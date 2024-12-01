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اقتصادألمانيا

تحقيق فيما قد يكون أحد أكبر عمليات الاحتيال المناخي في تاريخ ألمانيا.أداة تهدف إلى جعل صناعة النفط أكثر نظافة قدمت فرصة فريدة للاحتيال بمليار يورو.

١١ ديسمبر ٢٠٢٤

قد يكون هذا أحد أكبر عمليات الاحتيال المناخي في تاريخ ألمانيا. تحقيقات DW بالتعاون مع هيئة الإذاعة العامة الألمانية ZDF تكشف كيف تم خداع السلطات الألمانية وتكشف عن الشركة الغامضة وراء الاحتيال المزعوم

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