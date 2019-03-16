تحقيقات في برلين جراء تلقي مؤسسات خطابات تهديد متطرفة!

أعلن الادعاء العام بالعاصمة الألمانية برلين أنه يجري تحقيقات في أكثر من مئة حالة على خلفية تلقي خطابات بالتهديد من متطرفين يمينيين مشتبه بهم موجهة إلى ساسة أو هيئات حكومية أو محاكم، بحسب ما أعلنه متحدث باسم الادعاء اليوم الثلاثاء (26 آذار/ مارس 2019).

يذكر أن هيئة الادعاء العام كانت قد أعلنت قبل أسبوعين أنها تحقق في 78 حالة، وذلك بعد إعلان سلسلة من التهديدات مستمرة منذ شهور. يشار إلى أن مجهولين يرسلون منذ فترة طويلة خطابات تهديد لمؤسسات متنوعة في ألمانيا، من بينها مبان بلدية ومكاتب محاماة ودور نشر، ويهددون غالبا بتفجير قنابل أو "بإعدام مواطنين في قارعة الشارع"، مثلما حدث في حالة النائبة البرلمانية عن حزب اليسار الألماني المعارض مارتينا رنر.

وكان قد تم إخلاء بعض المباني أكثر من مرة على خلفية هذه التهديدات، إلا أنه لم يتم العثور على متفجرات في أي مرة حتى الآن.

ويتولى الادعاء العام في برلين مسؤولية إجراء التحقيقات. ولم يستطع الادعاء حتى الآن الإعلان عما إذا ما كان هناك صلة بين التهديدات التي تلقتها عدة مبان بلدية في مدن متفرقة صباح اليوم، وبين سلسلة خطابات التهديد ذات الدوافع اليمينية المحتملة على مستوى ألمانيا المستمرة منذ شهور.

ع.أ.ج/ ح ز (د ب ا)