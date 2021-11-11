 تحقيق الحلم - تحدي العوائق | تقارير جديدة | DW | 09.11.2021

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تقارير جديدة

تحقيق الحلم - تحدي العوائق

يعدان من أفضل الرياضيين - لكن صعود درجة واحدة يمكن أن يشكل تحديا كبيرا لهما. إنهما الرياضي الضرير شجاع نشوان وسائق الكرسي المتحرك الحسن بالدي.

DW Dokumentationen | Traumjäger – Das Überwinden von Grenzen

DW Dokumentationen | Traumjäger – Das Überwinden von Grenzen

سائق الكرسي المتحرك المصاب بشلل نصفي الحسن بالدي ولاعب الجودو الضرير شجاع نشوان هما رياضيان استثنائيان. في الوقت الذي يكافح فيه الحسن من أجل المشاركة الرابعة في الألعاب البارالمبية في طوكيو وبالتي ستكون فرصته الأخيرة للحصول على ميدالية، يحلم شجاع نشوان بالترشح لأول دورة أولمبية لذوي الاحتياجات الخاصة.
 

DW Dokumentationen | Traumjäger – Das Überwinden von Grenzen


ولكن قبل أن يتحقق "حلم العمر" لشجاع، يواجه لاعب الجودو تحديا إضافيا أكبر خلال رحلته إلى وطنه الأم اليمن الذي مزقته الحرب ويواجه كارثة إنسانية.
 

DW Dokumentationen | Traumjäger – Das Überwinden von Grenzen




بينما لم يزر الحسن، سائق الكرسي المتحرك وطنه الأم غينيا منذ سبعة عشر عاما، حيث كاد يفقد حياته عند ولادته، ترعرع الحسن الطفل المصاب بشلل نصفي لدى أبوين تبنياه في ألمانيا. يقول الحسن البالغ من العمر خمسة وثلاثين عاما: "لو بقيت في غينيا، لما كنت قد بلغت الخامسة من العمر". كان سبب إعاقته خطأ أحد الأطباء في غينيا.

 

DW Dokumentationen | Traumjäger – Das Überwinden von Grenzen


بعد عدة أشهر من التدريب والإعداد، لم يتحقق حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية للمعاقين للاعب الجودو الضرير شجاع ولذا يواجه تحديا جديدا الآن بالتعامل مع خيبة الأمل هذه ويكافح لتجاوز هذه المرحلة. 
 



مواعيد البث
DW  عربية

السبت 04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 03:15 UTC
السبت  04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 13:15 UTC
السبت 04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 16:15 UTC
السبت 04 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 19:15 UTC
الأحد 05 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 05:15 UTC
الأحد 05 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 22:15 UTC
الإثنين 06 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 11:15 UTC
الإثنين 06 ديسمبر/كانون الأول 2021 – 18:15 UTC
الثلاثاء 07 ديسمبر/كانون الأول 2021– 07:15 UTC
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الأربعاء  08ديسمبر/كانون الأول 2021 – 09:15 UTC
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