوتين وأردوغان والديكتاتور الكوري الشمالي كيم جونغ أون. من ناحية أخرى، يصف ترامب جو بايدن بأنه رجل عجوز ضعيف، أي أنه بالنسبة له، ليس خصماً يُحتاط منه. ويصور رسام الكاريكاتير الهولندي، تجيرد رويدس، القاسم المشترك بين هؤلاء السياسيين، متمثلاً في سلوك التنافس النموذجي لذكور القطيع.

  • دونالد ترامب ، في شكل كلب مهاجم، يطارد ساعي بريد (رسم كاريكاتوري للديمار ماندزل / تونبول)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    التصويت عبر البريد؟ لا يمكن!

    "ستحدث احتيالات لم نر مثيلاً لها من قبل"، هكذا هاجم رئيس الولايات المتحدة فكرة التصويت عبر البريد بل واقتطع من أموال الدعم المخصصة للخدمات البريدية. وبسبب المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا، فإن الديمقراطيين يريدون الإدلاء بأصواتهم عن طريق البريد، وهو ما يزعج الرئيس الحالي. وضعية صورها الفنان فالدمار بهذه الصورة.

  • عرض دونالد ترامب على الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو وظيفة مدير حملة (كوستاس كوفوجيورجوس)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    يد المساعدة

    يتجاهل الرئيس في خطاباته ضد الخدمة البريدية الإشارة إلى أنه قد صوت بنفسه عبر البريد في مناسبات متعددة. وعلى الرغم من أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يؤكد أنه لا يوجد تزوير لأصوات الناخبين في الولايات المتحدة، إلا أن ترامب يصر: أمريكا مهددة بـ "أكثر انتخابات تزويراً في التاريخ". رسام الكاريكاتير اليوناني كوستاس كوفوجيورجوس يظهر أنه إذا لزم الأمر، يمكن لترامب الحصول على المساعدة من الخارج.

  • مجموعة من المتظاهرين يرفعون لافتات: ترامب رجلنا، نحتاج إلى دونالد ، 4 سنوات أخرى... في الخلفية ، البيت الأبيض، مع جملة للرئيس ترامب يقول فيها واو! انظر إلى معجبي! ، و شخص يرد هؤلاء رسامو كاريكاتير، سيدي الرئيس! (كاريكاتور فون مارك لينش)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    ترامب خلق لمنصب الرئيس

    يوجد مؤيدون لترامب داخل الولايات المتحدة وخارجها. وبدوره يتحدث الفنان مارك لينش من أستراليا باسم رسامي الكاريكاتير عبر العالم، ويؤيد ولاية جديدة لترامب. وهتف المتظاهرون في لوحته الكاريكاتورية "نحن بحاجة إلى رفيقنا" و"نحن نحب رئيس تويتر"، إذ لا يوجد سياسي آخر يقدم لرسامي الكاريكاتير القدر نفسه من المواضيع التي يقدمها الرئيس الحالي للبيت الأبيض.

  • البيت الأبيض أمامه علم ترامب ولافتات كتب عليها سأبقى! و كيم أحبك! و أنا الدولة و أجعلني عظيمًا مرة أخرى و لا يمكنك إيقافي ، بايدن! (Cartoonfix / toonpool.com

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    دعوة الداعمين

    أوضح ترامب مراراً أنه يريد البقاء في البيت الأبيض. وفي حال خسر الانتخابات، فإنه لم يعلن موافقته صراحة على انتقال سلمي للسلطة، وعلق على الموضوع بقوله "سنرى ما سيحدث". لقد حث أنصاره بالفعل على الاحتجاج في حالة عدم إعادة انتخابه. لكن ماذا لو أصبح بايدن رئيساً؟ هل يدعو ترامب هذا التساؤل أخباراً زائفة؟

  • طفل حزين ينظر إلى كرة أرضية محطمة بها غيوم نووية بينما تستقر يد رجل على كتفه، مع كلمات تقول: سيكون هذا كله لك يومًا ما! (Chrsitiane Pfohlmann / toonpool.com)

    الانتخابات الأمريكية بريشة رسامي الكاريكاتير حول العالم

    سلالة حاكمة

    اعترض ترامب على مادة الدستور الأمريكي التي تحظر فترة ولاية ثالثة. هل يفكر في رئاسة مدى الحياة؟ غالباً ما تحضر العائلة بأكملها في التجمعات الانتخابية، بما في ذلك نجل دونالد الأصغر بارون. هذا الأخير أثار ريشة رسام الكاريكاتير الألماني كريستيان بفولمان وجعله يتساءل عن إمكانية ولادة ملكية في الولايات المتحدة.


 

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