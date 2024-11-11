تحقيق مع المدعي العام للجنائية الدولية بتهمة سوء سلوك جنسي

المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا خارجيا بحق المدعي العام الرئيسي كريم خان، وذلك بتهمة سوء السلوك الجنسي. يأتي ذلك بعد تقارير إعلامية عن اتهام زميلة له بأنه تحرش بها. وخان يرفض هذه الادعاءات.

قالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان الاثنين (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024)، إنها ستفتح تحقيقا موضوعيا مع المدعي العام الرئيسي لديها كريم خان بتهمة سوء السلوك الجنسي، مؤكدة بذلك تقريرا سابقا لرويترز.

وأضافت المحكمة في بيان "يجري الآن إجراء تحقيق خارجي من أجل ضمان عملية مستقلة ونزيهة وعادلة تماما"، ودعت جميع الأطراف إلى إظهار التعاون الكامل.

وقالت رئيسة جمعية الدول الأطراف بايفي كوكورانتا في بيان إن التحقيق الخارجي ضروري "لضمان عملية مستقلة تماما ومحايدة وعادلة".

في المقابل أكد خان في بيان إنه سيواصل مهمته الرئيسية في الإشراف على التحقيقات في جرائم الحرب المزعومة، بما في ذلك في الصراع بين إسرائيل وغزة، في حين سيتعامل نوابه مع أي قضايا ذات صلة بالتحقيق المرتقب معه.

وقال كريم خان في بيانه "أحطت علما بالبيان الذي أدلت به اليوم رئيسة جمعية الدول الأطراف" في المحكمة الجنائية، موضحا أنه طلب بالفعل فتح تحقيق في المسألة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد رفض الشهر الماضي ادعاءات بارتكابه سوء سلوك جنسي، ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وذلك في رد فعله على تقارير إعلامية تفيد بأنه تحرش بزميلة له.

وقال خان في بيان مكتوب أصدره من لاهاي: "لا صحة للإيحاءات المتعلقة بمثل هذا السلوك غير اللائق. لقد عملت في سياقات متنوعة لمدة 30 عاما، ولم يسبق لأحد أن تقدم ضدي بمثل هذه الشكوى."

واستطرد خان قائلا "هذه لحظة أتعرض فيها أنا والمحكمة الجنائية الدولية لسلسلة واسعة من الهجمات والتهديدات". وأضاف "لم يكن من المهم أبدا أكثر من الآن أن تتمكن المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك شخصي باعتباري المدعي العام، من التركيز على مهمتها المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، وإثبات من خلال أفعالنا، أن كل الأرواح تستحق حماية القانون الدولي."

من جانبها أكدت رئاسة جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية على أنه جرى التحقيق في تقرير من جانب طرف ثالث بشأن هذه الادعاءات من جانب آلية الرقابة المستقلة التابعة للجمعية.

وأشارت الرئاسة إلى أن الضحية المزعومة لم تكن ترغب في مواصلة الأمر، وقالت إن آلية الرقابة المستقلة لم تكن بالتالي في وضع يسمح لها بالمضي قدما في التحقيق.

وينظر قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبا قدمه خان في مايو/ أيار لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وقادة من حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

وقال خان إن اتهامات سوء السلوك تأتي في إطار حملة تضليل تستهدف مكتبه.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)