 تحليل: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي واقتصاديات دول الخليج | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 23.08.2020

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سياسة واقتصاد

تحليل: الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي واقتصاديات دول الخليج

إذا كانت كانت ردود الأفعال السياسية على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مثيرة للجدل، فإن الأوساط الاقتصادية عبرت عن فرحتها به، لاسيما في إسرائيل. ما هي أبرز تبعاته المتوقعة على أسواق الخليج وإسرائيل انطلاقا من دبي وأبو ظبي؟

إلى أي مدى يساعد اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات ترامب في تحقيق اهدافه الانتخابية؟

هل ينجح اتفاق السلام الإماراتي الإسرائيلي أكثر من نظيره مع كل من مصر والأردن؟

على الصعيد السياسي يستمر الجدل حول مزايا اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية على مختلف الأصعدة. وإذا ما تجاوزنا هذا الجدل الممل في غالب الأحيان، تبدو الفرحة واسعة في أوساط رجال الأعمال والشركات الإسرائيلية باتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات، حسب تقرير لوكالة رويترز تحت عنوان: "ابتهاج المستثمرين الإسرائيليين يقابله حذر إماراتي بعد اتفاق بشأن العلاقات".

ورغم صعوبات قيام علاقات طبيعية بين دولة عربية قبل حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، يحق لهم هذا الابتهاج الذي عبر عنه بشكل أوسع ساسة بلادهم وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو. أما خلفيات هذه السعادة فكثيرة وفي مقدمتها أنه لا يفتح أمامهم أبواب ثاني أكبراقتصاد عربي بناتج محلي يزيد على 400 مليار دولار وحسب، بل أيضا أبواب الاقتصاد السعودي كأول اقتصاد عربي بناتج محلي يصل إلى نحو 780 مليار دولار. كما يفتح أيضا أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تتشابك علاقاتها وتسهيلاتها التجارية المتبادلة بشكل واسع مع أسواق الدول العربية الأخرى .

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اتفاق "تاريخي" بين إسرائيل والإمارات

هل يجتمع المال العربي والتكنولوجيا الإسرائيلية؟

تمتلك الإمارات ودول الخليج المال الكثير الذي يذهب للاستهلاك والتجارة والسياحة والعقارات وشراء التقنيات الأمنية والعسكرية والمدنية العالية بالدرجة الأولى، وتقدر قيمة التقنيات العالية اللازمة للأسواق العربية والتي يتم استيرادها من الخارج بشكل أساسي بمئات المليارات من الدولارات سنويا. وبالمقابل تمتلك إسرائيل قسما كبيرا من هذه التقنيات من خلال قاعدة إنتاجية وتكنولوجية متنوعة ومتفوقة في أكثر من مجال حتى على الصعيد العالمي. فهي متميزة على سبيل المثال في إنتاج معدات الأمن والاتصالات والتجسس والطب والطاقة والزراعة والرعية الصحية والتكنولوجيا المالية وغيرها. ويأمل الإسرائيليون بتسويق منتجاتهم ذات التنافسية العالية عبر سوق الإمارات التي تعطيها المزيد من الميزات لقربها منها وتعطشها لها. كما يأمل الإسرائيليون باستثمارات إمارتية في قطاعات التكنولوجيا والسياحة بقيمة تزيد على نصف مليار دولار سنويا مع بداية التعاون. 

أما الإماراتيون الذي حرروا اقتصادهم إلى حد ما من التبعية للنفط فإن آمالهم معلقة على التعاون في مجالات الأمن والفضاء والطاقة والسياحة، لاسيما وأن هناك أكثر من 4 ملايين إسرائيلي يسافرون إلى الخارج سنويا لقضاء عطلاتهم. كما يأملون ببيع نفطهم الرخيص في السوق الإسرائيلية واكتساب معارف جديدة في مجالات الإنترنت والابتكارات. ويجري الحديث عن مشاريع بنى تحتية طموحة مثل مشروع سكة حديد تربط ميناء حيفا على البحر المتوسط بالإمارات تقلب طرق التجارة الحالية رأسا على عقب وتعزز دور دبي وأبو ظبي كمركزين للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هذه الآمال واقعية؟

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تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل

المصالح تقهر العداوات والوقائع

على ضوء التجربة التاريخية للعلاقات بين مختلف الدول على ضوء التجربة التاريخية للعلاقات بين مختلف الدول يمكن القول أن المصالح النابعة من ضرورات ضاغطة قادرة على تغيير الوقائع حتى بين الدول المتعادية. وتأتي هذه الضرورات بالنسبة لإسرائيل والإمارات من الأزمات التي يعاني منها اقتصادهما حتى قبل جائحة فيروس كورونا. غيرأن الجائحة زادت من حدتها وخاصة في الإمارات التي تعتمد على السياحة والسفر والاستثمارات العقارية وخدمات المعارض والمؤتمرات التي تعرضت معظم قطاعاتها لشلل جزئي أو شبه كلي بفعل الفيروس. ومن الموشرات على ذلك تسريح عشرات الآلاف من وظائفهم في دبي وباقي الإمارات وتراجع الاستثمار هناك بنسبة تزيد على 70 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وفي إسرائيل التي خسرت الكثير من أسواق التصدير بسبب الجائحة يتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تزيد على 6 بالمائة هذا العام. ومن هنا فإن الآمال المعلقة على الاتفاق لتحريك عجلة الاقتصاد ومواجهة تبعات الجائحة في كلا البلدين كبيرة. ويعزز ذلك حقيقة أن هناك علاقات اقتصادية سرية تتم منذ سنوات في الخفاء بين إسرائيل من جهة والإمارات وقطر وسلطنة عمان وبلدان عربية آخرى كالمغرب وتونس من جهة أخرى. وإذا كانت هذه العلاقات ركزت على تسويق منتجات أمنية وتجسسية ودفاعية إسرائيلية، فإن الاتفاق يخرجها إلى العلن ويفتاح الباب على مصراعية أمام علاقات أوسع في مختلف المجالات. ويدل على ذلك أنه وبعيد الإعلان عن الاتفاق الذي لم يوقع بعد تم توقيع اتفاق بين شركة جي 42 الإماراتية وشركة نانوسينت الإسرائيلية لتصنيع جهاز يكشف عن كوفيد-19. وفي إسرائيل بدأت شركة افييشن لينكس الإسرائيلية ببيع عروض سياحية إلى الإمارات.

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مسائية DW: "اتفاقية أبراهام".. هل تعزز فرص السلام في الشرق الأوسط؟

الإمارات ليست مصر ولا الأردن

رغم هذه الأدلة وتلك الضرورات، فإن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل لن تزدهر حسب رأي الكثيرين. ومن البراهين التي على ذلك حسب رأي هؤلاء فشل اتفاقيتي السلام بين تل أبيب من جهة وكل من مصر والأردن من جهة أخرى في الوصول إلى علاقات اقتصادية طبيعية لأسباب من أبرزها الرفض الواسع في المجتمعات العربية وقطاع الأعمال لهذه العلاقات مع استمرار النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. غير أن أنصار هذا الرأي ينسون حقيقة أنه لايمكن مقارنة الإمارات بمصر والأردن، لأن اقتصاد الإمارات يتمتع بطابع عالمي منفتح على التجارة الدولية ومرتبط إلى حد كبير باستثمارات عالمية متعددة الجنسية. وفي هذا الإطار أضحت الإمارات وخاصة إمارة دبي أهم منصة عربية وشرق أوسطية مفتوحة للتجارة والتغليف وإعادة التصدير إلى العالم العربي وإيران ووسط آسيا. وعبر هذه المنصة ومراكزها الكثيرة لتجميع مختلف أنواع السلع والأجهزة والتجهيزات ليس من الصعب إعادة تغليف وتسويق المنتجات الإسرائيلية إلى العالم العربي وخارجه تحت أسماء جديدة وفي إطار منتج نهائي متعدد الجنسية عندما يتطلب الأمر ذلك. ويساعد على ذلك أن رجال الأعمال والكفاءات في الإمارات غالبيتهم غير إماراتيين وليس بين بلدانهم وبين إسرائيل حروب وصراعات تجعلهم يتخذون مواقف متحفظة من التجارة مع الشركات الإسرائيلية. وطالما يتوفر الإطار السياسي للتعاون بين الإمارات وإسرائيل من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات، فإن أعمالهم مع هذه الشركات انطلاقا من الإمارات ستجد طريقها الأوسع إلى الازدهار.

ابراهيم محمد: خبير الشؤون الاقتصادية في مؤسسة DW

ابراهيم محمد: المصالح قادرة على تغيير الوقائع

تسهيل الدعم السياسي والعسكري بمغريات الاقتصاد

ومثل هذا الطريق ينطبق أيضا على رجال الأعمال والشركات الإماراتية التي ترتبط إلى حد كبير بالنخب والعائلات المسيطرة على السلطة إداريا وماليا. ويهم هذه العائلات دفع أوجه التعاون الاقتصادي مع الجانب الإسرائيلي لدوافع متعددة لا تقتصر على المنافع المالية وحسب، بل أيضا بدافع الحصول على مزيد من الدعم السياسي والعسكري والتقني الأمريكي والإسرائيلي والغربي، فمثل هذا الدعم تحتاجه العائلات الحاكمة لاستمرار قمعها لأي حراك فردي أو شعبي يقوم به نشطاء سياسيين بهدف الوصول إلى حريات أساسية وتعددية سياسية في بلدان محرومة منها. كما تحتاجه لمواجهة النفوذين الإيراني والتركي المتزايد في المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية واليمن وليبيا . وعلى هذا الأساس يأمل حكام الإمارات بأن يساعد الاتفاق على إزالة كل العقبات أمام مساعيهم لشراء طائرة الشبح الأمريكية إف-35 وأسلحة أخرى تدخل التكنولوجيا الإسرائيلية في صناعتها أو تعتمد عليها إلى جانب التكنولوجيا الأمريكية والغربية. وفي الحقيقة فإن الدعم المذكور تسعى إليه أيضا العائلات الحاكمة الأخرى في السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى أكثر من أي وقت مضى. وعليه فإن التعاون الاقتصادي بينها وبين إسرائيل سيسير بخطى أسرع وعبر أبواب أوسع من أي وقت مضى.

ابراهيم محمد

  • Gründung des Staates Israel 1948 Staatspräsident Weizmann Amtseid (picture-alliance/akg-images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/ مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Sechstagekrieg - Israel - Eroberung von Jerusalem (picture alliance/AP/KEYSTONE/Government Press Office)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب الأيام الستة

    تعددت الحروب بين إسرائيل وجيرانها العرب، ففي 5 حزيران/ يونيو 1967 نشبت حرب جديدة بين الدولة العبرية وبين كل من مصر وسوريا والأردن، لتكون الثالثة في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. لكنها سرعان ما انتهت بنصر إسرائيلي واستيلائها على قطاع غزة والضفة الغربية وسيناء وهضبة الجولان.

  • Nakba - Die Katastrophe

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد "نكسة" 1967.

  • Libanon Flüchtlingslager Ain el Helweh Straße (John Owens)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Bildergalerie 40 Jahre Jom Kippur Krieg (picture-alliance/dpa)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حرب رابعة

    في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973 قام الجيشان المصري والسوري بهجوم مفاجئ على القوات الإسرائيلية المرابطة في سيناء وهضبة الجولان. حقق الجيش المصري هدفه من الحرب بعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف واتخاذ أوضاع دفاعية. انتهت الحرب رسمياً مع نهاية 24 أكتوبر مع خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العربي الإسرائيلي.

  • Camp David 1978 Ägypten - Israel Friedensverhandlungen (picture-alliance/CNP/Arnie Sachs)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    مصر تفتح الباب

    في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 1977 فاجئ الرئيس المصري أنور السادات العالم بزيارته إلى إسرائيل، لتنطلق مفاوضات سلام شاقة برعاية أمريكية وتتوج في سبتمبر/ أيلول 1978 بتوقيع اتفاقات كامب ديفيد، التي تبعها توقيع معاهدة السلام في 26 آذار/ مارس من عام 1979. أنهت المعاهدة حالة الحرب وانسحبت إسرائيل من شبه جزيرة سيناء. لم يحظ السلام بالتأييد في العالم العربي، إذ اعتبرها العرب آنذاك "خيانة" للفلسطينيين.

  • Friedensnobelpreisträger, Jassir Arafat, Yitzhak Rabin und Schimon Peres (Getty Images)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    اتفاق أوسلو

    بعد شهور من المفاوضات السرية الموازية لعملية السلام التي انطلقت في مدريد عام 1991 تم في 13 من سبتمبر/ أيلول 1993 في حديقة البيت الأبيض توقيع اتفاق أوسلو الذي كان إعلاناً عن المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقال. حصل كل من ياسر عرفات وإسحاق رابين وشيمون بيريز على نوبل للسلام. لكن المعاهدة قوبلت برفض فصائل فلسطينية لها. انعقدت جولات كثيرة لاستكمال السلام الذي تعثر باندلاع الانتفاضة الثانية.

  • USA 1995 Erklärung zum Nahostkonflikt | König Hussein von Jordanien & Bill Clinton & Jitzchak Rabin (picture-alliance/AP Photo/G. Gibson)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    معاهدة وادي عربة

    في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 1994 وبرعاية الرئيس الأمريكي بيل كلينتون وقع رئيس الأردن وإسرائيل معاهدة سلام بينهما. أنهت معاهدة وادي عربة رسمياً عقوداً من حالة الحرب، بيد أنها لم تكتسب شرعية شعبية في الأردن حتى اليوم، ففي نظر الشريحة الأكبر من الأردنيين، الذين يشكل الفلسطينيون أكثر من نصفهم، لا تزال إسرائيل "عدواً". وبموجب المعاهدة احتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Bildkombi Fahne von Israel und Fahne der Vereinigten Arabischen Emirate

    اتفاق أبراهام.. أحدث حلقة في مسار حروب وسلام متعثر

    الإمارات والدولة العبرية تعلنان التطبيع الكامل

    توصلت الإمارات وإسرائيل إلى "اتفاق سلام تاريخي"، حسب الرئيس ترامب الذي قال إنهما ستباشران قريبا لقاءات لعقد اتفاقيات عدة. وتعد الإمارات أول بلد خليجي يعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل. محمد بن زايد أعلن في تغريدة أنه تم في اتصال مع ترامب ونتانياهو "الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية. بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رد بأن مخطّط الضمّ "تأجّل" لكنّه "لم يُلغ". م.م/خ.س


مختارات

من الإمارات- ماس يأمل في إجراء مباحثات بين إسرائيل والفلسطينيين

بعد زيارته إلى ليبيا، يجري وزير الخارجية الألماني هايكو ماس محادثات في الإمارات، للضغط على أبو ظبي من أجل تنفيذ البيان الختامي لقمة برلين بشأن ليبيا ووقف التسليح. كما ناقش مسألة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.  

ردود متباينة على "اتفاق أبراهام"..وكوشنير يتوقع خطوة مشابهة قريبا

تتواصل ردود الفعل على إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، برعاية أمريكية، في الوقت الذي كشف فيه مسؤول أمريكي عن "احتمال" أن تعلن إسرائيل ودولة عربية أخرى تطبيع العلاقات بينهما خلال ثلاثة أشهر.  

الإمارات وإسرائيل: نشطاء يخشون المزيد من التجسس على إنشطتهم

هناك أثر جانبي مهمل لاتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، ففي المستقبل ستكون أبو ظبي قادرة على الوصول إلى برامج قرصنة إسرائيلية بسهولة أكبر من أجل التجسس بشكل أوسع على النشطاء السياسيين.  

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