تحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول

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كان الرئيس ترامب على علم باحتمال أغعمال عنف في الكابيتول وذلك وفق ما قالته كاسيدي هاتشينسون
المستشارة الرئيسية لرئيس
بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.
في ذكرى مرور سنة على اقتحام الكابيتول، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض أن يصبح "العنف السياسي هو القاعدة". وبعد عام من تجنب ذكر اسم الرئيس السابق ترامب، تطرق بايدن بشكل علني إلى "المسؤولية الخاصة" لترامب.
بمناسبة مرور عام على اقتحام الكابيتول قال الرئيس الأمريكي بايدن إن بلاده والعالم "يعيشان معركة بين الديموقراطية والاستبداد" متهما سلفه ترامب بتهديد الديمقراطية الأمريكية، فيما وصف الأخير خطاب بايدن بـ"المسرحية السياسية".
عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبها وحزنها بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، مبدية أسفها لعدم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمته. كما قال الرئيس الألماني إن شعلة الديمقراطية ستتوهج في أمريكا من جديد.
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