 تحقيق في مشاركة فرقة أجنبية راقصة في مهرجان بالسعودية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.01.2022

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تحقيق في مشاركة فرقة أجنبية راقصة في مهرجان بالسعودية

فتحت السلطات السعودية تحقيقا في مشاركة "فرقة راقصة" في مهرجان ترفيهي في مدينة جازان في جنوب المملكة، التي تشهد انفتاحا غير مسبوق لكنّه لا يزال يثير أيضا حفيظة الكثير من المحافظين.

أرشيف: الاستعداد لمهرجان ساوندستورم الموسيقي فب الرياض (ديسمبر 2021)

أرشيف: الاستعداد لمهرجان ساوندستورم الموسيقي فب الرياض (ديسمبر 2021)

 أظهرت لقطات مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث راقصات أجنبيات على الأقل بملابس رقص زرقاء تكشف مناطق من أجسادهن وهن يسرن وسط شارع عام، فيما قيل إنهن راقصات أجنبيات شاركن في مهرجان راقص في إطار مهرجان شتاء مدينة جازان الساحلية المطلة على البحر الأحمر جنوب البلاد.

 وتشهد المملكة السعوديىةالتي كانت لعقود محافظة للغاية، اصلاحات اجتماعية غير مسبوقة تضمنت إقامة حفلات غنائية وفنية تشهد اختلاطا بين الرجال والنساء.

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 وقرر أمير منطقة جازان في وقت مبكر السبت "سرعة التحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات وسط البلد في شتاء جازان". كما أكّد في قراره المنشور على تويتر "اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات".

 ويحذر خبراء من أن إدخال هذه الإصلاحاتبمثل هذه القوة والسرعة في مجتمع عُرف لعقود بأنه محافظ للغاية، ينطوي على مخاطر. ونشرت قناة الإخبارية الحكومية مقاطع من العرض الفني وقد طمست أجساد الراقصات.

 والتقت المحطة بشخص يدعى محمد البجوي ألقى باللوم على "منظّم الفاعلية" الذي أحضر الفرقة. وقال إنّ هذه "سلوكيات اخلاقية لا تمت للدين وأخلاق المجتمع أو اخلاق المنطقة".

 

 وعجّت مواقع التواصل بتعليقات تستنكر الواقعة وتطالب بـ"محاسبة" المسؤولين عنه. في المقابل، كتب أحمد الصانع على تويتر أنّ ملابس الفرقة "لا تظهر شيئا".

 وأضاف أنّ "الذي يرى بأن المجتمع يجب أن يعود للانغلاق بسبب فرقة راقصة مختصة تم تصميم ملابسهن لتكون ساترة سيؤدي ذلك لعدم عمل مهرجات ثقافية راقصة في الجنوب".

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)

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    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

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    الأميرة السعودية صفية حسين غراس ومصمم الأزياء البلجيكي كريستوف بيوفيز يعرضان مجموعة أزياء جديدة في مقر سفارة بلجيكا في الرياض. لأول مرة تعرض أزياء بحضور مشترك بين النساء والرجال.

  • Ein Model präsentiert ein schwarzes Kleid, eine Modest Fashion-Kreation von Prinzessin Safia Hussein Guerras und Christophe Beaufays.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    أزياء "محتشمة"

    الأزياء المعروضة محتشمة، تلك التي تعاون في تصميمها الأميرة السعودية والمصمم البلجيكي، وهي أزياء تلائم قواعد العائلة السعودية المالكة.

  • Ein Model präsentiert ein helles Kleid der Kollektion Khaleeki Chic auf dem Laufsteg

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    القليل من الألوان

    ألوان العباءات ليست فاقعة، والجمهور كان يرتدي في الغالب ملابس غربية. مجموعة "خليكي شيك" تراعي التقاليد الثقافية السعودية.

  • Ein Model trägt zu einem schwarzen Kleid auf dem Laufsteg einen weißen Cowboyhut.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    بقبعة رعاة البقر

    ثوب أسود اللون وقبعة بيضاء لرعاة البقر من الغرب الأميركي، تنوع "محتشم"، في العباءة السعودية التي يرى فيها كثيرون تراثا قديما.

  • In Dubai präsentierte ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear, ein weißes Kleid mit blauem Muster.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    في دبي الألوان أكثر بريقا

    في دبي الأمر أكثر انفتاحا بالنسبة لعروض الأزياء. حتى الألوان أكثر اختلافا، مثل هذه العباءة من ماركة "مسلمة" في عرض ملابس في عام 2017 . هذه الماركة تركية وتعرض في أميركا، المملكة المتحدة، أوروبا، روسيا.

  • In Dubai präsentiert ein Model bei der Dubai Modest Fashion Show 2017 eine Kreation von Muslima Wear. Auch Modest Fashion kann verschieden verstanden werden: Bunte Farben und große Muster sind in Dubai eher zu finden als in Riad.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "محشتم" وأنيق

    دخول الحجاب والعباءة إلى عالم الأزياء ظهر حديثا. تركيا كانت سباقة في هذا المجال، وبدأت دور الأزياء بمحاولة استقطاب المسلمات ممن يرتدين الحجاب من خلال الخروج عن التقليد في الزي والألوان.

  • Das rotgewandete Topmodel Halime Aden auf der Dublin Modest Fashion Week 2017.

    "خليكي شيك".. أزياء "محتشمة" بلمسة أوروبية في عاصمة السعودية

    "توب موديل" مسلمة

    حليمة عدن عارضة أزياء أميركية من أصول صومالية، في عام 2020 تركت عملها كعارضة أزياء، لأن دور الأزياء لا تحترم إيمانها بشكل كاف. النقاش لا يتضمن نوعية الأزياء فقط، بل من يعمل في هذه المهنة الصعبة. إعداد: كريستنا ليهنين/ ع.خ


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