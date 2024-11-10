تحقيقات في هتافات "معادية للسامية" في مظاهرة بهانوفر

بعد الهجمات على مشجعي كرة قدم إسرائيليين في أمستردام، قيل إنه خلال مظاهرة من أجل السلام في مدينة هانوفر الألمانية، رحب أحد المتحدثين بتلك الهجمات. والشرطة تحقق في الأمر وترفض الانتقادات الموجهة لأفعالها.

ذكرت الشرطة الألمانية أنه خلال مظاهرة من أجل السلام في الشرق الأوسط في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا، جرى ترديد هتافات "معادية للسامية"، فتدخلت على الفور ونبهت الشخص الذي كان يخطب إلى الامتناع عن ترديد مثل هذه الهتافات.

وكتبت "شرطة هانوفر" في موقعها على منصة إكس: "ردت فرق العمل فورا على هتاف إعجاب معاد للسامية ردده أحد المتحدثين في التجمع واتخذت الإجراء المنصوص عليه في قانون التجمعات من خلال مخاطبة قيادة التجمع وإخبارهم بالامتناع عن إطلاق مثل هذه الهتافات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، تم توثيق الخطاب حتى يمكن إجراء تقييم قانوني مفصل".

وقالت الجمعية الألمانية الإسرائيلية (DIG)، فرع هانوفر، إنها "شعرت بالفزع" من أحداث المظاهرة، خاصة أنها جرت "أمام أعين قوات الشرطة الحاضرة". وقال كاي شفايغمان غريف،رئيس مجلس إدارة الجمعية بهانوفر: "مع مثل هذه الدعوات الواضحة للعنف، كان ينبغي أن يتوقف الحدث على الفور"، بحسب ما نقل موقع إذاعة شمال ألمانيا (NDR) اليوم الأحد.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن محتوى الخطاب سيتم فحصه قانونيا وأن هناك تحقيقا جاريا عن الرجل (الذي ردده)، وأضاف: "على عكس ما تقوله بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن لسنا غافلين عما يحدث".

وأشارت الشرطة إلى مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت تظهر مشاهد من المظاهرة، حيث يمكن سماع أحد الخطباء وهو يعبر عن تأييده للهجمات التي وقعت على إسرائيليين في أمستردام. ووفقا للمتحدث، فإنه يعتقد أن الرجل "احتفى" بتلك الهجمات على مشجعي الفريق الإسرائيلي.

وكانت الهجمات على إسرائيليين على هامش مباراة في الدوري الأوروبي بين أياكس أمستردام ومكابي تل أبيب ليلة الخميس/الجمعة من الأسبوع الماضي، حظت باهتمام كبير على الصعيد الدولي. وشارك في مظاهرة السلام في هانوفر بعد ظهر أمس السبت حوالي 75 شخصا "عند ذروة المظاهرة" حسبما تقول الشرطة. وذكرت الشرطة أنها تحقق في وقائع تمجيد جرائم وتأييدها.

إسرائيل توصي مواطنيها بعدم حضور مباراة منتخبها مع فرنسا

وفي سياق متصل حثت السلطات الإسرائيلية الأحد المشجعين على عدم حضور مباراة كرة القدم بين منتخبي فرنسا وإسرائيل المقررة الخميس في باريس، بعدما أعقبت أعمال عنف مباراة مكابي تل أبيب في أمستردام.

ودعا مجلس الأمن القومي الإسرائيليين في بيان إلى "تجنب حضور المباريات الرياضية/الفعاليات الثقافية التي يحضرها الإسرائيليون في الخارج، مع التركيز على المباراة المقبلة للمنتخب الإسرائيلي في باريس".

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن إسرائيل تلقت معلومات مخابراتية تفيد بأن جماعات مؤيدة للفلسطينيين في الخارج تعتزم إيذاء الإسرائيليين في هولندا والمملكة المتحدة وفرنسا وبلجيكا وغيرها.



هـ. د/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)