 تحليل: أين السعودية من الارتفاع الجنوني في أسعار الحج؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 26.06.2023

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سياسة واقتصاد

تحليل: أين السعودية من الارتفاع الجنوني في أسعار الحج؟

شهدت خدمات الحج ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار وعلى رأسها أسعار الفنادق والسفر. وهو الأمر الذي دفع الكثيرين إلى إلغاء فكرة القيام بالحج. فما هو سبب جنون الأسعار، وما علاقة السعودية في ذلك؟

مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج

بعد رفع القيود التي فرضتها على الحج خلال جائحة كورونا، تستقبل السعودية هذه السنة نحو 1,6 مليون حاج من الخارج، أي أكثر من ضعف عدد العام الماضي 2022.

مختارات

وإذا أضفنا إلى ذلك الحجاج من داخل السعودية، فمن المتوقع وصول العدد إلى أكثر من مليونين يشاركون في حج هذه السنة 2023. وتعد هذه أكبر مشاركة منذ عام  2019 بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تقليص العدد إلى أكثر من النصف خلال السنوات الثلاث الماضية 2020 ولغاية 2022.

ارتفاع فاحش في الأسعار

يترافق الحج هذه السنة مع  مصاعب اقتصادية متزايدةتواجهها الغالبية من أبناء الدول العربية الراغبة بأداء فريضةالحج. وتتمثل هذه المصاعب في ارتفاع أسعار الخدمات المرتبطة به وعلى رأسها أجور الفنادق وأسعار تذاكر السفر.

وقد تراوح هذا الارتفاع على صعيد الكثير من الخدمات بين 50 إلى 100 بالمائة وخاصة في بلدان مثل تونس ومصر ولبنان. وهو الأمر الذي دفع بالكثيرين إلى العدول عن فكرة الحج من أساسها في الوقت الحاضر رغم ورود أسمائهم في قوائم القرعة الخاصة بالمقبولين للسفر من أجل أداء الفريضة.

ضعف الاقتصاد والتضخم العالمي

يعود ارتفاع الأسعار بشكل أساسي إلى التضخم العالمي وتبعات الحرب الأوكرانية التي تأثرت بها جميع اقتصاديات الدول العربية بما فيها  الاقتصاديات النفطية كالاقتصاد السعودي. غير أن الاقتصاديات العربية غير النفطية كاقتصاديات مصر وتونس والمغرب والأردن ولبنان تأثرت بها بشكل أقوى كونها تعاني من ضعف صادراتها واعتمادها على استيراد أهم السلع من الخارج.

حجاج يشترون هدايا في أسواق مكة- 24 يونيو/ حزيران 2023

ارتفاع الأسعار يؤثر أيضا بشكل سلبي على حركة السوق حيث يحل الحجيج في الأماكن المقدسة بالسعودية

وهناك دول أصابها التضخم بأضعاف مضاعفة بسبب تبعات الحروب الداخلية فيها كسوريا واليمن. وهو الأمر الذي أدى إلى تدهور قيمة العملات الوطنية وانهيار القوة الشرائية للغالبية الساحقة من المواطنين والمقيمين. ويزيد الطين بلة تفاقم عجز موازين المدفوعات بسبب ارتفاع أسعار الدولار اللازم لتسويتها. وهو الأمر الذي يزيد من شحه ويستنزف إيرادات الحكومات المضطرة لحشدها من أجل استيراد مواد أساسية كالأغذية والأدوية. ومما يعنيه تكبيل أيديها في مجال تقديم الدعم لأغراض أخرى.

السعودية ودورها في ارتفاع الأسعار

غير أنه وعلى الرغم من قوة العوامل الخارجية التي أدت إلى التضخم وارتفاع الأسعار، فإن  الكثيرين يلقون باللوم في ارتفاع أسعار الحج على جشع وكالات السفر والسياحة التي تمتلك الفنادق وتديرها. وهناك من يلوم الحكومة السعودية بسبب ارتفاع أسعار الخدمات التي  تُقدم للحجاج على أراضيها مثل خدمات النفل والتأمين الصحي والسكن وما إلى ذلك. غير أن الوقائع تفيد بأن هذا الارتفاع حصل في معظمه قبل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وهو يشمل جميع القاطنين في السعودية أو القادمين إليها، أي أنه ليس مرتبطا بالحج. وقد حصل عندما كانت أسعار النفط متدنية. ومن أجل التعويض عن تراجع الإيرادات النفطية في ذلك الحين قامت الحكومة السعودية بشكل خاص خلال الفترة بين عامي 2015 و 2018 برفع أسعار الكهرباء والوقود وفرضت ضرائب ورسوم جديدة مثل  ضريبة القيمة المضافة ورفع رسوم الإقامة للأجانب.

قطار الحرمين السريع الذي يربط أيضا مكة المكرمة بالمدينة المنورة - ديسمبر/ كانون الأول 2019

قطار الحرمين الذي يخدم السياحة الدينية يعد جزءا هاما من مشروع تحديث البنية التحتية للنقل في السعودية

المنح السعودية متواضعة 

غير أن سياسة الحكومة السعودية الرامية إلى رفع الأسعار تفرملت أو توقفت مع ارتفاع أسعار النفط مجددا وتضاعف الإيرادات النفطية منذ أكثر من سنتين، وخاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. أما الرسوم الأخرى المتعلقة مباشرة بالحج كرسوم النقل والطوافة والتأمين الصحي فقد بقي ارتفاعها في نطاق محدود، لاسيما وأن السعودية استمرت بضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية للحج خلال السنوات الماضية. أما ارتفاع الأسعار الذي شمل الأغذية وأماكن الإقامة فمرده أيضا إلى أن التضخم العالمي الذي أصاب أيضا الاقتصاد السعودي على صعيد أسعار الأغذية والأدوية وتكاليف الصيانة والنقل والبناء وغيرها.

في هذه الأثناء تستمر السعودية في تقديم منح لأكثر من 1300 حاج على حساب الدولة. وحسب وزارة الأوقاف الفلسطينية فإن هذه المنح تشمل ألف حاج من الضفة الغربية وقطاع غزة. ورغم أن السعودية تقدم خلال موسم الحج الكثير من الخدمات المجانية من تنظيمية وصحية وغيرها، فإن المنح التي تقدمها متواضعة قياسا إلى الإمكانات المالية التي تتمع بها بفضل الطفرة النفطية وارتفاع عائدات الحج. ومن هنا يرى الكثيرون أنه ينبغي عليها تقدم المزيد من المنح لتشمل مختلف الدول الإسلامية، لاسيما لأصحاب الدخل المحدود الذين لن يتمكنوا في حياتهم من الحج دون دعم الدولة. وحتى في بلد نفطي مثل ليبيا فإن الحج لم يعد ممكنا للغالبية على حد قول المدرّس الليبي مصطفى الحاسي الذي تكفلت الحكومة الليبية بمصاريف حجه ومصاريف نحو 7800 آخرين. وقال الحاسي في تصريح لوكالة رويترز: "لو أردت الذهاب على حسابي الشخصي سأحتاج إلى 15 سنة حتى أقوم بجمع المبلغ اللازم للحج"

ابراهيم محمد، الخبير في الشؤون الاقتصادية لدى مؤسسة دويتشه فيله

ابراهيم محمد: ارتفاع أسعار خدمات الحج في العالم العربي يعود لأسباب عديدة من أبرزها تراجع أسعار العملات الوطنية

إيرادات الحج والاستثمار في بنيته

يشكل الحج أحد أهم مصادر الدخل في السعودية، إذ تقدر إيراداته السنوية ومن ضمنها مناسك العمرة بنحو 12 مليار دولار سنويا. ومع ارتفاع أسعار الخدمات المتعلقة به يتوقع ارتفاع إيرادات هذه السنة بشكل ملموس. وبدورهم يأمل أصحاب الأعمال في مكة بأن يعوضهم حج هذه السنة بعض الخسائر الفادحة التي تكبدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية بسبب الإغلاق الذي حصل خلال جائحة كورونا. في هذا السياق قال سمير الزافني الذي يدير مجموعة فنادق في مكة والمدينة أن "فنادقنا ممتلئة"، مضيفا في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية فرانس بريس، أنه "وبعد ثلاث سنوات عجاف، لا توجد أسرة شاغرة في مجموعتنا التي تضم 67 فندقا".

وتستثمر السعودية عائدات الحج، إضافة إلى قسم من إيراداتها النفطية لتحديث   البنية التحتية للحج  والعمرة. ومن بين أبرز مشاريع التحديث هذه  التوسعة الثالثة للحرم المكي ومحيطه بتكلفة تصل إلى 100 مليار دولار خلال الفترة من عام 2015 ولغاية 2023. وهناك مشروعا نقل تم تنفيذهما وتستمر عملية تحديثهما وهما قطار المشاعر المقدسة وقطار الحرمين بتكلفة وصلت إلى نحو 19 مليار دولار بحلول عام 2018. وفي إطار "رؤية 2030" التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سنة 2016 تم تخصيص 50 مليار دولار أخرى بهدف زيادة القدرة الاستيعابية من الحجاج والمعتمرين إلى أكثر من 30 مليون شخص بحلول نهاية العقد الجاري.

ابراهيم محمد

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حجاج من 160 دولة

    تتوقع وزارة الحج السعودية أن يصل العدد الإجمالي للحجاج هذا العام إلى نحو 2.3 مليون حاج، قادمين من نحو 160 دولة ما يعني وصول معدلات الحجيج إلى وتيرتها المعتادة قبل جائحة كورونا. وخلال العام الماضي، وصل عدد الحجاج إلى مليون شخص في أول موسم حج بعد انحسار الجائحة.

  • Saudi-Arabien Mekka | Corona & Hadsch | Pilgerfahrt

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    نهاية قيود كورونا

    ويعد موسم الحج هذا العام الأول من دون القيود التي فرضتها السلطات السعودية منذ تفشي جائحة كورونا عام 2019، إذ كانت مواسم الحج الثلاثة السابقة مقيدة بإجراءات مواجهة الوباء مع تقييد أعمار الحجيج وأعدادهم وحركتهم والحرص على التباعد بين الحجيج.

  • Saudi-Arabien | Beginn der Hadsch in Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    طواف القدوم

    بدأ الحجاج أداء مناسك الحج بـ "صواف القدوم" الأحد (24 يونيو / حزيران) فور وصولهم الحرم الملكي في أجواء حارّة وخانقة. وطاف حول الكعبة حجّاج بملابس الإحرام البيضاء بينهم نساء ارتدى بعضهنّ عباءات ملوّن.

  • BG Hadsch Saudi-Arabien

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    وقفة عرفة

    تتوج مناسك الحج بأداء ركنه الأعظم المتمثل في الوقوف على جبل عرفات الواقع على بعد أكثر من 20 كيلومتراً إلى الشرق من مكة وذلك في يوم التاسع من ذي الحجة الذي يوافق هذا العام الثلاثاء (27 من يونيو/ حزيران). وبعد الوقوف بعرفة، يقضي الحجاج ليلتهم في وادي مزدلفة ثم يعودون إلى منى ومن ثم رمي الجمرات قبل الاحتفال بعيد الأضحى.

  • Saudi Arabien Hadsch 2023

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    مراقبة على مدار الساعة

    يتم مراقبة حركة الحجاج مناسك الحج من خلال المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية السعودية. وتعتمد السلطات السعودية على مراقبة الحركة في المسجد الحرام على مدار الساعة عبر شاشات العرض كما هو الحال في مركز المراقبة 911. وكانت السلطات السعودية قد تعرضت لانتقادات بعد حادثة تدافع عام 2015 وراح ضحيتها مئات الحجاج.

  • Saudi Arabien Hadsch 2023

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حضور نسائي في التنظيم

    قررت السلطات السعودية الاستعانة بالنساء في إدارة شؤون وتنظيم مناسك الحج. وتحضر الشرطة النسائية السعودية المؤتمر الصحفي لأمن الحج في مقر 911 في مكة المكرمة. وتعمل الشرطة النسائية على مساعدة السيدات من كبار السن والمرضى واصطحابهن لزيارة المعالم المقدسة. وكانت المرة الأولى التي شاركت فيها دوريات الأمن النسائي السعودي في تنظيم موسم العمرة خلال شهر رمضان الماضي.

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    استعداد جيد

    في إطار بعث رسالة تفاؤل لطمأنة الحجيج ومع رفع قيود كورونا، أقامت السلطات الكثير من المرافق الصحّية والعيادات المتنقّلة وجهّزت سيّارات إسعاف ونشرت 32 ألف مسعف لضمان سلامة الحجاج خاصة مع عودة معدلاتهم إلى ما قبل الجائحة. وتنتشر الباصات بألوانها الصفراء المميّزة في أرجاء المشاعر المقدسة.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    تعويض خسائر كورونا

    يشكّل الحج مصدر دخل رئيسي للمملكة حيث تُقدّر إيرادات المناسك والعمرة والزيارات الدينيّة الأخرى على مدار العام بنحو 12 مليار دولار سنويًا. يأمل أصحاب الأعمال في مكّة بأن تُعوّضهم عودة الحجّ إلى طبيعته عن الخسائر الفادحة التي تكبّدوها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    حج "استثنائي ومميز وآمن"

    أعرب رئيس شؤون الحرمين الشريفين في السعودية عبد الرحمن السديس عن تفاؤله بـ "موسم حج استثنائي ومميز وآمن". وفي إطار استعدادتها الأمنية والصحية، قامت السلطات السعودية بوضع عشرات الخطط بهدف تنظيم مسار تحرك الحجيج في مختلف المشاعر المقدسة.

  • Saudi-Arabien | Haddsch nach Mekka

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    "الله يعيننا"

    مع تجاوز الحرارة 44 درجة مئويّة، يقوم رجال الأمن برش رذاذ المياه على الحجّاج المنهكين من الحرّ الشديد، فيما افترش بعضهم الساحات المحاذية لأبواب الحرم. وبينما ينتظر سيارة تقله خارج المسجد الحرام، قال حاج من المغرب "أنا متعب للغاية. الحرارة لا تُحتمل. الله يعيننا".

  • Vorbereitung auf den Haddsch

    بالصور: بلا قيود كورونا.. حج غير مسبوق بمشاركة مليوني حاج

    توثيق مناسك الحج

    وصلت حمى منصات التواصل الاجتماعي إلى حجاج بيت الله الحرام حيث يعمل الكثير منهم على توثيق لحظات مناسك الحج ونقلها إلى أصدقائهم وذويهم ممن لم يحالفهم الحظ في التواجد بالأراضي المقدسة بمكة والمدينة. وخلال أداء المناسك، يلتقط الكثير من الحجاج صور السيلفي. إعداد: محمد فرحان


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مكة المكرمة تفيض بالحجاج مع بدء موسم الحج