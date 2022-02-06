تحقيقات واعتقالات لأشخاص وجهوا "إهانات" لأردوغان بعد إصابته بكورونا

ذكر تقرير إعلامي تركي اليوم الأحد (6 فبراير/ شباط 2022) أنه تم اعتقال أربعة أشخاص في تركيا بتهمة نشر تعليقات "مهينة" على موقع "تويتر" حول إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان بفيروس كورونا.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأنه يجرى التحقيق بشأن إجمالي أكثر من 30 حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقات مسيئة تم الإدلاء بها حول إصابة الرئيس وزوجته أمينة أردوغان بالفيروس .

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ولم تنشر الأناضول أي تفاصيل حول مضمون الرسائل. وكتبت صحيفة صباح الموالية للحكومة أن بعض مستخدمي تويتر ممن يخضعون للتحقيق تمنوا بشكل غير مباشر وفاة أردوغان. وكان من بينهم السباح التركي الأولمبي ديريا بويوكونسو. وقال وزير الرياضة محمد قصاب أوغلو إنه ستكون هناك عواقب على هذا الرياضي.

كان أردوغان، الذي سيبلغ من العمر 68 عاما هذا الشهر، قد أعلن على تويتر أمس السبت إصابته وزوجته بالفيروس، موضحا أنهما لديهما أعراض "خفيفة" فقط.

ع.ش/ ص.ش (د ب أ)