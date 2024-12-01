تحقيق فيما قد يكون أحد أكبر عمليات الاحتيال المناخي في تاريخ ألمانيا.أداة تهدف إلى جعل صناعة النفط أكثر نظافة قدمت فرصة فريدة للاحتيال بمليار يورو.

اقتصادألمانياتحقيق فيما قد يكون أحد أكبر عمليات الاحتيال المناخي في تاريخ ألمانيا.أداة تهدف إلى جعل صناعة النفط أكثر نظافة قدمت فرصة فريدة للاحتيال بمليار يورو.To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoاقتصادألمانيا2024/12/11١١ ديسمبر ٢٠٢٤قد يكون هذا أحد أكبر عمليات الاحتيال المناخي في تاريخ ألمانيا. تحقيقات DW بالتعاون مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية ZDF تكشف كيف تم خداع السلطات الألمانية وتكشف عن الشركة الغامضة وراء الاحتيال المزعومhttps://p.dw.com/p/4o1rHإعلان