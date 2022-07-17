تحليق مع لوح تزلج: ركوب الأمواج وطيران منخفض باللوح

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في جزيرة طريف، جنة ركوب الأمواج في الجنوب الاسباني، يُظهر الرياضي الألماني البارز نيكو برين كيف يُحلق فوق الماء أثناء ركوب الأمواج باللوح المحلق.
تشتهر الولايات المتحدة بمسابقاتها المجنونة، و مما لا شك فيه أن حدث "مسابقة ركوب الأمواج للكلاب" السنوي في هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا، هو بالتأكيد أحد هذه المسابقات الغريبة والطريفة.
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