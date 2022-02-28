 تحقيق ″تقدم كبير″ صوب حل وسط بشأن إصلاحات الهجرة في أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 10.06.2022

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تحقيق "تقدم كبير" صوب حل وسط بشأن إصلاحات الهجرة في أوروبا

ذكر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في تغريدة أن اجتماعا مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ حقق "تقدما كبيرا" باتجاه حل وسط بشأن إصلاحات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

لاجئون أوكرانيون في برلين

تحقيق "تقدم كبير" باتجاه حل وسط بشأن إصلاحات الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حسبما اعلن وزير الداخلية الفرنسي.

رحب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمانان بأن تكون  "غالبية" الدول الأوروبية قد أيدت، الجمعة (10 يونيو/حزيران)، اقتراحا فرنسيا لمساعدة البلدان المطلة على المتوسط الواقعة تحت ضغط هجرة قوي، من خلال نقل طالبي اللجوء أو تقديم مساهمة مالية. ومن المقرر أن تستمر "آلية التضامن" هذه التي عرضت خلال اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين في لوكسمبورغ، لمدة عام واحد قابل للتجديد، بحسب مسودة الإعلان التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

والهدف هو الوصول إلى 10 آلاف عملية نقل في العام الأول، وفقًا لعدة مصادر أوروبية. وتأتي في موازاة تعزيز عمليات التدقيق التي تنفذ على حدود الاتحاد الأوروبي، كما قال درمانان الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي نصف السنوية، مشيدا ب"خطوة كبيرة إلى الأمام" في الإصلاح الشائك لسياسة الهجرة الأوروبية.

ودعي أعضاء الاتحاد الأوروبي وفضاء شنغن للتعهد بنقل طالبي اللجوء من الدول التي دخلوا اليها أولا أو في حال عدم تحقيق ذلك تقديم مساهمة مالية أو في الموارد البشرية لهذه البلدان. وقال الوزير الفرنسي عند وصوله إلى الاجتماع "لقد أيدت أكثر من 10 دول  عمليات النقل وهو أمر إيجابي للغاية". وفرنسا وألمانيا بين هذه البلدان. وأعلنت هولندا أنها لن تستقبل طالبي لجوء مشيرة إلى أن نظام الاستقبال لديها تحت ضغوط كبرى. لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن البلاد فد تساهم بطريقة أخرى.

من جهتها أعربت النمسا عن معارضتها وقلقها من "إرسال إشارة سيئة للمهربين". وأعلن وزير داخليتها غيرهارد كارنر "ستكون هذه الإشارة +أوروبا مفتوحة، أوروبا تستقبل+".

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التدقيق الإلزامي

عبر هذه الآلية الموقتة وغير الملزمة قانونًا، يعتزم الاقتراح الفرنسي تجاوز التعطيل حول النقطة الأكثر حساسية في ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية في ايلول/سبتمبر 2020 ، للمضي قدمًا في الإجراءات الأخرى لهذا الإصلاح. ويعني ذلك خصوصا تعزيز الحدود الخارجية مع توسيع Eurodac قاعدة البيانات البيومترية لطالبي اللجوء وإنشاء تدقيق إلزامي جديد قبل دخول اي طالب اللجوء الى الاتحاد الأوروبي. وأشار جيرالد دارمانان إلى أن هذين النظامين حظيا بتأييد "أغلبية كبيرة". والفكرة هي في نهاية المطاف تحقيق حل دائم لجهة توزيع المهاجرين، علما انها قضية متعثرة منذ أزمة الهجرة عام 2015  بسبب معارضة دول معينة لا سيما من شرق ووسط أوروبا لأي إعادة توطين إجبارية، وأدت إلى فشل نظام الحصص لطالبي اللجوء. يحاول الاقتراح إيجاد توازن لإرضاء دول الدخول الأول مثل إيطاليا واليونان ومالطا وإسبانيا التي تطلب بتوزيع أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

لكن دولًا أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا تشكو من "عمليات دخول ثانوية" أي وصول طالبي لجوء إلى أراضيها بعد ان قدموا طلباتهم في بلد خارج الاتحاد الأوروبي أو تلك التي ينبغي درسها من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن التضامن المخطط له مع دول المتوسط يترافق مع التزام من جانبها بمنع عمليات الدخول الثانوية.

وحاولت عدة دول بينها فرنسا وألمانيا إنشاء آلية موقتة في عام 2019 لتوزيع طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم في المتوسط بين البلدان المتطوعة لذلك، لكن المبادرة لم تنجح بسبب وباء كوفيد-19. منذ ذلك الحين، أثبت وصول مهاجرين عبر بيلاروس والموجة الأخيرة من اللاجئين من أوكرانيا والتي تؤثر بشكل خاص على بولندا، أن جميع البلدان "معنية بقضايا الهجرة هذه" كما قال درمانان. واضاف "تنتج من ذلك نظرة مختلفة". واعتبرت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون أن استقبال اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا أظهر أهمية التعاون في شؤون الهجرة. وقالت "إننا نتعامل مع أكبر أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية ونقوم بذلك بالطريقة الصحيحة".

الدفاع عن إمكانية فرض ضوابط على الحدود

في غضون ذلك، دعا وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، اليوم الجمعة إلى سياسة حدودية أقوى لأوروبا، مؤكدا ضرورة أن تكون حرية التنقل متوازنة مع المتطلبات الأمنية، في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي سياسته المتعلقة باللاجئين.

وقبيل المحادثات مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في لوكسمبورغ، قال كارنر إنه يعارض إرسال رسائل خاطئة لمهربي البشر، وهي أن "أوروبا منفتحة، وأوروبا تستقبل الناس". وأكد كارنر على الحاجة إلى حدود خارجية قوية، داعيا أيضا إلى إمكانية فرض ضوابط حدودية بين دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل، وقال: "حرية التنقل مهمة، نعم. إنها جزء أساسي من الاتحاد الأوروبي، لكن علينا أيضا ضمان الأمن، وهذا أمر في غاية الأهمية، حيث يمكن أن تكون مراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي ضرورية في بعض المواقف". وكانت دول، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والنمسا، فرضت ضوابط مؤقتة على الحدود لسنوات، بدعوى الهجرة غير الشرعية أو مخاوف من الإرهاب.

ع.ش/ف.ي (ا.ف.ب، د ب أ)

  • Die Überfahrt Mittelmeer Überfüllung der Schiffe Flash-Galerie (picture-alliance/dpa)

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  • Ägypten | Rickety boat (DW/M. Hashem)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

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  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: هاجس بدون حل

    تعد ليبيا واحدة من أهم دول عبور المهاجرين واللاجئين السريين نحو أوروبا. ظلت موجة الهجرة المتدفقة من هذا البلد تمثل هاجساً للزعماء الأوروبيون، الذي لم ينجحوا لحد الآن في إيجاد حل له. في عام 2008 اُبرم اتفاق أوروبي ليبي لمكافحة الهجرة مقابل 500 مليون دولار. وكان الزعيم الليبي معمر القذافي قد تنبأ بتدفق ملايين المهاجرين لأوروبا وطالب آنذاك بروكسل بدفع خمسة مليارات يورو سنويا لليبيا.

  • Flüchtlinge aus Libyen (AP)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    ليبيا: موقف رافض

    في عام 2017 وصل حوالي 150 ألف مهاجر إلى أوروبا عبر المتوسط. و من أجل كبح جماح هذا التدفق اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على خطة جديدة وكان أهم مقترحاتها إقامة مراكز خارجية لاستيعاب المهاجرين في دول شمال أفريقيا. وقوبل هذا المقترح الأوروبي بالرفض من أغلب دول شمال أفريقيا، بينها ليبيا، التي أعلنت رفضها لأي إجراء يتعلق بإعادة المهاجرين السريين إليها.

  • .Boot in Kelibia Hafen , Tunesien (DW)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: ارتفاع عدد الرحلات غير الشرعية

    بالرغم من تشديد الحكومة اليمينية الشعبوية في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي من استقبال قوارب المهاجرين ومراكب المنظمات الناشطة لإنقاذ المهاجرين في البحر، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت موجة رحلات هجرة غير شرعية انطلقت من السواحل التونسية باتجاه ايطاليا. فبحسب أرقام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، فإن 3811 مهاجرا تونسيا سري وصلوا السواحل الإيطالية هذا العام حتى نهاية آب/أغسطس.

  • Libyen Tunesien Migranten Arbeiter (dapd)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    تونس: رفض معسكرات المهاجرين

    لا يختلف موقف تونس عن موقف دول شمال أفريقيا الرافضة لقرار تقديم الاتحاد الأوروبي المزيد من الدعم المالي لدول شمال أفريقيا مقابل المساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية من خلال إقامة معسكرات للمهاجرين.

  • Algerien Migration (picture-alliance/dpa/F. Batiche)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر: أكبر دول المنطقة

    الجزائر هي أكبر دول منطقة شمال افريقيا، التي يعبرها المهاجرون باتجاه البحر المتوسط نحو أوروبا. ولا توجد إحصاءات رسمية جزائرية بشأن عدد المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، غير أن تقريرا نشرته في عام 2015 منظمة "ألجيريا ووتش" (غير حكومية)، استنادا إلى الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود "فرونتكس"، وضع الجزائر في المرتبة التاسعة بين الدول المصدرة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي .

  • Algerien Pressekonferenz Angela Merkel und Ahmed Ouyahia in Algier (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    الجزائر ترفض مراكز الاستقبال

    تتعاون الجزائر مع الاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق إعادة المهاجرين السريين القادمين من دول جنوب الصحراء إلى وطنهم، إذ رحلت خلال الأربع والخمس سنوات الماضية حوالي 33 ألف مهاجر و لاجئ أفريقي إلى بلدانهم بجنوب الصحراء. كما ترفض الجزائر من جانبها بناء مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على أراضيها.

  • Marokko Migration Afrika Mittelmeer (picture alliance/AP Photo)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: عودة الهجرة بقوة

    عرفت السواحل الإسبانية هذا العام تدفقاً لما يعرف بـ "قوارب الموت" التي تنطلق من الطريق البحرية بين إسبانيا والمغرب والجزائر. فمن أصل 74.501 مهاجرسري وصلوا أوروبا بحراً، استقبلت إسبانيا لوحدها حوالي 43 بالمئة منهم (32.272)، وذلك في الفترة بين الأول من كانون الثاني/ يناير و12 أيلول/سبتمبر 2018، ممّا يجعلها الوجهة الأولى للهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط.

  • Afrikanische Migranten in Oujda Marokko 2012 (Abdelhak Senna/AFP/GettyImages)

    الهجرة غير الشرعية.. مواقف وأوضاع شركاء أوروبا بشمال أفريقيا

    المغرب: حسابات سياسية ومالية

    منذ سنوات يحاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاق مع المغرب بخصوص عودة المهاجرين من دول افريقيا جنوب الصحراء. ولكن المغرب يرفض ذلك لأسباب سياسية ومالية، أهمها أن ذلك يتعارض مع مسعى المغرب لتقوية علاقاته مع الدول الأفريقية جنوب الصحراء، والاستفادة منها اقتصادياً من خلال شراكات تجارية، وأيضاً لدعم موقف المغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

    الكاتب: إيمان ملوك


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