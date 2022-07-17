 تحليق مع لوح تزلج: ركوب الأمواج وطيران منخفض باللوح | يوروماكس | DW | 17.07.2022

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يوروماكس

تحليق مع لوح تزلج: ركوب الأمواج وطيران منخفض باللوح

في جزيرة طريف، جنة ركوب الأمواج في الجنوب الاسباني، يُظهر الرياضي الألماني البارز نيكو برين كيف يُحلق فوق الماء أثناء ركوب الأمواج باللوح المحلق.

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