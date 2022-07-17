تحليق مع لوح تزلج: ركوب الأمواج وطيران منخفض باللوح

كلاب رياضية موهوبة تركب الأمواج وتحصل على جوائز

تشتهر الولايات المتحدة بمسابقاتها المجنونة، و مما لا شك فيه أن حدث "مسابقة ركوب الأمواج للكلاب" السنوي في هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا، هو بالتأكيد أحد هذه المسابقات الغريبة والطريفة.