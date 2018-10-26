 تحقيق حصري لـDW: حرب اليمن.. صراع بأسلحة أوروبية! | سياسة واقتصاد | DW | 30.11.2018

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سياسة واقتصاد

تحقيق حصري لـDW: حرب اليمن.. صراع بأسلحة أوروبية!

بالتعاون مع مؤسسة DW، أعدت شبكة "أريج إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" تحقيقاً استقصائياً حول مصدر الأسلحة المستخدمة في الحرب على اليمن. التحقيق أظهر بأن الكثير منها أوروبي الصنع ووصلت اليمن عبر السوق السوداء.

Jemen Konflikt (Getty Images/AFP/M. Huwais)

في الواقع، كان من المفترض أن يوثق الفيديو الذي نشره تنظيم القاعدة على الإنترنت في كانون الثاني/ يناير عام 2016 قوة الجهاديين في اليمن. استغلت المنظمة الإرهابية بشكل ممنهج اضطرابات الحرب الأهلية في البلاد من أجل ترسيخ أقدامها في البلاد على الطرف الجنوبي من شبه الجزيرة العربية.

لكن على شريط الفيديو كان هناك شيء آخر أكثر إثارة للدهشة وهو قوة تسليح الجهاديين، إذ تحارب الميليشيات التابعة للتنظيم  بالبندقيات الآلية والمدافع الرشاشة من طراز G3 وG36 وMG3 وMG4، والتي صنعت في المملكة العربية السعودية بموجب ترخيص من شركة تصنيع الأسلحة الألمانية هكلر آند كوخ.

وفقاً لقوانين الأسلحة الدولية، لا ينبغي أبداً وصول الأسلحة إلى أيدي الإرهابيين ، لكن على الرغم من ذلك وصلت. الأمر يتعلق بأسلحة من العديد من الدول الأوروبية الأخرى وصلت إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم بحمل السلاح في اليمن، كما أظهر الشريط الوثائقي الذي أعدته شبكة أريج "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" حصريًا لـDW ، والذي تم بثه باللغة العربية.

العديد من الأسلحة الأوروبية المستخدمة في حرب اليمن، تُستخدم من قبل جماعات، لم تكن مخصص لها الحصول على تلك الأسلحة. ووفقاً للتشريعات الدولية، يتم تعيين المتلقين لهذه الأسلحة بشكل دقيق. وفي أية حال من الأحوال يُمنع تسليم الأسلحة إلى طرف ثالث.

إمدادات الأسلحة من السوق السوداء

DW Dokumentation Arabisch Schwarzmarkt für Waffen im Jemen (ARIJ)

تجارة الأسلحة عبر السوق السوداء ( الصورة من الفيلم الوثائقي لـDW)

لكن السؤال المطروح، كيف وصلت الأسلحة إلى أيدي القاعدة؟ الجنرال محمد المحمودى، قائد الوحدات النظامية بالجيش اليمني في مدينة تعز، يرى بإن الأسلحة وصلت في البداية إلى وحدات القتال إلى جانب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. لكن المشكلة هي أنه غالباً ما تحصل هذه القوات على أجر زهيد وغالبا لايستلم الجنود رواتبهم. ولهذا يقوم بعض أفراد هذه القوات ببيع الأسلحة والذخيرة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أطراف ثالثة، لتنتهي هذه الأسلحة في أيدي القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى.

تركت شركة تصنيع الأسلحة الألمانية هكلر آند كوخ أسئلة شبكة اريج حول كيفية تعامل الشركة مع تجارة الأسلحة غير النظامية، بدون أجوبة. من جهة أخرى ذكرت الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة بناء على سؤال أنه لا توجد مؤشرات موثوقة على أن الأسلحة القادمة من ألمانيا سوف تستخدم في اليمن.

ويقول أحمد حميش، منسق فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن، والعاملين نيابة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن التجارة في الأسلحة  نشاط شائع في اليمن. هناك جماعات لا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية. وقال حميش في الفيلم الوثائقي "تتلقى هذه الجماعات دعماً عسكرياً، يشمل أسلحة أيضاً، تنتهي في نهاية المطاف بالسوق السوداء أو تصل إلى وحدات تخضع للعقوبات".

DW Dokumentation Arabisch Schwarzmarkt für Waffen im Jemen (ARIJ)

مقاتلين غير نظاميين مع مركبة تابعة للجيش السعودي ( الصورة من الفيلم الوثائقي لـ DW)

أسلحة من كافة دول أوروبا

إحدى الجماعات الجهادية هي لواء أبو العباس، وهي منظمة شريكة لتنظيم القاعدة. يمتلك اللواء أسلحة أخرى، مثل بندقية الليزر من نوع  RPG-32 والمصنعة في الأردن بالتعاون مع إحدى الشركات الروسية.

وينشر على الإنترنيت عدد لا يحصى من مقاطع الفيديو، التي تنتجها بشكل أساسي الفصائل المتحاربة نفسها، ويحيل تحليل الأسلحة في مقتطفات شرائط الفيديو إظهار أداء مصنّعي الأسلحة الأوروبيين: الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لشركة FN Herstal البلجيكية أو القنابل اليدوية السويسرية المتطورة من نوع HG 85. في حين ﻟم ﺗبدي اﻟﺣﮐوﻣﺔ اﻟﺑﻟﺟﯾﮐﯾﺔ استعداداها ﻹﺟراء ﻣﻘﺎﺑﻟﺔ صحفية، ﻗﺎﻟت الحكومة اﻟﺳوﯾﺳرﯾﺔ إﻧﮭﺎ ﺳﺗﻔﺣص اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت، التي حصلت عليها من شبكة أرﯾﺞ. وإلى جانب بلجيكا وسويسرا تُستخدم في اليمن أسلحة إسبانية الصنع في اليمن من قبل مجموعات غير مصرح بها.

ولم يستجب المصنعون والحكومة الإسبانية على طلب إجراء مقابلة عن الموضوع. ويوضح الشريط الوثائقي أن الكثير من الأسلحة أتت في البداية من المملكة العربية السعودية أو من الإمارات العربية المتحدة وأخرى من إيران. وعن نوع الأسلحة، قال أحمد حميش، منسق فريق الخبراء الدوليين المعني باليمن "تشمل الطائرات بدون طيار والوقود للصواريخ." وأضاف: "تم شراؤها جميعاً من قبل أربع أو خمس دول وتصديرها إلى إيران".

Jemen Sanaa Bürgerkrieg Ruinen (Reuters/K. Abdullah)

مشهد للحرب من مدينة صنعاء

أوروبا و معايير مختلفة

إضافة إلى الأسلحة القادمة من أوروبا الغربية، توجد في اليمن أيضاً تلك الأسلحة من دول جنوب شرق أوروبا، مثل الأسلحة من الإنتاج الصربي والبلغاري. إن تواجد هذا الكم الهائل من هذه الأسلحة له سبب بسيط، كما يقول لورانس مرزوق، محرر شبكة البلقان للتقارير الاستقصائية (بيرن): "إذا وقع سلاح من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة في أيدي منظمة إرهابية مثل داعش ، فإن هذا قد يتسبب في مشاكل جسيمة لهذه الدول، لكنه يعد أقل إشكالية بالنسبة لدول أخرى مثل صربيا وبلغاريا أو دول أوروبا الشرقية الأخرى ".الخلاصة: الحرب في اليمن مستمرة لسبب آخر وهو أن امدادات الأسلحة من الإنتاج الأوروبي لا تتوقف.

كريستن كنيب/ إ.م

  • Jemen Humanitäre Lage (picture alliance/abaca)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نهاية حزينة

    هي فعلا بقايا منازل، لكنها نهاية زفاف أيضا. الصورة التقطت بعد هجوم نُسب إلى التحالف الذي تقوده السعودية، بالرغم من نفيه لذلك. توالي الهجمات في اليمن يرفع كل يوم سقف ضحايا "الكارثة الإنسانية الأسوأ" في العالم. خراب يتمدد كل يوم إلى مدن جديدة وآمال في الحياة تُجهض بشكل مستمر أمام تنديد دولي بفضاعة الوضع، فضلا عن الأمراض الخطيرة كالكوليرا. الوضع اليوم يتجه نحو "المجاعة"، حسب ما حذرت منه "أوكسفام".

  • Jemen Feuer in Lagerhalle in Hodeida (Reuters/A. Zeyad)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    "الحُديدة" تموت؟

    "الحديدة" من المدن اليمنية التي لم تقدر على مجاراة الأوضاع بالبلد. هي الأخرى شهدت مواجهات كلفتها آلاف الأرواح والكثير من الخسائر. كما "يتم نشر القوات المسلحة في مدينة الحديدة ويجري حفر الخنادق وإقامة الحواجز، وتتعرض ضواحي المدينة من الجو للقصف، و يتم إسقاط المنشورات التي تدعو إلى الانتفاضة"، حسب منظمة "أوكسفام" الدولية. وهي الآن من المدن اليمنية التي تنحدر نحو المجاعة أيضا.

  • Jemen Milizen entfernen Landminen platziert von Houthi-Rebellen (picture-alliance/dpa/STR)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    ألغام

    النزاع بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين خلف كثير من المآسي نتيجة الأدوات المستعملة في الحرب. ويمكن الوقوف عند الألغام الأرضية التي تسببت في قتل وتشويه مئات المدنيين، وأدت إلى تعطيل الحياة في المناطق المتضررة، كما يُرجح أن تشكل تهديدا للمدنيين بعد انتهاء الصراع بفترة طويلة، حسب تقرير "هيومن رايتس واتش". يُشار إلى أن اليمن طرف في "اتفاقية حظر الألغام".

  • Drohende Hungersnot im Jemen (picture alliance/dpa/M. Mohammed)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    عرقلة المساعدات الإنسانية

    أكثر من 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح، وفق ما ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الانسان. ويزيد من حدة الوضع باليمن خطوات التحالف، كتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الحوثيون. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات..

  • Jemen Kämpfe beim Flughafen Hodeidah (Getty Images/AFP)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    نزاع مسلح

    أدرجت "هيومن رايتس واتش" الحوثيين والقوات الحكومية والميليشيات الموالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والتحالف بقيادة السعودية في "قائمة العار" السنوية لارتكابهم انتهاكات ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. وحسب المنظمة فإن قوات الحوثي والحكومة والقوات الموالية لها استخدمت الأطفال كجنود، ويقدر عدد هؤلاء الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن.

  • Sanaa Jemen Selbstmordanschlag Moschee Zerstörung (picture-alliance/dpa/Y.Arhab)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هجوم عشوائي!

    وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قوات الحوثي أطلقت قذائف مدفعية عشوائية بشكل متكرر على المدن اليمنية وجنوب السعودية. وقد استخدم التحالف الذخائر العنقودية، في حين استخدمت قوات الحوثي الألغام الأرضية المضادة للأفراد، وكلاهما محظور بموجب المعاهدات الدولية.

  • Jemen | Jemeniten auf der Flucht vor Kampfhandlungen (Reuters/F. Salman)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    جوع وحاجة!

    تعاني مناطق عديدة في اليمن، بسبب الحرب، من ندرة الغذاء. فضلا عن قلة المواد الأساسية منها، كالطحين والزيوت النباتية وغاز الطهي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بشكل جنوني. منظمة "أوكسفام" أشارت إلى أن سعر كيس من الأرز، في الحديدة مثلا، ارتفع بنسبة 350 بالمائة، في حين زادت أثمنة القمح بنسبة 50 بالمائة وزيت الطهي بنسبة 40 بالمائة. المنظمة أشارت إلى الوضع الذي ينحدر بشكل مطرد نحو المجاعة.

  • Stephanie Sinclair - Gewinnerin des Anja Niedringhauspreis 2017 (IWMF/Stephanie Sinclair)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    النساء متضررات

    تعاني المرأة بشكل خاص من النزاع المسلح في اليمن. وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فقد زاد العنف ضدها بنسبة 63 بالمائة. كما زادت معدلات الزواج القسري والأطفال. فضلا عن هذا تعاني اليمنيات تمييزا شديدا في القانون والممارسة، حسب المنظمة، إذ لا يجوز لها الزواج دون إذن ولي أمرها، ولا تتمتع بحقوق متساوية في الطلاق أو الميراث أو حضانة الأطفال.غياب الحماية القانونية يجعل المرأة عُرضة للعنف الأسري والجنسي.

  • Yemen - al-Hudaida (picture-alliance/afk-images/H. Chapollion)

    اليمن- قعقعة سلاح وشعبٌ على حافة المجاعة

    هروب نحو الأمل...

    يفضل يمنيون كثر الخروج من مناطق المواجهات والنزوح نحو أماكن أكثر أمانا. وحسب ما ذكرت منظمة الأمم المتحدة، فإن أكثر من 121 ألف شخص قرروا النزوح من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال. كما قال التقرير الصادر عن المنظمة، فإن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة للبحث عن مأوى آمن. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


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