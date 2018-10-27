 تحليل: اقتصاد السعودية سيبقى غربي الهوى والهوية | سياسة واقتصاد | DW | 27.10.2018

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سياسة واقتصاد

تحليل: اقتصاد السعودية سيبقى غربي الهوى والهوية

بعد موقف الغرب من مقتل خاشقجي، هناك خشية من دخول دول كروسيا والصين بقوة في مشاريع تحديث السعودية وتهديد مصالح الغرب. غير أن ذلك مستبعد ليس بسبب المصالح الاقتصادية الضخمة بين الرياض وعواصم الغرب وحسب، بل لأسباب أخرى أيضا.

Donald Trump in Saudi Arabien (Reuters/Saudi Royal Court)

قد تؤدي التحقيقات بفضيحة قتل الصحفي السعودي جمال خاشجقي بقنصلية بلاده في إسطنبول إلى إقالة مسؤولين سعوديين آخرين من مناصبهم ومحاكمتهم. غير أنه من المستبعد أن تؤثر بشكل جوهري على مجرى العلاقات الاقتصادية بين المملكة والغرب. ولا يقلل من أرجحية هذا الاستنتاج ضجيج الإدانات العالمية لهذه الجريمة ولا مقاطعة "مؤتمر مبادرة الاستثمار 2018" في الرياض من قبل مسؤولين غربيين ومديري شركات أوروبية وأمريكية.

مصالح هائلة متبادلة

المصالح المتبادلة بين الطرفين السعودي والغربي ضخمة لأسباب كثيرة، من أبرزها عوائد النفط الكبيرة والأهمية الجيوسياسية للسعودية في منطقتي الخليج والشرق الأوسط. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن واشنطن تراهن على المملكة أيضا في تنفيذ عقوباتها ضد إيران، من خلال ضخ المزيد من النفط لتعويض تراجع صادرات النفط الإيرانية بسبب العقوبات اعتبارا من نوفمبر/ كانون الثاني 2018.

أما السعودية فتستثمر من جهتها مئات المليارات من العوائد المذكورة في الولايات المتحدة. وقدرت قيمة الاستثمارات السعودية في سندات الخزينة الأمريكية لوحدها بأكثر من 140 مليار دولار في فبراير/ شباط من العام الجاري 2018. وهناك استثمارات وودائع سعودية كبيرة أيضا في بريطانيا وسويسرا وفرنسا وغيرها من بلدان غرب أوروبا. وتريد السعودية الاعتماد على الغرب بشكل أساسي في تنفيذ خطة التحديث الاقتصادية والإجتماعية التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان باسم "رؤية 2030"، التي تهدف إلى تخليص بلاده من التبعية للنفط. ويبرز من بين مشاريعها مشروع مدينة  "نيوم" بتكلفة 500 مليار دولار.

Investorenkonferenz in Saudi-Arabien (picture alliance/dpa/A. Nabil)

مؤتمر مبادرة الاستثمار في الرياض 2018: صفقات متواضعة مقارنة بالصفقات السعودية مع الرئيس ترامب

ترامب: لاعقوبات على السعودية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الأكثر صراحة في مسألة مستقبل علاقات بلاده مع المملكة، فقد أعلن أنه لن يضحي بمصالح بلاده مع السعودية، على خلفية مقتل خاشقجي. ومن بين ما يعنيه قول ترامب هو أنه لن يفرض عقوبات ضدها لا في مجال الاقتصاد ولا في مجال مبيعات الأسلحة؛ لأن ذلك سيضر بواشنطن أكثر على حد تعبيره.

ويمكن وصف هذه المصالح بعد تولي ترامب للسلطة بأنها أضحت فريدة من نوعها في تاريخ العلاقات بين الدول، بعد زيارته للرياض ربيع عام 2017 وتوقيعه صفقات بنحو 450 مليار دولار تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية. وللمقارنة فإن حجم جميع الصفقات التي تم توقيعها خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار 2018 لم تصل إلى 60 مليار دولار.

بالطبع ليست الصفقات وحدها هي التي تجعل العلاقات السعودية الأمريكية فريدة من نوعها، بل أيضا قيام السعودية ودول الخليج الأخرى بتسعير نفطها وبيعه بالدولار الأمريكي في السوق العالمية. ويشكل هذا الأمر أحد دعائم استمرار الدولار كعملة عالمية، لاسيما وأن السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم بطاقة تصدير تزيد على 7 ملايين برميل يوميا. وتعتمد المملكة في تسليحها وحروبها وأمنها على الأسلحة والخدمات والقواعد العسكرية الأمريكية بالدرجة الأولى. وخلال السنوات القليلة الماضية تحولت السعودية إلى ثاني أكبر مستورد للأسلحة والمعدات الدفاعية والأمنية بعد الهند. وتأتي معظمها من الولايات المتحدة تليها بريطانيا وكندا ثم ألمانيا وفرنسا.

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تبعات مقتل خاشقجي و"أسلحة" السعودية في مواجهة الغرب!

عين أوروبية على صفقاتضخمة

وعلى غرار الولايات المتحدة لا يختلف حال العلاقات الاقتصادية بين الدول الغربية الأخرى والسعودية، لأن الأخيرة سوق ضخمة للمنتجات الأوروبية. فالصادرات الألمانية إلى السعودية على سبيل المثال وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضي، من قيمة صادرات أوروبية وصلت إلى نحو 40 مليار دولار. وهناك فرصة لمضاعفة الصادرات الألمانية في غضون 5 سنوات.

كما أن عشرات المليارات السعودية مودعة أو مُستثمرة في بنوك وشركات سويسرية وبريطانية وفرنسية وغيرها. وينظر مسؤولون ألمان وغربيون إلى السعودية ودول الخليج الأخرى كشريك استراتيجي لهم. وزاد من أهمية ذلك العقود الإضافية التي تنتظرها الشركات الأوروبية بعشرات المليارات للقيام بتنفيذ مشاريع "رؤية 2030" في مجالات البنية التحتية والصناعة. وفي هذا الإطار تأمل شركة سيمنس الألمانية لوحدها بعقود مع السعودية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2030؛ رغم مقاطعة رئيسها لموتمر مبادرة الاستثمار 2018 في الرياض. أما شركة توتال الفرنسية فوقعت عقودا بقيمة حوالي 12 مليار دولار خلال المؤتمر. وللمقارنة يقدر حجم الصفقات الموقعة مع روسيا في المؤتمر مليار دولار فقط.

Saudi-Arabien Eröffnung Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Medina & Mekka (Getty Images/AFP/B. Aldandani)

بناء وتطوير البنية التحتية بمساعدة الشركات الألمانية والغربية بالدرجة الأولى من أولويات برامج تحديث السعودية

الصين وروسيا ليستا البديل

رغم ذلك يتساءل كثيرون هذه الأيام عمَّا إذا كان قتل خاشقجي وموقف الغرب إزاء ذلك سيؤثر على العلاقات الاقتصادية إلى درجة دفع السعودية للتوجه شرقا بهدف الاعتماد على دول أخرى مثل روسيا والصين في تحديث اقتصادها على حساب العلاقات مع الغرب؟ وفيما إذا كانت دول كهذه تشكل بديلا عن الغرب للمملكة؟

الصين أضحت أكبر مستورد للنفط السعودي بواقع أكثر من مليون برميل يوميا. كما أنها أيضا أكبر مورد للسلع الاستهلاكية ومواد البناء وأجهزة الاتصال إلى السوق السعودية بقيمة وصلت إلى 18 مليار دولار عام 2017، مقابل ضعف هذا المبلغ للصادرات الأمريكية إلى المملكة. غير أن الاستثمارات الصينية في السعودية تعتبر حديثة العهد وبحدود 5.5 بالمائة من مجمل الاستثمارت الأجنبية. وعليه فإن تشابك العلاقات والمصالح بين الطرفين لايمكن مقارنته بمثيله مع الغرب، لأن الأخير يزود السوق السعودية بالسلع إضافة إلى أن بناء وتطوير البنية التحتية والصناعية السعودية يقع في يد الشركات الغربية منذ قيام المملكة في ثلاثينات القرن الماضي.

Deutsche Welle Ibrahim Mohamad (DW/P.Henriksen)

إبراهيم محمد: المصالح المتبادلة بين الغرب والسعودية تضمن استمرار العلاقات الوثيقة

وحتى لو أرادت الصين تعزيز موقعها الاقتصادي في السعودية فإن ذلك سيواجه معارضة أمريكية وغربية مستميتة لأسباب جيوسياسية أولا وبسبب الصراع على مناطق النفوذ والحرب التجارية بين واشنطن وبكين ثانيا. ومن المرجح أن الغرب لن يتردد في الدفاع عن مصالحه المتشعبة في المملكة ودول الخليج الأخرى؛ حتى لو كان ثمن ذلك تغيير أنظمة وحكومات فيها.

أما العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية فما تزال ضعيفة على صعيدي التبادل التجاري والاستثمارات، مقارنة بمثيلتها مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوربي. وعلى سبيل المثال لم يتجاوز حجم التبادل المذكور نصف مليار دولار عام 2016. ورغم التحسن السريع في علاقات البلدين الاقتصادية على ضوء نجاح التنسيق بينهما في وقف تدهور سعر النفط ورفع هذا السعر خلال العامين الماضيين، إلا أن وصول العلاقات الروسية السعودية إلى مستواها مع بلدان أوروبية مثل فرنسا أو ألمانيا ما يزال بعيد المنال. كما أن فرص تعاون روسيا والسعودية خارج قطاع الطاقة ما تزال محدودة، لأن اقتصاد كلا البلدين ما يزال في طور النمو والتحديث.

إن علاقات الغرب الفريدة والتاريخية والعميقة مع السعودية والحماية والرعاية التي تتمتع بها في الإعلام ودوائر صنع القرار تجعل هذه العلاقات في مأمن من تحولات جوهرية باتجاه اعتماد المملكة على شركاء آخرين خارج المنظومة الغربية بشكل أساسي. ولا يغلق ذلك توسيع نطاق علاقاتها مع الصين وروسيا والهند وكوريا الجنوبية في إطار سعيها إلى تنويع مصادر دخلها وتحقيق هدفها القديم الجديد ألا وهو التخلص من التبعية للنفط.

الكاتب: ابراهيم محمد

  • Deutschland Berlin Botschaft Saudi-Arabien (picture-alliance/dpa/T. Vogler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية تسحب سفيرها في برلين

    تصاعدت الخلافات بين ألمانيا والسعودية قبل نحو ثمانية أشهر، بعدما انتقد وزير الخارجية الألمانية آنذاك زيغمار غابرييل السعودية وتحدث حينها عن "مغامرة" تتعلق بالسياسة الخارجية. واستدعت المملكة حينها سفيرها من برلين إلى الرياض احتجاجا على ذلك. وحتى الآن لم يتم إعادته. وذكرت أنباء في أيار/ مايو الماضي بأن السعودية تريد أن تعاقب الشركات الألمانية بسبب التوترات السياسية بين البلدين.

  • Wirtschaftsminister Rösler besucht Saudi Arabien (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية

    أعربت أوساط اقتصادية ألمانية عن استيائها من استمرار تراجع الصادرات الألمانية إلى السعودية. وقال رئيس قسم التجارة الخارجية بغرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير إن الصادرات الألمانية تراجعت بنسبة 5 بالمئة وانخفضت بذلك إلى نحو ثلاثة مليارات يورو خلال النصف الأول من العام الجاري. وأشار تراير إلى أن حجم الصادرات إلى السعودية بلغ 6.6 مليار يورو في 2017، وكان يبلغ 9.9 مليار يورو في عام 2015.

  • Deutschland - Apotheke mit Kommissionierautomaten (picture-alliance/dpa/B. Nolte)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعات الدواء والعقاقير الطبية

    حذرت اتحادات صناعة دواء دولية وألمانية السعودية بشأن شروط التوريد الصارمة التي طبقتها الرياض ردا على انتقادات لسياساتها. ويقول مسؤولون ألمان إن شركات مثل سيمنس هيلثينيرز وباير وبوهرنغر إنغلهايم أصبحت مستبعدة من مناقصات الرعاية الصحية العامة بالسعودية. وقال أوليفر أومز من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالرياض "على مدى الأشهر الستة الأخيرة تجد شركات ألمانية صعوبة في العمل في السعودية".

  • Saudi Arabien Hadsch nach Mekka (Getty Images/AFP/K. Sahib)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط

    حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة الألمانية في ولاية بافاريا، وصلت قيم صادرات الدواء والعقاقير الطبية إلى السعودية إلى 600 مليون يورو في عام 2017. وكانت في ارتفاع مستمر في السنوات الأخيرة. والسعودية أكبر سوق أدوية في الشرق الأوسط وإفريقيا بمبيعات بلغت 7.6 مليار دولار العام الماضي وفقا لشركة معلومات الرعاية الصحية إكفيا. وتخلو قائمة أكبر عشرة موردي أدوية إلى المملكة من باير وبوهرنغر.

  • Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 (Imago/teutopress)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات السلاح

    شهد قطاع بيع السلاح والمعدات العسكرية تراجعا كبيرا أيضا في 2018. ووافقت الحكومة الألمانية على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو هذا العام. ويعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن. وكان التحالف المسيحي بقيادة المستشارة ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم على إيقاف صادرات الأسلحة لكافة الدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن.

  • Forschung (Fotolia/Franz Pfluegl)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات كيماوية

    انخفضت قيمة المنتجات الكيماوية في عام 2017 بصورة طفيفة عن عام 2016 ووصلت إلى 604 مليون يورو، بعد أن كانت 624 مليون يورو. فيما شهدت الصادرات الكيماوية أكثر ارتفاع لها في عام 2012 ووصلت حينذاك إلى نحو 800 مليون يورو.

  • Janadriyah- Festival (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات معالجة البيانات وأخرى إلكترونية وبصرية

    ارتفعت قيم هذه الصادرات إلى السعودية عام 2017 ووصلت إلى 593 ميلون يورو بينما كانت 455 مليون يورو في 2016، حسب إحصائيات نشرتها غرفة التجارة والصناعة في ولاية بافاريا.

  • Siemens Medizintechnik (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    معدات كهربائية

    انخفضت قيم صادرات الأجهزة والمنتجات الكهربائية إلى 401 مليون يورو في 2017، في حين كانت 686 مليون يورو في العام الذي سبقه. وهو أقل مبلغ لهذه الصادرات منذ عام 2011.

  • Deutschland Hitzewelle 2018 - Ernteausfälle | Weizenernte in Bayern (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صادرات زراعية

    حافظت الصادرات الزراعية الألمانية على قيمها في العام الماضي مقارنة بالأعوام الماضية وبلغت 445 مليون يورو.

  • Staatskarosse (picture-alliance/dpa/B. von Jutrczenka)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    السيارات وقطع غيار السيارات

    استمرت هذه الصادرات في انخفاضها الحاد ووصلت عام 2017 إلى 705 مليون يورو بينما كانت قد وصلت إلى رقم قياسي في عام 2015 وبلغت آنذاك مليار و 600 مليون يورو.

  • Deutschland Letzte neue Abbaumaschine für den Bergbau der Firma Eickhoff (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    صناعة المكائن

    قطاع صادرات المكائن الألمانية إلى السعودية هو الأكبر في مجال التجارة بين البلدين على الإطلاق. وبلغ مليار و 64 مليون يورو في عام 2017، لكنه أيضا في انخفاض في الأعوام الأخيرة، إذ كان قد وصل إلى أكثر من مليار و800 ميلون يورو في عام 2015.

  • Saudi-Arabien - Riad (picture-alliance/dpa/A. Burgi)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    الواردات السعودية إلى ألمانيا

    بلغت قيمة الواردات السعودية إلى ألمانيا 802 مليون يورو عام 2017 وبارتفاع قدره 28 بالمائة عن عام 2016، إذ بلغت فيه قيم الواردات 623 مليون يورو.

  • Saudi-Arabien Ölfeld (picture-alliance/dpa/A. Haider)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    النفط

    أهم الواردات السعودية كانت النفط والغاز التي وصلت إلى 313 مليون يورو عام 2017. وهي في ارتفاع مقارنة بعام 2016 حيث بلغت آنذاك 200 مليون يورو، لكنها بعيدة جدا عن أرقام عامي 2012 و 2013 حيث تجاوزت مليار و 200 مليون يورو سنويا.

  • Saudi Arabien Ölraffinerie bei Dhahran (picture-alliance/epa)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    المنتجات الكيماوية

    المنتجات الكيماوية كانت في المركز الثاني في قائمة الواردات السعودية في ألمانيا وبلغت قيمها 266 مليون يورو وبارتفاع وصل إلى 30 بالمائة عن عام 2016.

  • Grüne Woche 2014 Berlin (DW/A.Bendrif)

    أرقام وحقائق .. هل تعاقب السعودية الشركات الألمانية؟

    منتجات سعودية أخرى

    تستورد ألمانيا أيضا منتجات بلاستيكية ومطاطية بقيمة 22 مليون يورو، ومنتجات فحمية ومنتجات نفطية بقيمة 23 مليون يورو، ومنسوجات بـ 17 مليون يورو، ومعادن بقيمة نحو 10 ملايين يورو وقطع غيار سيارات بقيمة 8 ملايين يورو.

    الكاتب: زمن البدري


 

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