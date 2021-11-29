 تحليل: الحكومة الألمانية القادمة وحقيقة الترحيب بالهجرة المُنظمة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.11.2021

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سياسة واقتصاد

تحليل: الحكومة الألمانية القادمة وحقيقة الترحيب بالهجرة المُنظمة

على نحو مفاجئ أكد اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس على فتح الباب واسعا أمام المهاجرين إلى ألمانيا عبر الطرق الشرعية. ما خلفيات ذلك، وهل يتم تجاوز مشكلة النقص في العمالة المتخصصة عبر ذلك؟

المستشار القادم أولاف شولتس في الوسط وإلى جانبه شريكاه في الائتلاف الحكومي كريستيان لندنر (يمين) وروبرت هابيك (يسار)

الحكومة الألمانية القادمة لديها خطط واستثمارات مستقبلية طموحة، لكن نقص العمالة المتخصصة قد يعرقل تنفيذها!

دعونا "نكون أكثر جرأة من أجل مزيد من التقدم عن طريق التحالف من أجل الحرية والعدالة والاستدامة". هذا هو عنوان اتفاق الائتلاف الحكومي القادم في ألمانيا بزعامة أولاف شولتس بين حزبه الاشتراكي وكل من حزب الخضر والحزب الليبرالي. وكما كانت التوقعات أعطى الاتفاق الأولوية لمواجهة جائحة كورونا بما في ذلك تشكيل خلية أزمة دائمة لإدارة الأزمة وتجاوزها. غير أن بعض بنود الاتفاق شكلت مفاجأة، لاسيما المتعلقة باللاجئين والمهاجرين. فعلى الرغم من حساسية موضوع اللجوء والهجرة واستغلاله سياسيا في الوقت الحالي من قبل قوى عديدة على رأسها قوى اليمني الشعبوي والمتطرف في عموم أوروبا، فإن الاتفاق يفتح أبوابا أوسع للهجرة واللجوء، ولكن بشكل منظم عبر السفارات والمؤسسات الألمانية المعنية وبعيدا على العشوائية والاتجار بالبشر واجتياز الحدود سرا، وغيرها من الطرق اللاشرعية. 

أحد قوارب المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط مقابل الشواطئ الليبية

الحكومة الألمانية الجديدة: نعم لمزيد من المهاجرين ولكن بشكل منظم وعبر الطرق الشرعية

بلد هجرة من "الطراز الحديث"!

مختارات

رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟

الاشتراكي والليبرالي والخضر..الأحزاب الألمانية الثلاث تعلن التوصل إلى اتفاق حول وثيقة الائتلاف الحكومي. قادة الأحزب بدؤوا في عرض تفاصيل برنامج الائتلاف المقبل في مؤتمر صحفي وأولاف شولتس هو مستشار ألمانيا القادم.

عدد العمال المهرة في ألمانيا يتناقص باستمرار. وحسب دراسة حديثة فإن 16 بالمائة فقط من الشركات استطاعت كسب عمال مهرة متخصصين من الخارج! فما سبب ذلك وكيف يمكن لألمانيا أن تؤمن حاجة سوق العمل من العمالة المتخصصة؟

وجاء في الاتفاق أن التحالف "يخطط لبداية جديدة تهدف إلى جعل ألمانيا بلد هجرة من الطراز الحديث". وفي التفاصيل نص اتفاق التحالف الذي يُطلق عليه أيضا "تحالف إشارة المرور" على وجوب تقليص "الهجرة غير النظامية والعمل على هجرة منظمة تراعي الواقع الألماني". ومما يعنيه ذلك الإسراع في إصدار الفيزا والعمل على رقمنتها. كما يعني إلغاء حظر العمل على الذين يعيشون في ألمانيا وفسح المجال أمامهم لتعلم اللغة والاندماج والحصول على الجنسية الألمانية بشكل أسهل وأبسط من خلال تقليص الاجراءات البيروقراطية الألمانية المعقدة والمنفرة.

نقص حاد في العمالة المتخصصة

يعكس ما جاء في اتفاق التحالف الحكومي القادم استمرار التزام المانيا باستقبال لاجئين ومهاجرين لأسباب إنسانية، وهو الأمر الذي برهنت عليه خلال الأزمات التي شهدتها مناطق عديدة على رأسها سوريا وقبلها العراق وأفغانستان والبوسنة والهرسك. لكنه يعكس أيضا حاجة ألمانيا الماسة إلى العمالة الأجنبية المتخصصة، لأن استمرار ازدهار الاقتصاد مرتبط باستقدامها. ومن المعروف أن التغيرات الديمغرافية التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة كبار السن والمتقاعدين في المجتمع الألماني مقابل تراجع نسبة الشباب ومن هم في سن العمل أحد أهم أسباب نقص العمالة المتخصصة. وتقدر حاجة ألمانيا السنوية إلى العمالة الأجنبية المتخصصة ما بين 140 إلى 150 ألف شخص سنويا خلال العقد الحالي والعقود الأربعة اللاحقة.

وإذا ما أخذنا التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا بعين الاعتبار، فإن النقص سيزداد بسبب الحاجة لإعادة هيكلة الصناعة والزراعة بهدف تجاوز مشكلة انقطاع سلاسل التوريد وارتفاع أسعار النقل العالمية. ومما يعنيه ذلك إقامة صناعات جديدة وإعادة توطين أخرى هجرت ألمانيا من قبل بهدف تقليل الاعتماد على الخارج في استيراد الكثير من مكونات الانتاج في مجالات من بينها على سبيل المثال الإلكترونيات والبطاريات ومكونات الطاقة المتجددة.

إحدى محطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم الحجري في ولاية براندنبورغ شرق ألمانيا

هل تتمكن الحكومة الألمانية بزعامة أولاف شولتس فعليا من تحقيق هدفها بالاستغناء عن الفحم الحجري بحلول 2030؟

مشاريع طموحة من كل حدب وصوب

وفي مجال التعليم والرقمنة وحماية المناخ، وضع الاتفاق أهدافا طموحة تقضي بالتوفيق بين الحفاظ على الازهار في ألمانيا وفي نفس الوقت الالتزام بمعايير حماية المناخ. في هذا السياق يريد شركاء التحالف خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنسبة تزيد على 50 بالمائة خلال هذه العقد بسبل عديدة من أبرزها الاستغناء عن استخدام الفحم الحجري ورفع مساهمة الطاقات المتجددة في استهلاك الطاقة الكهربائية إلى 80 بالمائة بحلول عام 2030. ومن متطلبات ذلك مضاعفة إنتاج الطاقة الشمسية 3 مرات وتوسيع طاقة الرياح بمعدل سبعة أضعاف خلال السنوات التسع القادمة. ولا تبدو خطط الحكومة في مجال الرقمنة أقل طموحا إذا ينبغي في هذا الإطار تحديث شبكة الاتصالات وربط المدارس ونظم التعليموالمؤسسات بشبكة انترنت تشمل الأرياف أيضا وتكون من بين الأسرع في العالم. ولا تنتهي سلسلة الأهداف الطموحة بذلك بل تذهب إلى وضع خطط لبناء 400 ألف مسكن سنويا، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة وزيادة عدد السيارات الكهربائية إلى 15 مليون سيارة مع نهاية العقد الحالي.

ابراهيم محمد: الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى مؤسسة دويتشه فيله

ابراهيم محمد: مشاريع حكومة المستشار القادم أولاف شولتس ستزيد الحاجة إلى استقدام المزيد من العمالة الأجنبية المتخصصة

مشكلة جذب العمالة الأجنبية المتخصصة

إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب مشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة بمئات مليارات اليورو، ليس بالأمر السهل على الحكومة الجديدة توفيرها. غير أن إيجاد مصادر تمويلها لن تكون العثرة الأكبر أمام تحالف حكومي يستند على رابع أقوى اقتصاد في العالم ألا وهو الاقتصاد الألماني. فعلى الرغم من التكاليف العالية لجائحة كورونا لا يزال لدى الحكومة الألمانية القادمة إيرادات ضريبية ضخمة واحتياطات وفرص كثيرة للاقتراض بهدف تنفيذ المشاريع المطلوبة. وإذا كان الحصول على رؤوس الأموال اللازمة مسألة ممكنة في إطار سياسة حكومية صديقة للاستثمار، فإن العثرة الأكبر التي ستواجه الحكومة القادمة ستكون في صعوبة توفير العدد الكافي من العمال المتخصصين من الخارج لتغطية النقص في مشاريعها الطموحة القادمة. ومن المعروف أن النقص في العمالة المتخصصة موجود حاليا بحدة في أكثر من قطاع على رأسها الصحة والمعلوماتية والبناء. ومن هنا يأتي الطلب الكبير حاليا على المتخصصين في الخدمات الطبية وهندسة المعلوماتية. وفي قطاع البناء وصل الأمر إلى حد أصبح من الصعب جدا الحصول على خدمات شركات البناء المتخصصة دون مرور أشهر على حجز موعد. ومن هذه الخدمات على سبيل المثال أعمال صيانة النوافذ والأبواب والجدران وأسطح الأبنية وتجهيزات التدفئة وتمديدات المياه. ويعتمد قطاع البناء في ألمانيا بشكل كبير على العمالة الأجنبية القادمة من شرق أوروبا وتركيا. ومن الواضح أن أسواق هذه البلدان ليست قادرة على توفير العدد المطلوب من المؤهلات لهذا القطاع حاليا، فكيف عندما يتم البدء بمشاريع لبناء 400 ألف مسكن سنويا؟

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ألمانيا- قانون الهجرة الجديد للعمالة المتخصصة

فرص للمتخصصين من العالم العربي

إن تنفيذ مشاريع الحكومة القادمة الطموحة سيعني حاجة ألمانيا إلى عشرات الآلاف من العمالة الأجنبية المتخصصة الإضافية خلال السنوات التسع القادمة. وسيتم البحث عن هؤلاء في مختلف البلدان بما فيها البلدان العربية التي ستعاني من هجرة المزيد من الكفاءات على ضوء ذلك. غير أن حاجة ألمانيا للكفاءات الأجنبية شيء، وقدرتها على جذبها شيء آخر. فالأمر في النهاية وكما أظهرت محاولات مشابهة لحكومات المستشارة أنغيلا ميركل سيكون مرتبطا إلى حد كبير بحجم وسرعة التسهيلات التي سيتم تنفيذها في مجال المعاملات البيروقراطية المتعلقة بمنح تأشيرات السفر ومعادلة الشهادات وبرامج تعلم اللغة الألمانية وتأمين السكن وبرامج الاندماج في سوق العمل.

إبراهيم محمد

  • أرقام قياسية في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أرقام قياسية للإصابات الجديدة

    دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.

  • احتفالات الكرنفال في كولونيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    موجة بدون صرامة المواجهة

    ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.

  • صورة رمزية لقاعدة 3G

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    بين قاعدة 3G وقاعدة 2G

    سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.

  • فحص سريع للكشف عن كورونا في برلين

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    مجانية الكشف السريع

    أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.

  • التطعيم في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها

    أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.

  • قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في لايبيزغ بشرق ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أوضاع المستشفيات تحت السيطرة

    تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.

  • مشاورات تحالف 'إشارة المرور' في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    جائحة في قلب الانتقال السياسي

    الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

    أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.

  • توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    توقعات بتعافي الاقتصاد

    تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.

    الكاتب: إسماعيل عزام