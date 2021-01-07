 تحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول | DW الأخبار | DW | 29.06.2022

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تحقيق في أعمال الشغب في الكابيتول

كان الرئيس ترامب على علم باحتمال أغعمال عنف في الكابيتول وذلك وفق ما قالته كاسيدي هاتشينسون المستشارة الرئيسية لرئيس

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06.01.2021 WASHINGTON, DC - JANUARY 6: Trump supporters clash with police and security forces as people try to storm the US Capitol on January 6, 2021 in Washington, DC. Demonstrators breeched security and entered the Capitol as Congress debated the 2020 presidential election Electoral Vote Certification. (photo by Brent Stirton/Getty Images)

عام على اقتحام الكابيتول.. هل تجاوزت الديمقراطية الأمريكية عثرتها؟ 06.01.2022

بعد عام على اقتحام أنصار الرئيس السابق ترامب مبنى الكابيتول إبان فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، يبدو أن الديمقراطية الأمريكية لا تزال على المحك، إذ كان يُنظر إلى الانتقال السلمي للسلطة على أنه سمة هذه الديمقراطية.

WASHINGTON, DC - APRIL 28: U.S. President Joe Biden addresses a joint session of Congress as Vice President Kamala Harris (L) and Speaker of the House U.S. Rep. Nancy Pelosi (D-CA) (R) look on in the House chamber of the U.S. Capitol April 28, 2021 in Washington, DC. On the eve of his 100th day in office, Biden spoke about his plan to revive America’s economy and health as it continues to recover from a devastating pandemic. He delivered his speech before 200 invited lawmakers and other government officials instead of the normal 1600 guests because of the ongoing COVID-19 pandemic. (Photo by Melina Mara-Pool/Getty Images)

بايدن يؤكد رفض "العنف السياسي" في ذكرى اقتحام الكابيتول 06.01.2022

في ذكرى مرور سنة على اقتحام الكابيتول، شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفض أن يصبح "العنف السياسي هو القاعدة". وبعد عام من تجنب ذكر اسم الرئيس السابق ترامب، تطرق بايدن بشكل علني إلى "المسؤولية الخاصة" لترامب.

President Joe Biden gives remarks in Statuary Hall of the US Capitol in Washington, DC, on January 6, 2022 to mark the year anniversary of the attack on the Capitol. - Thousands of supporters of then-president Donald Trump stormed the Capitol on January 6, 2021, in a bid to prevent the certification of Biden's election victory. (Photo by Greg Nash / POOL / AFP) (Photo by GREG NASH/POOL/AFP via Getty Images)

بايدن يتهم ترامب بتهديد الديمقراطية والأخير ينعته بـ"الفاشل" 06.01.2022

بمناسبة مرور عام على اقتحام الكابيتول قال الرئيس الأمريكي بايدن إن بلاده والعالم "يعيشان معركة بين الديموقراطية والاستبداد" متهما سلفه ترامب بتهديد الديمقراطية الأمريكية، فيما وصف الأخير خطاب بايدن بـ"المسرحية السياسية".

27.06.2019, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, l) nimmt an der Überreichung der Ernennungs und Entlassungsurkunde als Bundesjustizministerin an Katarina Barley (SPD) und der neuen Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue teil. Barley wechselt als Abgeordnete ins Europaparlament. Nur acht Tage nach ihrem Aufsehen erregenden Schwächeanfall hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die gleichen Probleme wieder gehabt. Foto: Kay Nietfeld/dpa | Verwendung weltweit

سياسيو ألمانيا غاضبون ويحملون ترامب مسؤولية اقتحام مبنى الكونغرس 07.01.2021

عبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن غضبها وحزنها بعد أحداث اقتحام مبنى الكونغرس، مبدية أسفها لعدم اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهزيمته. كما قال الرئيس الألماني إن شعلة الديمقراطية ستتوهج في أمريكا من جديد.